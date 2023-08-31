Рейтинг@Mail.ru
Под Курганом задержали мужчину, поджегшего двух подростков - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 31.08.2023 (обновлено: 21:22 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/muzhchina-1893504827.html
Под Курганом задержали мужчину, поджегшего двух подростков
Под Курганом задержали мужчину, поджегшего двух подростков - РИА Новости, 31.08.2023
Под Курганом задержали мужчину, поджегшего двух подростков
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в поджоге двух подростков в Курганской области, сообщило следственное управление СК по региону. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T20:19
2023-08-31T21:22
происшествия
курганская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
здоровье - общество
курган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_bb177705e89a66abfd629cf98e92156d.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 31 авг — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в поджоге двух подростков в Курганской области, сообщило следственное управление СК по региону. &quot;В рамках расследования уголовного дела, возбужденного Варгашинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Курганской области, задержан 22-летний житель Лебяжьевского района&quot;, — говорится в заявлении.В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Следователи также готовят ходатайство о заключении его под стражу.Ранее сегодня сообщалось, что мужчина облил бензином и поджег двух подростков у Дома культуры в деревне Верхнеглубокое в Курганской области. Один из пострадавших получил ожог более 95 процентов тела и впоследствии скончался в больнице. Второго подростка госпитализировали с 14 процентами ожогов первой и третьей степени, он находится в удовлетворительном состоянии.
https://ria.ru/20230729/podzhog-1887034762.html
курганская область
россия
курган
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_552a72afb65b43c5f202eb73f32981f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курганская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, здоровье - общество, курган
Происшествия, Курганская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Здоровье - Общество, Курган
Под Курганом задержали мужчину, поджегшего двух подростков

Под Курганом задержали мужчину, облившего бензином и поджегшего двух подростков

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 31 авг — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в поджоге двух подростков в Курганской области, сообщило следственное управление СК по региону.
«

"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного Варгашинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Курганской области, задержан 22-летний житель Лебяжьевского района", — говорится в заявлении.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Следователи также готовят ходатайство о заключении его под стражу.
Ранее сегодня сообщалось, что мужчина облил бензином и поджег двух подростков у Дома культуры в деревне Верхнеглубокое в Курганской области. Один из пострадавших получил ожог более 95 процентов тела и впоследствии скончался в больнице. Второго подростка госпитализировали с 14 процентами ожогов первой и третьей степени, он находится в удовлетворительном состоянии.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Омский охранник поджег бытовку с тремя людьми, чтобы им отомстить
29 июля, 10:03
 
ПроисшествияКурганская областьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияЗдоровье - ОбществоКурган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала