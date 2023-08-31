Главы МИД ЕС обсудят Нигер с ЭКОВАС и представителем правительства Базума
Главы МИД ЕС обсудят Нигер с главой ЭКОВАС и представителем правительства Базума
© AP Photo / Sam MednickСотрудники полиции в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сотрудники полиции в Ниамее, Нигер. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Испании в четверг обсудят ситуацию в Нигере с главой Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Омаром Алье Туре и министром иностранных дел правительства отстраненного от власти военными Мохамеда Базума Асуми Масуду, сообщил перед началом заседаний верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики Жозеп Боррель.
"Мы обсудим ситуацию в Нигере, в регионе Сахеля. В этой связи к нам приехали председатель ЭКОВАС, а также министр иностранных дел правительства Базума… У нас будет возможность узнать больше от ЭКОВАС об их планах, о решениях, которые сами африканцы, африканские страны готовы предложить для решения проблем Африки", - сообщил он.
По словам Борреля, для ЕС это "также возможность пересмотреть свою политику в Африке".
Ранее Боррель заявил, что в ЕС уже началась разработка нового санкционного режима против "путчистов" Нигера.
В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.