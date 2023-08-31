https://ria.ru/20230831/nagrady-1893517381.html
Собянин наградил работников комплекса городского хозяйства Москвы
Собянин наградил работников комплекса городского хозяйства Москвы - РИА Новости, 31.08.2023
Собянин наградил работников комплекса городского хозяйства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг поздравил и вручил награды лучшим сотрудникам комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T22:01
2023-08-31T22:01
2023-08-31T22:01
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг поздравил и вручил награды лучшим сотрудникам комплекса городского хозяйства Москвы. "Осенью для нас еще один праздник — праздник работников городского хозяйства. Подводя итоги, создавая праздник себе и москвичам. Спасибо вам большое за ваш труд", — сказал он в ходе торжественного мероприятия, посвященного подведению итогов реализации программы развития городской среды в 2023 году и подготовки города к осенне-зимнему периоду 2023-2024 года. Собянин добавил, что в этом году проведена большая работа по благоустройству улиц, парков, скверов, пойм рек и других вопросов связанных с улучшением общей городской среды. "И за эти считанные месяцы были построены первоклассные парки, набережные, первоклассные объекты благоустройства, обустроили тысячи дворов. Это большая, огромная работа, которую невозможно сделать, не вкладывая душу. То, что делает комплекс городского хозяйства, я считаю, что он делает с душой, и за это отдельное вам спасибо", — отметил мэр. Как подчеркнул Собянин, комплекс городского хозяйства перешагнул и расширил свою деятельность. "Это не просто жилищно-коммунальный комплекс, вы, по сути дела, работаете напрямую в большинстве отраслей большого городского хозяйства", — сказал он. Собянин также отметил заслуги работников жилищно-коммунального хозяйства в строительстве поликлиник, школ, объектов спорта, центров "Мои документы" и клубов "Московского долголетия". "Ну и мы подготовились к зиме… Москва - город северный, и вопрос подготовки к осенне-зимнему периоду — это вопрос жизни и здоровья нашего большого города. Вы с честью выполнили эту задачу, спасибо вам за работу друзья", — добавил мэр. После торжественной речи Собянин вручил награды девяти почётным работникам жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, а также благодарственные письма для шести работников ЖКХ.
https://ria.ru/20230316/nagrady-1858436450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин
Собянин наградил работников комплекса городского хозяйства Москвы
Собянин поздравил и наградил работников комплекса городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг поздравил и вручил награды лучшим сотрудникам комплекса городского хозяйства Москвы.
«
"Осенью для нас еще один праздник — праздник работников городского хозяйства. Подводя итоги, создавая праздник себе и москвичам. Спасибо вам большое за ваш труд", — сказал он в ходе торжественного мероприятия, посвященного подведению итогов реализации программы развития городской среды в 2023 году и подготовки города к осенне-зимнему периоду 2023-2024 года.
Собянин добавил, что в этом году проведена большая работа по благоустройству улиц, парков, скверов, пойм рек и других вопросов связанных с улучшением общей городской среды.
«
"И за эти считанные месяцы были построены первоклассные парки, набережные, первоклассные объекты благоустройства, обустроили тысячи дворов. Это большая, огромная работа, которую невозможно сделать, не вкладывая душу. То, что делает комплекс городского хозяйства, я считаю, что он делает с душой, и за это отдельное вам спасибо", — отметил мэр.
Сергей Собянин вручил награды работникам комплекса городского хозяйства
Как подчеркнул Собянин, комплекс городского хозяйства перешагнул и расширил свою деятельность. "Это не просто жилищно-коммунальный комплекс, вы, по сути дела, работаете напрямую в большинстве отраслей большого городского хозяйства", — сказал он.
Собянин также отметил заслуги работников жилищно-коммунального хозяйства в строительстве поликлиник, школ, объектов спорта, центров "Мои документы" и клубов "Московского долголетия".
«
"Ну и мы подготовились к зиме… Москва - город северный, и вопрос подготовки к осенне-зимнему периоду — это вопрос жизни и здоровья нашего большого города. Вы с честью выполнили эту задачу, спасибо вам за работу друзья", — добавил мэр.
После торжественной речи Собянин вручил награды девяти почётным работникам жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, а также благодарственные письма для шести работников ЖКХ.
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