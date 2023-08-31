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При обстреле города Новодружеск погибли три мирных жителя
При обстреле города Новодружеск погибли три мирных жителя - РИА Новости, 31.08.2023
При обстреле города Новодружеск погибли три мирных жителя
Три мирных жителя погибли в результате обстрела со стороны украинских войск города Новодружеск в ЛНР, сообщили в МЧС республики в телеграм-канале. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:48
2023-08-31T14:48
2023-08-31T15:00
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Три мирных жителя погибли в результате обстрела со стороны украинских войск города Новодружеск в ЛНР, сообщили в МЧС республики в телеграм-канале. "Сегодня в результате обстрела города Новодружеск Лисичанского городского округа погибло три человека. Вследствие обстрела произошло возгорание жилого дома и хозяйственных построек", - говорится в сообщении МЧС. В службе добавили, что на месте происшествия сейчас работают сотрудники МЧС.
https://ria.ru/20230830/obstrel-1893220488.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Специальная военная операция на Украине
При обстреле города Новодружеск погибли три мирных жителя
При обстреле со стороны ВСУ города Новодружеск в ЛНР погибли три мирных жителя