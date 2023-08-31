https://ria.ru/20230831/msp-1893506519.html

Глава фонда инноваций Кубани: МСП развивают технологический суверенитет

Глава фонда инноваций Кубани: МСП развивают технологический суверенитет - РИА Новости, 31.08.2023

Глава фонда инноваций Кубани: МСП развивают технологический суверенитет

Об итогах двух лет работы Фонда развития инноваций Краснодарского края, уникальных проектах, разрабатываемых кубанскими инноваторами, а также о новых мерах... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T20:28

2023-08-31T20:28

2023-08-31T20:30

краснодарский край

экономика

технологии

донецкая народная республика

краснодарский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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Об итогах двух лет работы Фонда развития инноваций Краснодарского края, уникальных проектах, разрабатываемых кубанскими инноваторами, а также о новых мерах поддержки предпринимателей РИА Новости рассказала директор фонда Ольга Лукашева:- Какие тенденции в инновационной деятельности в крае вы наблюдаете к концу второго года работы Фонда?- Мы провели статистический анализ, и первое, что бросается в глаза – предпринимателей, пользующихся нашими услугами, стало больше на 50 процентов. Такой сдвиг говорит о том, что санкционное давление пошло для нас в позитив. Бизнесмены начали проявлять интерес к новым технологиям, искать поддержку от институтов развития, так как видят в этом перспективу. Истинные предприниматели, которые в любом кризисе видят возможности, стали основой для достижения технологического суверенитета.Кроме того, мы начали существенно расширять сеть взаимодействия с другими регионами, понимая, что технологический суверенитет - это задача, которая не может работать только в нашем региональном разрезе. Сейчас время активной кооперации и мы налаживаем взаимодействие с разными регионами.- Есть ли примеры взаимодействия краевого Фонда с новыми регионами РФ?- Уже есть опыт взаимодействия с Донецкой Народной Республикой. В ДНР функционирует центр технологий и инноваций. Вообще этот регион всегда славился технологиями, и сейчас они это возрождают, мы взаимодействуем по направлениям их компетенций. Например, есть в Краснодарском крае производитель оборудования для многоквартирных домов. Эта продукция востребована в ходе масштабного строительства, в том числе социальных объектов, которая начата в ДНР. Мы познакомились с руководителем Центра технологий и инноваций ДНР и сейчас взаимодействуем по этому направлению. Разработчики общаются на тему различных способов реализации производства для целей новой территории с применением технологий, разработанных в Центре. Важно, что в этих непростых условиях жители ДНР думают не только о том, как обеспечить первичные производственные потребности, но и вернуть региону технологическую базу, а также создать условия для развития.- Каковы основные направления разработок в Краснодарском крае? Сколько проектов сейчас у вас в работе?- Всего за два года у нас 448 проектов завершили акселерационные программы, это огромное количество. Кроме того, порядка 60 проектов находятся на нашем сопровождении в целях привлечения гранатового финансирования – это более комплексное и длительное сопровождение.Преимущественным направлением разработок являются информационные технологии. Это ведь сквозные технологии, они везде - в медицине, в технике, в бизнесе. И нельзя сказать, что какое-то направление у нас не представлено.Замечу, что ранее у наших ИТ-специалистов не оставалось бюджета на маркетинг, хотя свой продукт они стремились делать качественно лучше, чем "распиаренный" из-за границы. Сегодня у отечественных специалистов появилась возможность войти в рынок, занять освободившиеся ниши - ведь продукты уже есть, их не надо делать с нуля.Мы знаем и таких разработчиков, которые идут по нехоженым тропам. Например, кубанскому производителю беспилотного конвертоплана мы помогли привлечь грант на 4 миллиона рублей для того, чтобы сделать прототип. Разработка сочетает преимущества и самолетного, и вертолетного типов беспилотных летательных аппаратов. Это большая дальность полета, большая грузоподъемность, то есть все преимущества самолета, но с вертикальным взлетом.- За какими мерами поддержки чаще всего обращаются инноваторы?- Конечно, это наши обучающие мероприятия, которые мы проводим по всему краю. Кроме того, спросом пользуются консультации по поводу привлечения грантового финансирования, а также работа патентного поверенного, который бесплатно консультирует и проводит обучающие мероприятия по регистрации интеллектуальной собственности.- Какие ниши сейчас свободны для инноваторов, как определяются востребованные направления?- Ориентиром для определения потенциальных ниш для инноваторов может служить перечень продукции из параллельного импорта. Наиболее ощутима потребность в разработках в таких отраслях как АПК, машиностроение.Также Фондом реализуется собственный механизм закрытия потребностей в технологических решениях – хакатоны. Компании эффективно используют их для решения внутренних задач. С новыми запросами приходят и новые ниши. Запросы предприятий размещаются, например, на краевом портале инновационного кластера.- Можете ли привести примеры уникальных проектов, которым помогает сегодня Фонд?- Мне очень нравится проект, аналогов которому нет ни у нас, ни за рубежом. Любой врач и медсестра должны уметь определять группу крови. Для обучения медработников нужна донорская кровь – этого материала мало, и существует определенный класс опасности. Наши ребята сделали наборы, которые полностью создают эффект живой крови, но при этом она искусственная. Эти наборы можно использовать неограниченное количество раз и они абсолютно безопасны. Сейчас разработчики работают над увеличением срока хранения препаратов для доставки на дальние расстояния. Востребованность продукта - колоссальная.Еще один классный проект - это цифровые аватары, которые раньше в основном воспринимались как продукт для ретейла - как цифровые консультанты. И вот наша кубанская компания, работая с аватарами, зарегистрировала новую методику в области психологии для работы с детьми. Оказалось, что когда педагог работает через аватара, то внимание, например, детей с аутизмом удерживается в несколько раз дольше, чем при непосредственном контакте.Затем появился запрос от СК РФ на цифровые технологии для работы со сложными категориями дел. В частности, для работы с детьми, которые подверглись насилию. При сборе информации для следствия ребенок раскрывается перед психологом только на 5-7 сеанс, а время уходит. Работа с детьми через аватаров позволяет получить абсолютный контакт психолога с ребенком с первого сеанса.На данный момент разработчики взаимодействуют с детскими центрами края и расширяют свою команду.- Каковы основные итоги работы Фонда на сегодняшний день? Какие новые проекты планируются?- Осенью мы анонсируем нашу новую услугу: начнем финансировать застройку коллективных стендов на выставках. Нам хочется, чтобы знали: в Краснодарском крае есть потенциал для инноваций, нам есть кого показать. Если участник выставки едет сам, то застроить даже маленький стенд обойдется ему минимум в полтора миллиона рублей, огромные затраты, а так это станет бесплатно.Также планируем запустить школу венчурного инвестора. Она будет представлять из себя краткий курс для компаний, желающих вложиться в инновационный стартап.В целом за два года работы при нашем содействии с нуля появились 40 технологичных компаний. Раньше это были просто идейные люди, физические лица, а теперь - организации, которые работают, развиваются и реализуют инновационные проекты. При этом все с финансовой подушкой.Расскажу еще одну характерную историю. Недавно я была в КубГТУ в лаборатории по проверке шумоизоляции. На мой вопрос, кто производитель оборудования, мне ответили: "Оборудование отечественное, а также есть его европейские аналоги". Очень приятно слышать, как у людей меняется мышление, и теперь зарубежные продукты для нас становятся аналогами отечественных.

https://ria.ru/20230719/startapy-1884965303.html

https://ria.ru/20230714/startapy-1884097765.html

https://ria.ru/20230628/samozanyatye-1880893295.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, донецкая народная республика, краснодарский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)