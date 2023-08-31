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Жители Новгородской области купили две "Нивы" для бойцов СВО - РИА Новости, 31.08.2023
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Надежные люди
 
16:40 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/nivy-1893435103.html
Жители Новгородской области купили две "Нивы" для бойцов СВО
Жители Новгородской области купили две "Нивы" для бойцов СВО - РИА Новости, 31.08.2023
Жители Новгородской области купили две "Нивы" для бойцов СВО
Жители Боровичского района Новгородской области приобрели для бойцов СВО, несущих службу на харьковском направлении, две автомашины "Нива", генераторы,... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T16:40
2023-08-31T16:40
надежные люди
новгородская область
боровичи
боровичский район
боевое братство
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 авг – РИА Новости. Жители Боровичского района Новгородской области приобрели для бойцов СВО, несущих службу на харьковском направлении, две автомашины "Нива", генераторы, маскировочные сети и глушители, рассказал глава района Андрей Герасимов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он уточнил, что бойцы СВО находились дома, в городе Боровичи, в краткосрочном отпуске. Накануне их проводили обратно в зону спецоперации. "Вместе с ребятами из "Боевого братства" постарались выполнить просьбы наших земляков и приобрели две автомашины "Нива", генераторы, маскировочные сети, глушители для оружия, коллиматоры и другие необходимые в зоне СВО вещи", - сообщил Герасимов. Он уточнил, что епископ Боровичский и Пестовский Ефрем освятил машины и благословил участников СВО на ратный подвиг.
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новгородская область
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новгородская область, боровичи, боровичский район, боевое братство
Надежные люди, Новгородская область, Боровичи, Боровичский район, Боевое братство
Жители Новгородской области купили две "Нивы" для бойцов СВО

Жители Боровичского района Новгородской области купили две "Нивы" для бойцов СВО

© Глава Боровичского района Андрей Герасимов/VkontakteДве "Нивы" купили жители Новгородской области для бойцов СВО
Две Нивы купили жители Новгородской области для бойцов СВО
© Глава Боровичского района Андрей Герасимов/Vkontakte
Две "Нивы" купили жители Новгородской области для бойцов СВО
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 авг – РИА Новости. Жители Боровичского района Новгородской области приобрели для бойцов СВО, несущих службу на харьковском направлении, две автомашины "Нива", генераторы, маскировочные сети и глушители, рассказал глава района Андрей Герасимов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он уточнил, что бойцы СВО находились дома, в городе Боровичи, в краткосрочном отпуске. Накануне их проводили обратно в зону спецоперации.
© Глава Боровичского района Андрей Герасимов/Vkontakte Две "Нивы" купили жители Новгородской области для бойцов СВО
 Две Нивы купили жители Новгородской области для бойцов СВО
Две "Нивы" купили жители Новгородской области для бойцов СВО
© Глава Боровичского района Андрей Герасимов/Vkontakte
1 из 2
© Глава Боровичского района Андрей Герасимов/Vkontakte Две "Нивы" купили жители Новгородской области для бойцов СВО
 Две Нивы купили жители Новгородской области для бойцов СВО
Две "Нивы" купили жители Новгородской области для бойцов СВО
© Глава Боровичского района Андрей Герасимов/Vkontakte
2 из 2
Две "Нивы" купили жители Новгородской области для бойцов СВО
© Глава Боровичского района Андрей Герасимов/Vkontakte
1 из 2
Две "Нивы" купили жители Новгородской области для бойцов СВО
© Глава Боровичского района Андрей Герасимов/Vkontakte
2 из 2
"Вместе с ребятами из "Боевого братства" постарались выполнить просьбы наших земляков и приобрели две автомашины "Нива", генераторы, маскировочные сети, глушители для оружия, коллиматоры и другие необходимые в зоне СВО вещи", - сообщил Герасимов.
Он уточнил, что епископ Боровичский и Пестовский Ефрем освятил машины и благословил участников СВО на ратный подвиг.
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Надежные людиНовгородская областьБоровичиБоровичский районБоевое братство
 
 
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