https://ria.ru/20230831/oruzhie-1893292655.html
Российское супероружие "закошмарило" ВСУ
Российское супероружие "закошмарило" ВСУ - РИА Новости, 31.08.2023
Российское супероружие "закошмарило" ВСУ
Российские "супердроны" "Ланцет" стали "настоящим кошмаром" для украинских войск, говорится в статье польского портала Interia. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T01:55
2023-08-31T01:55
2023-08-31T10:48
технологии
россия
вооруженные силы украины
zala aero
беспилотник "ланцет"
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российские "супердроны" "Ланцет" стали "настоящим кошмаром" для украинских войск, говорится в статье польского портала Interia.Как отмечается в материале, беспилотники "Ланцет-3", несомненно, являются одним из самых мощных видов оружия в арсенале российской армии. "Они — настоящий кошмар для украинских солдат", — подчеркивает портал.Военные аналитики не сомневаются, что "Ланцеты" — одни из лучших аппаратов такого типа в мире, они наносят серьезные потери ВСУ, говорится в статье.Среди "необыкновенных возможностей" этих дронов портал отмечает простой запуск, мобильность, а также эффективный электродвигатель. При этом боевой части беспилотника массой до трех килограмм, как показывает кадры их применения, достаточно, чтобы уничтожить танк или бронемашину, пишет издание."Тем не менее настоящий феномен "Ланцета" — это способность беспилотника почти останавливаться в полете или чрезвычайно быстро менять направление полета, даже прямо перед выбранной целью", — указывает Interia. Это связано с крыльями в форме буквы Х, что обеспечивает хорошую маневренность и помогает нанести точный удар.Как говорится в статье, "Ланцеты" сеют ужас среди экипажей украинской техники, а в сети полно видеороликов, показывающих, как хорошо они справляются с уничтожением, например, польских гаубиц Krab."Ланцет" — разработка компании ZALA AERO. Эти барражирующие боеприпасы способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров.
https://ria.ru/20230829/drony-1892896173.html
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РИА Новости
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технологии, россия, вооруженные силы украины, zala aero, беспилотник "ланцет"
Технологии, Россия, Вооруженные силы Украины, Zala Aero, Беспилотник "Ланцет"
Российское супероружие "закошмарило" ВСУ
Interia: беспилотники ВС России "Ланцет" стали настоящим кошмаром для ВСУ
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.
Российские "супердроны" "Ланцет" стали "настоящим кошмаром" для украинских войск, говорится в статье польского портала Interia
.
Как отмечается в материале, беспилотники "Ланцет-3", несомненно, являются одним из самых мощных видов оружия в арсенале российской армии. "Они — настоящий кошмар для украинских солдат", — подчеркивает портал.
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Военные аналитики не сомневаются, что "Ланцеты" — одни из лучших аппаратов такого типа в мире, они наносят серьезные потери ВСУ
, говорится в статье.
Среди "необыкновенных возможностей" этих дронов портал отмечает простой запуск, мобильность, а также эффективный электродвигатель. При этом боевой части беспилотника массой до трех килограмм, как показывает кадры их применения, достаточно, чтобы уничтожить танк или бронемашину, пишет издание.
"Тем не менее настоящий феномен "Ланцета" — это способность беспилотника почти останавливаться в полете или чрезвычайно быстро менять направление полета, даже прямо перед выбранной целью", — указывает Interia. Это связано с крыльями в форме буквы Х, что обеспечивает хорошую маневренность и помогает нанести точный удар.
Как говорится в статье, "Ланцеты" сеют ужас среди экипажей украинской техники, а в сети полно видеороликов, показывающих, как хорошо они справляются с уничтожением, например, польских гаубиц Krab.
"Ланцет" — разработка компании ZALA AERO
. Эти барражирующие боеприпасы способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров.
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