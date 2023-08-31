Жители Новгородской области купили две "Нивы" для бойцов СВО
Жители Боровичского района Новгородской области купили две "Нивы" для бойцов СВО
© Глава Боровичского района Андрей Герасимов/VkontakteДве "Нивы" купили жители Новгородской области для бойцов СВО
© Глава Боровичского района Андрей Герасимов/Vkontakte
Две "Нивы" купили жители Новгородской области для бойцов СВО
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 авг – РИА Новости. Жители Боровичского района Новгородской области приобрели для бойцов СВО, несущих службу на харьковском направлении, две автомашины "Нива", генераторы, маскировочные сети и глушители, рассказал глава района Андрей Герасимов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он уточнил, что бойцы СВО находились дома, в городе Боровичи, в краткосрочном отпуске. Накануне их проводили обратно в зону спецоперации.
© Глава Боровичского района Андрей Герасимов/Vkontakte Две "Нивы" купили жители Новгородской области для бойцов СВО
Две "Нивы" купили жители Новгородской области для бойцов СВО
© Глава Боровичского района Андрей Герасимов/Vkontakte
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© Глава Боровичского района Андрей Герасимов/Vkontakte Две "Нивы" купили жители Новгородской области для бойцов СВО
Две "Нивы" купили жители Новгородской области для бойцов СВО
© Глава Боровичского района Андрей Герасимов/Vkontakte
2 из 2
Две "Нивы" купили жители Новгородской области для бойцов СВО
© Глава Боровичского района Андрей Герасимов/Vkontakte
1 из 2
Две "Нивы" купили жители Новгородской области для бойцов СВО
© Глава Боровичского района Андрей Герасимов/Vkontakte
2 из 2
"Вместе с ребятами из "Боевого братства" постарались выполнить просьбы наших земляков и приобрели две автомашины "Нива", генераторы, маскировочные сети, глушители для оружия, коллиматоры и другие необходимые в зоне СВО вещи", - сообщил Герасимов.
Он уточнил, что епископ Боровичский и Пестовский Ефрем освятил машины и благословил участников СВО на ратный подвиг.