https://ria.ru/20230831/nivy-1893435103.html

Жители Новгородской области купили две "Нивы" для бойцов СВО

Жители Новгородской области купили две "Нивы" для бойцов СВО - РИА Новости, 31.08.2023

Жители Новгородской области купили две "Нивы" для бойцов СВО

Жители Боровичского района Новгородской области приобрели для бойцов СВО, несущих службу на харьковском направлении, две автомашины "Нива", генераторы,... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T16:40

2023-08-31T16:40

2023-08-31T16:40

надежные люди

новгородская область

боровичи

боровичский район

боевое братство

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 авг – РИА Новости. Жители Боровичского района Новгородской области приобрели для бойцов СВО, несущих службу на харьковском направлении, две автомашины "Нива", генераторы, маскировочные сети и глушители, рассказал глава района Андрей Герасимов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он уточнил, что бойцы СВО находились дома, в городе Боровичи, в краткосрочном отпуске. Накануне их проводили обратно в зону спецоперации. "Вместе с ребятами из "Боевого братства" постарались выполнить просьбы наших земляков и приобрели две автомашины "Нива", генераторы, маскировочные сети, глушители для оружия, коллиматоры и другие необходимые в зоне СВО вещи", - сообщил Герасимов. Он уточнил, что епископ Боровичский и Пестовский Ефрем освятил машины и благословил участников СВО на ратный подвиг.

https://ria.ru/20230830/pomosch-1893144761.html

новгородская область

боровичи

боровичский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новгородская область, боровичи, боровичский район, боевое братство