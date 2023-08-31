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ВСУ обстреляли Донецк зажигательными ракетами из РСЗО - РИА Новости, 31.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:08 31.08.2023 (обновлено: 17:00 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/obstrel-1893427450.html
ВСУ обстреляли Донецк зажигательными ракетами из РСЗО
ВСУ обстреляли Донецк зажигательными ракетами из РСЗО - РИА Новости, 31.08.2023
ВСУ обстреляли Донецк зажигательными ракетами из РСЗО
Украинские войска выпустили по Донецку три зажигательные ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T16:08
2023-08-31T17:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 31 авг — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку три зажигательные ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.&quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 15:45 — населенный пункт Семёновка — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три ракеты из РСЗО (зажигательные)&quot;, — говорится в публикации.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.За час до этого украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Киевский — в северной. Их регулярно обстреливают с 2014 года, когда самопровозглашенная Донецкая Народная Республика объявила о независимости от центральной власти в Киеве после произошедшего там государственного переворота. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между украинскими военными и силами ДНР.
https://ria.ru/20230829/ukraina-1892728342.html
донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
ВСУ обстреляли Донецк зажигательными ракетами из РСЗО

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку три зажигательные ракеты из РСЗО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 авг — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку три зажигательные ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 15:45 — населенный пункт Семёновка — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три ракеты из РСЗО (зажигательные)", — говорится в публикации.

Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
За час до этого украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Киевский — в северной. Их регулярно обстреливают с 2014 года, когда самопровозглашенная Донецкая Народная Республика объявила о независимости от центральной власти в Киеве после произошедшего там государственного переворота. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между украинскими военными и силами ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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