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При обстреле города Новодружеск погибли три мирных жителя - РИА Новости, 31.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:48 31.08.2023 (обновлено: 15:00 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/obstrel-1893406802.html
При обстреле города Новодружеск погибли три мирных жителя
При обстреле города Новодружеск погибли три мирных жителя - РИА Новости, 31.08.2023
При обстреле города Новодружеск погибли три мирных жителя
Три мирных жителя погибли в результате обстрела со стороны украинских войск города Новодружеск в ЛНР, сообщили в МЧС республики в телеграм-канале. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:48
2023-08-31T15:00
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Три мирных жителя погибли в результате обстрела со стороны украинских войск города Новодружеск в ЛНР, сообщили в МЧС республики в телеграм-канале. "Сегодня в результате обстрела города Новодружеск Лисичанского городского округа погибло три человека. Вследствие обстрела произошло возгорание жилого дома и хозяйственных построек", - говорится в сообщении МЧС. В службе добавили, что на месте происшествия сейчас работают сотрудники МЧС.
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Дарья Буймова
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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Специальная военная операция на Украине
При обстреле города Новодружеск погибли три мирных жителя

При обстреле со стороны ВСУ города Новодружеск в ЛНР погибли три мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Три мирных жителя погибли в результате обстрела со стороны украинских войск города Новодружеск в ЛНР, сообщили в МЧС республики в телеграм-канале.
"Сегодня в результате обстрела города Новодружеск Лисичанского городского округа погибло три человека. Вследствие обстрела произошло возгорание жилого дома и хозяйственных построек", - говорится в сообщении МЧС.
В службе добавили, что на месте происшествия сейчас работают сотрудники МЧС.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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