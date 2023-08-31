https://ria.ru/20230831/odnoklassniki-1893397031.html
Одноклассники сделали мини-приложение про адаптацию детей к новой школе
Одноклассники сделали мини-приложение про адаптацию детей к новой школе - РИА Новости, 31.08.2023
Одноклассники сделали мини-приложение про адаптацию детей к новой школе
Одноклассники и фонд "Арифметика добра" выпустили комиксы с советами по подготовке детей к новой школе. В нем собраны советы психологов, оформленные в виде... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:26
2023-08-31T14:26
2023-08-31T14:26
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Одноклассники и фонд "Арифметика добра" выпустили комиксы с советами по подготовке детей к новой школе. В нем собраны советы психологов, оформленные в виде комиксов со школьниками в главной роли. Благодаря проекту родители узнают, как лучше поддержать ребенка и помочь ему в новой обстановке.Комикс разделен на три части — для родителей школьников младших, средних и старших классов. Каждый комикс — это практическая рекомендация от психологов фонда "Арифметика добра". Разделами комикса пользователи могут поделиться на своей странице в ОК.Помимо советов в комиксе, в официальной группе "Социальные проекты ОК" также будет опубликована серия других рекомендаций от экспертов фонда. Среди них советы о том, как помочь адаптироваться к новой школе детям из приемных семей, что делать, если в новой школе начались трудности, а также лайфхаки о родительской поддержке.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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одноклассники.ru
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Одноклассники и фонд "Арифметика добра" выпустили комиксы с советами по подготовке детей к новой школе. В нем собраны советы психологов, оформленные в виде комиксов со школьниками в главной роли. Благодаря проекту родители узнают, как лучше поддержать ребенка и помочь ему в новой обстановке.
Комикс разделен на три части — для родителей школьников младших, средних и старших классов. Каждый комикс — это практическая рекомендация от психологов фонда "Арифметика добра". Разделами комикса пользователи могут поделиться на своей странице в ОК.
Одноклассники запустили витрину поздравлений
Помимо советов в комиксе, в официальной группе "Социальные проекты ОК" также будет опубликована серия других рекомендаций от экспертов фонда. Среди них советы о том, как помочь адаптироваться к новой школе детям из приемных семей, что делать, если в новой школе начались трудности, а также лайфхаки о родительской поддержке.