https://ria.ru/20230831/obstrel-1893406802.html

При обстреле города Новодружеск погибли три мирных жителя

При обстреле города Новодружеск погибли три мирных жителя - РИА Новости, 31.08.2023

При обстреле города Новодружеск погибли три мирных жителя

Три мирных жителя погибли в результате обстрела со стороны украинских войск города Новодружеск в ЛНР, сообщили в МЧС республики в телеграм-канале. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T14:48

2023-08-31T14:48

2023-08-31T15:00

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e6080e234a3c35d4e33ae0e58d038d48.jpg

ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Три мирных жителя погибли в результате обстрела со стороны украинских войск города Новодружеск в ЛНР, сообщили в МЧС республики в телеграм-канале. "Сегодня в результате обстрела города Новодружеск Лисичанского городского округа погибло три человека. Вследствие обстрела произошло возгорание жилого дома и хозяйственных построек", - говорится в сообщении МЧС. В службе добавили, что на месте происшествия сейчас работают сотрудники МЧС.

https://ria.ru/20230830/obstrel-1893220488.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия