https://ria.ru/20230831/oruzhie-1893292655.html

Российское супероружие "закошмарило" ВСУ

Российское супероружие "закошмарило" ВСУ - РИА Новости, 31.08.2023

Российское супероружие "закошмарило" ВСУ

Российские "супердроны" "Ланцет" стали "настоящим кошмаром" для украинских войск, говорится в статье польского портала Interia. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T01:55

2023-08-31T01:55

2023-08-31T10:48

технологии

россия

вооруженные силы украины

zala aero

беспилотник "ланцет"

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российские "супердроны" "Ланцет" стали "настоящим кошмаром" для украинских войск, говорится в статье польского портала Interia.Как отмечается в материале, беспилотники "Ланцет-3", несомненно, являются одним из самых мощных видов оружия в арсенале российской армии. "Они — настоящий кошмар для украинских солдат", — подчеркивает портал.Военные аналитики не сомневаются, что "Ланцеты" — одни из лучших аппаратов такого типа в мире, они наносят серьезные потери ВСУ, говорится в статье.Среди "необыкновенных возможностей" этих дронов портал отмечает простой запуск, мобильность, а также эффективный электродвигатель. При этом боевой части беспилотника массой до трех килограмм, как показывает кадры их применения, достаточно, чтобы уничтожить танк или бронемашину, пишет издание."Тем не менее настоящий феномен "Ланцета" — это способность беспилотника почти останавливаться в полете или чрезвычайно быстро менять направление полета, даже прямо перед выбранной целью", — указывает Interia. Это связано с крыльями в форме буквы Х, что обеспечивает хорошую маневренность и помогает нанести точный удар.Как говорится в статье, "Ланцеты" сеют ужас среди экипажей украинской техники, а в сети полно видеороликов, показывающих, как хорошо они справляются с уничтожением, например, польских гаубиц Krab."Ланцет" — разработка компании ZALA AERO. Эти барражирующие боеприпасы способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров.

https://ria.ru/20230829/drony-1892896173.html

https://ria.ru/20230821/tank-1891334582.html

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технологии, россия, вооруженные силы украины, zala aero, беспилотник "ланцет"