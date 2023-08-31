https://ria.ru/20230831/nikitin-1893314152.html

Никитин: помощь бизнеса нужна для подготовки кадров учебным заведениям

Никитин: помощь бизнеса нужна для подготовки кадров учебным заведениям - РИА Новости, 31.08.2023

Никитин: помощь бизнеса нужна для подготовки кадров учебным заведениям

Нужна помощь отраслевых ассоциаций бизнеса для работы с учебными заведениями, потому что они знают потребность предприятий, рассказал глава комиссии Госсовета... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T09:18

2023-08-31T09:18

2023-08-31T09:18

новгородская область

андрей никитин (политик)

великий новгород

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Нужна помощь отраслевых ассоциаций бизнеса для работы с учебными заведениями, потому что они знают потребность предприятий, рассказал глава комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании комиссии в Москве.Как сообщает пресс-служба правительства региона, члены комиссии рассмотрели вопросы, касающиеся развития рынка труда. Они отметили, что ключевыми задачами является подготовка кадров, повышение квалификации, профессиональное обучение, дополнительное образование уже работающих специалистов, поддержка регионов с высоким уровнем безработицы."В новой реальности крайне важно найти баланс между предложением кадров и спроса на них.. Все регионы отмечают важность качественного анализа потребностей работодателей. В этом направлении сделано немало, есть программа "Профессионалитет", началась реализация проекта по передовым инженерным школам.. В качестве задачи на проработку вижу вопрос кадрового обеспечения малого и среднего бизнеса.. Считаю, что здесь нужны принципиально новые подходы и необходима помощь отраслевых ассоциаций бизнеса для работы с учебными заведениями. Они прекрасно знают потребности малых и средних предприятий и могут помочь", - рассказал Никитин в своем телеграм-канале.Он отметил, что важнейшим аспектом является развитие образования, в том числе, среднего. Никитин сообщил, что Новгородская область входит в топ-пять регионов по уровню среднего профессионального образования. По его словам, региону нужны молодые профессионалы, а для этого необходимо строить новые студенческие общежития, поддерживать на государственном уровне молодых специалистов при переезде из одного региона в другой.Как отметила замминистра труда и соцзащиты РФ Елена Мухтиярова, важную роль в вопросе подготовки кадров играет чемпионатное движение по профессиональному мастерству."Ключевым отличием новой чемпионатной линейки является ориентация на перезапуск промышленности страны за счет формирования новых компетенций у студентов и преподавателей, а также за счет увеличения числа вовлеченных в соревнования конкурсантов и экспертов, работодателей", – рассказала Мухтиярова.С 18 по 21 сентября в Великом Новгороде пройдет первый в стране международный Чемпионат высоких технологий по компетенциям будущего.

https://ria.ru/20230816/zavod-1890338867.html

https://ria.ru/20230811/stroitelstvo-1889617135.html

новгородская область

великий новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новгородская область, андрей никитин (политик), великий новгород