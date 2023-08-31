https://ria.ru/20230831/moskva-1893403913.html
В Москве обеспечат энергоснабжение нового электродепо "Бирюлевское" в ЮАО
В Москве обеспечат энергоснабжение нового электродепо "Бирюлевское" в ЮАО - РИА Новости, 31.08.2023
В Москве обеспечат энергоснабжение нового электродепо "Бирюлевское" в ЮАО
Специалисты обеспечат надежное энергоснабжение нового электродепо "Бирюлевское" на юге Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:41
2023-08-31T14:41
2023-08-31T14:41
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Специалисты обеспечат надежное энергоснабжение нового электродепо "Бирюлевское" на юге Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В столице на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по электроснабжению нового электродепо "Бирюлевское", которое возводится для обслуживания БКЛ и радиальных линий. В рамках проекта проложим более двух километров кабельных линий 20кВ, максимальная присоединенная мощность составит почти 9 тысяч кВт", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что вопросам организации надежного энергоснабжения значимых объектов в столице уделяют особое внимание. Профильные службы осуществляют постоянный контроль бесперебойной подачи электроэнергии столичным учреждениям. Сообщается, что за первое полугодие подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 800 значимых объектов, в том числе 583 – транспортной инфраструктуры.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Специалисты обеспечат надежное энергоснабжение нового электродепо "Бирюлевское" на юге Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В столице на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по электроснабжению нового электродепо "Бирюлевское", которое возводится для обслуживания БКЛ и радиальных линий. В рамках проекта проложим более двух километров кабельных линий 20кВ, максимальная присоединенная мощность составит почти 9 тысяч кВт", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова
.
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Отмечается, что вопросам организации надежного энергоснабжения значимых объектов в столице уделяют особое внимание. Профильные службы осуществляют постоянный контроль бесперебойной подачи электроэнергии столичным учреждениям.
Сообщается, что за первое полугодие подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 800 значимых объектов, в том числе 583 – транспортной инфраструктуры.