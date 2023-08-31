https://ria.ru/20230831/niger-1893328887.html

Главы МИД ЕС обсудят Нигер с ЭКОВАС и представителем правительства Базума

Главы МИД ЕС обсудят Нигер с ЭКОВАС и представителем правительства Базума - РИА Новости, 31.08.2023

Главы МИД ЕС обсудят Нигер с ЭКОВАС и представителем правительства Базума

Главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Испании в четверг обсудят ситуацию в Нигере с главой Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС)... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T10:26

2023-08-31T10:26

2023-08-31T10:26

в мире

нигер

испания

сахель

мохамед базум

жозеп боррель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Испании в четверг обсудят ситуацию в Нигере с главой Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Омаром Алье Туре и министром иностранных дел правительства отстраненного от власти военными Мохамеда Базума Асуми Масуду, сообщил перед началом заседаний верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики Жозеп Боррель. "Мы обсудим ситуацию в Нигере, в регионе Сахеля. В этой связи к нам приехали председатель ЭКОВАС, а также министр иностранных дел правительства Базума… У нас будет возможность узнать больше от ЭКОВАС об их планах, о решениях, которые сами африканцы, африканские страны готовы предложить для решения проблем Африки", - сообщил он. По словам Борреля, для ЕС это "также возможность пересмотреть свою политику в Африке". Ранее Боррель заявил, что в ЕС уже началась разработка нового санкционного режима против "путчистов" Нигера. В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230831/burkina-faso-1893301782.html

https://ria.ru/20230831/senegal-1893297412.html

нигер

испания

сахель

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Дарья Буймова

в мире, нигер, испания, сахель , мохамед базум, жозеп боррель, евросоюз