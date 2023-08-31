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Под Курганом задержали мужчину, поджегшего двух подростков
Под Курганом задержали мужчину, поджегшего двух подростков - РИА Новости, 31.08.2023
Под Курганом задержали мужчину, поджегшего двух подростков
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в поджоге двух подростков в Курганской области, сообщило следственное управление СК по региону. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T20:19
2023-08-31T20:19
2023-08-31T21:22
происшествия
курганская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
здоровье - общество
курган
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 авг — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в поджоге двух подростков в Курганской области, сообщило следственное управление СК по региону. "В рамках расследования уголовного дела, возбужденного Варгашинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Курганской области, задержан 22-летний житель Лебяжьевского района", — говорится в заявлении.В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Следователи также готовят ходатайство о заключении его под стражу.Ранее сегодня сообщалось, что мужчина облил бензином и поджег двух подростков у Дома культуры в деревне Верхнеглубокое в Курганской области. Один из пострадавших получил ожог более 95 процентов тела и впоследствии скончался в больнице. Второго подростка госпитализировали с 14 процентами ожогов первой и третьей степени, он находится в удовлетворительном состоянии.
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происшествия, курганская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, здоровье - общество, курган
Происшествия, Курганская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Здоровье - Общество, Курган
Под Курганом задержали мужчину, поджегшего двух подростков
Под Курганом задержали мужчину, облившего бензином и поджегшего двух подростков