Рейтинг@Mail.ru
Никитин: помощь бизнеса нужна для подготовки кадров учебным заведениям - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:18 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/nikitin-1893314152.html
Никитин: помощь бизнеса нужна для подготовки кадров учебным заведениям
Никитин: помощь бизнеса нужна для подготовки кадров учебным заведениям - РИА Новости, 31.08.2023
Никитин: помощь бизнеса нужна для подготовки кадров учебным заведениям
Нужна помощь отраслевых ассоциаций бизнеса для работы с учебными заведениями, потому что они знают потребность предприятий, рассказал глава комиссии Госсовета... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T09:18
2023-08-31T09:18
новгородская область
андрей никитин (политик)
великий новгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893312988_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_82c53b357a2fbf6c7d766d234fa02ccb.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Нужна помощь отраслевых ассоциаций бизнеса для работы с учебными заведениями, потому что они знают потребность предприятий, рассказал глава комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании комиссии в Москве.Как сообщает пресс-служба правительства региона, члены комиссии рассмотрели вопросы, касающиеся развития рынка труда. Они отметили, что ключевыми задачами является подготовка кадров, повышение квалификации, профессиональное обучение, дополнительное образование уже работающих специалистов, поддержка регионов с высоким уровнем безработицы."В новой реальности крайне важно найти баланс между предложением кадров и спроса на них.. Все регионы отмечают важность качественного анализа потребностей работодателей. В этом направлении сделано немало, есть программа "Профессионалитет", началась реализация проекта по передовым инженерным школам.. В качестве задачи на проработку вижу вопрос кадрового обеспечения малого и среднего бизнеса.. Считаю, что здесь нужны принципиально новые подходы и необходима помощь отраслевых ассоциаций бизнеса для работы с учебными заведениями. Они прекрасно знают потребности малых и средних предприятий и могут помочь", - рассказал Никитин в своем телеграм-канале.Он отметил, что важнейшим аспектом является развитие образования, в том числе, среднего. Никитин сообщил, что Новгородская область входит в топ-пять регионов по уровню среднего профессионального образования. По его словам, региону нужны молодые профессионалы, а для этого необходимо строить новые студенческие общежития, поддерживать на государственном уровне молодых специалистов при переезде из одного региона в другой.Как отметила замминистра труда и соцзащиты РФ Елена Мухтиярова, важную роль в вопросе подготовки кадров играет чемпионатное движение по профессиональному мастерству."Ключевым отличием новой чемпионатной линейки является ориентация на перезапуск промышленности страны за счет формирования новых компетенций у студентов и преподавателей, а также за счет увеличения числа вовлеченных в соревнования конкурсантов и экспертов, работодателей", – рассказала Мухтиярова.С 18 по 21 сентября в Великом Новгороде пройдет первый в стране международный Чемпионат высоких технологий по компетенциям будущего.
https://ria.ru/20230816/zavod-1890338867.html
https://ria.ru/20230811/stroitelstvo-1889617135.html
новгородская область
великий новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893312988_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_4b71535d693254eaa8b11b1f137091d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новгородская область, андрей никитин (политик), великий новгород
Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Великий Новгород

Никитин: помощь бизнеса нужна для подготовки кадров учебным заведениям

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиНикитин: помощь бизнеса нужна для подготовки кадров учебным заведениям
Никитин: помощь бизнеса нужна для подготовки кадров учебным заведениям
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Никитин: помощь бизнеса нужна для подготовки кадров учебным заведениям
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Нужна помощь отраслевых ассоциаций бизнеса для работы с учебными заведениями, потому что они знают потребность предприятий, рассказал глава комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании комиссии в Москве.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, члены комиссии рассмотрели вопросы, касающиеся развития рынка труда. Они отметили, что ключевыми задачами является подготовка кадров, повышение квалификации, профессиональное обучение, дополнительное образование уже работающих специалистов, поддержка регионов с высоким уровнем безработицы.
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиНикитин: помощь бизнеса нужна для подготовки кадров учебным заведениям
Никитин: помощь бизнеса нужна для подготовки кадров учебным заведениям
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Никитин: помощь бизнеса нужна для подготовки кадров учебным заведениям
"В новой реальности крайне важно найти баланс между предложением кадров и спроса на них.. Все регионы отмечают важность качественного анализа потребностей работодателей. В этом направлении сделано немало, есть программа "Профессионалитет", началась реализация проекта по передовым инженерным школам.. В качестве задачи на проработку вижу вопрос кадрового обеспечения малого и среднего бизнеса.. Считаю, что здесь нужны принципиально новые подходы и необходима помощь отраслевых ассоциаций бизнеса для работы с учебными заведениями. Они прекрасно знают потребности малых и средних предприятий и могут помочь", - рассказал Никитин в своем телеграм-канале.
Он отметил, что важнейшим аспектом является развитие образования, в том числе, среднего. Никитин сообщил, что Новгородская область входит в топ-пять регионов по уровню среднего профессионального образования. По его словам, региону нужны молодые профессионалы, а для этого необходимо строить новые студенческие общежития, поддерживать на государственном уровне молодых специалистов при переезде из одного региона в другой.
Сотрудник осматривает состояние фотоэлектрических элементов - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
В Новгородской области появится завод солнечных батарей
16 августа, 09:25
Как отметила замминистра труда и соцзащиты РФ Елена Мухтиярова, важную роль в вопросе подготовки кадров играет чемпионатное движение по профессиональному мастерству.
"Ключевым отличием новой чемпионатной линейки является ориентация на перезапуск промышленности страны за счет формирования новых компетенций у студентов и преподавателей, а также за счет увеличения числа вовлеченных в соревнования конкурсантов и экспертов, работодателей", – рассказала Мухтиярова.
С 18 по 21 сентября в Великом Новгороде пройдет первый в стране международный Чемпионат высоких технологий по компетенциям будущего.
Дан старт строительства второй очереди ИНТЦ Валдай в Великом Новгороде
Дан старт строительства второй очереди ИНТЦ "Валдай" в Великом Новгороде
11 августа, 18:38
 
Новгородская областьАндрей Никитин (политик)Великий Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала