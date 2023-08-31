https://ria.ru/20230831/msp-1893506519.html
Глава фонда инноваций Кубани: МСП развивают технологический суверенитет
Глава фонда инноваций Кубани: МСП развивают технологический суверенитет - РИА Новости, 31.08.2023
Глава фонда инноваций Кубани: МСП развивают технологический суверенитет
Об итогах двух лет работы Фонда развития инноваций Краснодарского края, уникальных проектах, разрабатываемых кубанскими инноваторами, а также о новых мерах... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T20:28
2023-08-31T20:28
2023-08-31T20:30
краснодарский край
экономика
технологии
донецкая народная республика
краснодарский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893504092_0:129:1220:815_1920x0_80_0_0_aed23b814b8316f1a8025b2e5d875833.jpg
Об итогах двух лет работы Фонда развития инноваций Краснодарского края, уникальных проектах, разрабатываемых кубанскими инноваторами, а также о новых мерах поддержки предпринимателей РИА Новости рассказала директор фонда Ольга Лукашева:- Какие тенденции в инновационной деятельности в крае вы наблюдаете к концу второго года работы Фонда?- Мы провели статистический анализ, и первое, что бросается в глаза – предпринимателей, пользующихся нашими услугами, стало больше на 50 процентов. Такой сдвиг говорит о том, что санкционное давление пошло для нас в позитив. Бизнесмены начали проявлять интерес к новым технологиям, искать поддержку от институтов развития, так как видят в этом перспективу. Истинные предприниматели, которые в любом кризисе видят возможности, стали основой для достижения технологического суверенитета.Кроме того, мы начали существенно расширять сеть взаимодействия с другими регионами, понимая, что технологический суверенитет - это задача, которая не может работать только в нашем региональном разрезе. Сейчас время активной кооперации и мы налаживаем взаимодействие с разными регионами.- Есть ли примеры взаимодействия краевого Фонда с новыми регионами РФ?- Уже есть опыт взаимодействия с Донецкой Народной Республикой. В ДНР функционирует центр технологий и инноваций. Вообще этот регион всегда славился технологиями, и сейчас они это возрождают, мы взаимодействуем по направлениям их компетенций. Например, есть в Краснодарском крае производитель оборудования для многоквартирных домов. Эта продукция востребована в ходе масштабного строительства, в том числе социальных объектов, которая начата в ДНР. Мы познакомились с руководителем Центра технологий и инноваций ДНР и сейчас взаимодействуем по этому направлению. Разработчики общаются на тему различных способов реализации производства для целей новой территории с применением технологий, разработанных в Центре. Важно, что в этих непростых условиях жители ДНР думают не только о том, как обеспечить первичные производственные потребности, но и вернуть региону технологическую базу, а также создать условия для развития.- Каковы основные направления разработок в Краснодарском крае? Сколько проектов сейчас у вас в работе?- Всего за два года у нас 448 проектов завершили акселерационные программы, это огромное количество. Кроме того, порядка 60 проектов находятся на нашем сопровождении в целях привлечения гранатового финансирования – это более комплексное и длительное сопровождение.Преимущественным направлением разработок являются информационные технологии. Это ведь сквозные технологии, они везде - в медицине, в технике, в бизнесе. И нельзя сказать, что какое-то направление у нас не представлено.Замечу, что ранее у наших ИТ-специалистов не оставалось бюджета на маркетинг, хотя свой продукт они стремились делать качественно лучше, чем "распиаренный" из-за границы. Сегодня у отечественных специалистов появилась возможность войти в рынок, занять освободившиеся ниши - ведь продукты уже есть, их не надо делать с нуля.Мы знаем и таких разработчиков, которые идут по нехоженым тропам. Например, кубанскому производителю беспилотного конвертоплана мы помогли привлечь грант на 4 миллиона рублей для того, чтобы сделать прототип. Разработка сочетает преимущества и самолетного, и вертолетного типов беспилотных летательных аппаратов. Это большая дальность полета, большая грузоподъемность, то есть все преимущества самолета, но с вертикальным взлетом.- За какими мерами поддержки чаще всего обращаются инноваторы?- Конечно, это наши обучающие мероприятия, которые мы проводим по всему краю. Кроме того, спросом пользуются консультации по поводу привлечения грантового финансирования, а также работа патентного поверенного, который бесплатно консультирует и проводит обучающие мероприятия по регистрации интеллектуальной собственности.- Какие ниши сейчас свободны для инноваторов, как определяются востребованные направления?- Ориентиром для определения потенциальных ниш для инноваторов может служить перечень продукции из параллельного импорта. Наиболее ощутима потребность в разработках в таких отраслях как АПК, машиностроение.Также Фондом реализуется собственный механизм закрытия потребностей в технологических решениях – хакатоны. Компании эффективно используют их для решения внутренних задач. С новыми запросами приходят и новые ниши. Запросы предприятий размещаются, например, на краевом портале инновационного кластера.- Можете ли привести примеры уникальных проектов, которым помогает сегодня Фонд?- Мне очень нравится проект, аналогов которому нет ни у нас, ни за рубежом. Любой врач и медсестра должны уметь определять группу крови. Для обучения медработников нужна донорская кровь – этого материала мало, и существует определенный класс опасности. Наши ребята сделали наборы, которые полностью создают эффект живой крови, но при этом она искусственная. Эти наборы можно использовать неограниченное количество раз и они абсолютно безопасны. Сейчас разработчики работают над увеличением срока хранения препаратов для доставки на дальние расстояния. Востребованность продукта - колоссальная.Еще один классный проект - это цифровые аватары, которые раньше в основном воспринимались как продукт для ретейла - как цифровые консультанты. И вот наша кубанская компания, работая с аватарами, зарегистрировала новую методику в области психологии для работы с детьми. Оказалось, что когда педагог работает через аватара, то внимание, например, детей с аутизмом удерживается в несколько раз дольше, чем при непосредственном контакте.Затем появился запрос от СК РФ на цифровые технологии для работы со сложными категориями дел. В частности, для работы с детьми, которые подверглись насилию. При сборе информации для следствия ребенок раскрывается перед психологом только на 5-7 сеанс, а время уходит. Работа с детьми через аватаров позволяет получить абсолютный контакт психолога с ребенком с первого сеанса.На данный момент разработчики взаимодействуют с детскими центрами края и расширяют свою команду.- Каковы основные итоги работы Фонда на сегодняшний день? Какие новые проекты планируются?- Осенью мы анонсируем нашу новую услугу: начнем финансировать застройку коллективных стендов на выставках. Нам хочется, чтобы знали: в Краснодарском крае есть потенциал для инноваций, нам есть кого показать. Если участник выставки едет сам, то застроить даже маленький стенд обойдется ему минимум в полтора миллиона рублей, огромные затраты, а так это станет бесплатно.Также планируем запустить школу венчурного инвестора. Она будет представлять из себя краткий курс для компаний, желающих вложиться в инновационный стартап.В целом за два года работы при нашем содействии с нуля появились 40 технологичных компаний. Раньше это были просто идейные люди, физические лица, а теперь - организации, которые работают, развиваются и реализуют инновационные проекты. При этом все с финансовой подушкой.Расскажу еще одну характерную историю. Недавно я была в КубГТУ в лаборатории по проверке шумоизоляции. На мой вопрос, кто производитель оборудования, мне ответили: "Оборудование отечественное, а также есть его европейские аналоги". Очень приятно слышать, как у людей меняется мышление, и теперь зарубежные продукты для нас становятся аналогами отечественных.
https://ria.ru/20230719/startapy-1884965303.html
https://ria.ru/20230714/startapy-1884097765.html
https://ria.ru/20230628/samozanyatye-1880893295.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, донецкая народная республика, краснодарский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Краснодарский край, Экономика, Технологии, Донецкая Народная Республика, Краснодарский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Об итогах двух лет работы Фонда развития инноваций Краснодарского края, уникальных проектах, разрабатываемых кубанскими инноваторами, а также о новых мерах поддержки предпринимателей РИА Новости рассказала директор фонда Ольга Лукашева:
- Какие тенденции в инновационной деятельности в крае вы наблюдаете к концу второго года работы Фонда?
- Мы провели статистический анализ, и первое, что бросается в глаза – предпринимателей, пользующихся нашими услугами, стало больше на 50 процентов. Такой сдвиг говорит о том, что санкционное давление пошло для нас в позитив. Бизнесмены начали проявлять интерес к новым технологиям, искать поддержку от институтов развития, так как видят в этом перспективу. Истинные предприниматели, которые в любом кризисе видят возможности, стали основой для достижения технологического суверенитета.Кроме того, мы начали существенно расширять сеть взаимодействия с другими регионами, понимая, что технологический суверенитет - это задача, которая не может работать только в нашем региональном разрезе. Сейчас время активной кооперации и мы налаживаем взаимодействие с разными регионами.
- Есть ли примеры взаимодействия краевого Фонда с новыми регионами РФ?
- Уже есть опыт взаимодействия с Донецкой Народной Республикой. В ДНР функционирует центр технологий и инноваций. Вообще этот регион всегда славился технологиями, и сейчас они это возрождают, мы взаимодействуем по направлениям их компетенций. Например, есть в Краснодарском крае производитель оборудования для многоквартирных домов. Эта продукция востребована в ходе масштабного строительства, в том числе социальных объектов, которая начата в ДНР. Мы познакомились с руководителем Центра технологий и инноваций ДНР и сейчас взаимодействуем по этому направлению. Разработчики общаются на тему различных способов реализации производства для целей новой территории с применением технологий, разработанных в Центре. Важно, что в этих непростых условиях жители ДНР думают не только о том, как обеспечить первичные производственные потребности, но и вернуть региону технологическую базу, а также создать условия для развития.
На Кубани помогли открыть 135 инновационных стартапов
- Каковы основные направления разработок в Краснодарском крае? Сколько проектов сейчас у вас в работе?
- Всего за два года у нас 448 проектов завершили акселерационные программы, это огромное количество. Кроме того, порядка 60 проектов находятся на нашем сопровождении в целях привлечения гранатового финансирования – это более комплексное и длительное сопровождение.Преимущественным направлением разработок являются информационные технологии. Это ведь сквозные технологии, они везде - в медицине, в технике, в бизнесе. И нельзя сказать, что какое-то направление у нас не представлено.Замечу, что ранее у наших ИТ-специалистов не оставалось бюджета на маркетинг, хотя свой продукт они стремились делать качественно лучше, чем "распиаренный" из-за границы. Сегодня у отечественных специалистов появилась возможность войти в рынок, занять освободившиеся ниши - ведь продукты уже есть, их не надо делать с нуля.Мы знаем и таких разработчиков, которые идут по нехоженым тропам. Например, кубанскому производителю беспилотного конвертоплана мы помогли привлечь грант на 4 миллиона рублей для того, чтобы сделать прототип. Разработка сочетает преимущества и самолетного, и вертолетного типов беспилотных летательных аппаратов. Это большая дальность полета, большая грузоподъемность, то есть все преимущества самолета, но с вертикальным взлетом.
- За какими мерами поддержки чаще всего обращаются инноваторы?
- Конечно, это наши обучающие мероприятия, которые мы проводим по всему краю. Кроме того, спросом пользуются консультации по поводу привлечения грантового финансирования, а также работа патентного поверенного, который бесплатно консультирует и проводит обучающие мероприятия по регистрации интеллектуальной собственности.
- Какие ниши сейчас свободны для инноваторов, как определяются востребованные направления?
- Ориентиром для определения потенциальных ниш для инноваторов может служить перечень продукции из параллельного импорта. Наиболее ощутима потребность в разработках в таких отраслях как АПК, машиностроение.Также Фондом реализуется собственный механизм закрытия потребностей в технологических решениях – хакатоны. Компании эффективно используют их для решения внутренних задач. С новыми запросами приходят и новые ниши. Запросы предприятий размещаются, например, на краевом портале инновационного кластера.
На Кубани участники акселератора заработали более 3,5 миллиона рублей
- Можете ли привести примеры уникальных проектов, которым помогает сегодня Фонд?
- Мне очень нравится проект, аналогов которому нет ни у нас, ни за рубежом. Любой врач и медсестра должны уметь определять группу крови. Для обучения медработников нужна донорская кровь – этого материала мало, и существует определенный класс опасности. Наши ребята сделали наборы, которые полностью создают эффект живой крови, но при этом она искусственная. Эти наборы можно использовать неограниченное количество раз и они абсолютно безопасны. Сейчас разработчики работают над увеличением срока хранения препаратов для доставки на дальние расстояния. Востребованность продукта - колоссальная.
Еще один классный проект - это цифровые аватары, которые раньше в основном воспринимались как продукт для ретейла - как цифровые консультанты. И вот наша кубанская компания, работая с аватарами, зарегистрировала новую методику в области психологии для работы с детьми. Оказалось, что когда педагог работает через аватара, то внимание, например, детей с аутизмом удерживается в несколько раз дольше, чем при непосредственном контакте.
Затем появился запрос от СК РФ на цифровые технологии для работы со сложными категориями дел. В частности, для работы с детьми, которые подверглись насилию. При сборе информации для следствия ребенок раскрывается перед психологом только на 5-7 сеанс, а время уходит. Работа с детьми через аватаров позволяет получить абсолютный контакт психолога с ребенком с первого сеанса.
На данный момент разработчики взаимодействуют с детскими центрами края и расширяют свою команду.
На Кубани число самозанятых жителей увеличилось на треть с начала 2023 года
- Каковы основные итоги работы Фонда на сегодняшний день? Какие новые проекты планируются?
- Осенью мы анонсируем нашу новую услугу: начнем финансировать застройку коллективных стендов на выставках. Нам хочется, чтобы знали: в Краснодарском крае есть потенциал для инноваций, нам есть кого показать. Если участник выставки едет сам, то застроить даже маленький стенд обойдется ему минимум в полтора миллиона рублей, огромные затраты, а так это станет бесплатно.
Также планируем запустить школу венчурного инвестора. Она будет представлять из себя краткий курс для компаний, желающих вложиться в инновационный стартап.
В целом за два года работы при нашем содействии с нуля появились 40 технологичных компаний. Раньше это были просто идейные люди, физические лица, а теперь - организации, которые работают, развиваются и реализуют инновационные проекты. При этом все с финансовой подушкой.
Расскажу еще одну характерную историю. Недавно я была в КубГТУ в лаборатории по проверке шумоизоляции. На мой вопрос, кто производитель оборудования, мне ответили: "Оборудование отечественное, а также есть его европейские аналоги". Очень приятно слышать, как у людей меняется мышление, и теперь зарубежные продукты для нас становятся аналогами отечественных.