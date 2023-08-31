https://ria.ru/20230831/obstrel-1893467442.html

Украинские военные обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские военные обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 31.08.2023

Украинские военные обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска в 17.35 выпустили еще три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T17:49

2023-08-31T17:49

2023-08-31T18:29

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

сцкк

украина

нато

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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские войска в 17.35 выпустили еще три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.35 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - рассказали в представительстве.Кроме того, украинские войска за пять минут с 17.35 выпустили еще семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому, Киевскому и Кировскому районам Донецка.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк

украина

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донецкая народная республика, донецк, сцкк, украина, нато