https://ria.ru/20230831/odnoklassniki-1893397031.html

Одноклассники сделали мини-приложение про адаптацию детей к новой школе

Одноклассники сделали мини-приложение про адаптацию детей к новой школе - РИА Новости, 31.08.2023

Одноклассники сделали мини-приложение про адаптацию детей к новой школе

Одноклассники и фонд "Арифметика добра" выпустили комиксы с советами по подготовке детей к новой школе. В нем собраны советы психологов, оформленные в виде... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T14:26

2023-08-31T14:26

2023-08-31T14:26

одноклассники.ru

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Одноклассники и фонд "Арифметика добра" выпустили комиксы с советами по подготовке детей к новой школе. В нем собраны советы психологов, оформленные в виде комиксов со школьниками в главной роли. Благодаря проекту родители узнают, как лучше поддержать ребенка и помочь ему в новой обстановке.Комикс разделен на три части — для родителей школьников младших, средних и старших классов. Каждый комикс — это практическая рекомендация от психологов фонда "Арифметика добра". Разделами комикса пользователи могут поделиться на своей странице в ОК.Помимо советов в комиксе, в официальной группе "Социальные проекты ОК" также будет опубликована серия других рекомендаций от экспертов фонда. Среди них советы о том, как помочь адаптироваться к новой школе детям из приемных семей, что делать, если в новой школе начались трудности, а также лайфхаки о родительской поддержке.

https://ria.ru/20230810/odnoklassniki-1889313174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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