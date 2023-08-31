https://ria.ru/20230831/obstrel-1893490869.html

Украинские военные обстреляли Александровку кассетными боеприпасами

Украинские военные обстреляли Александровку кассетными боеприпасами - РИА Новости, 31.08.2023

Украинские военные обстреляли Александровку кассетными боеприпасами

Украинские войска в 18.40 выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Александровке, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T19:01

2023-08-31T19:01

2023-08-31T19:01

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские войска в 18.40 выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Александровке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.40 - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Александровка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, украинские войска с 18.00 по 18.35 выпустили в общей сложности еще 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Александровке и Петровскому району Донецка. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, украина, сцкк, нато