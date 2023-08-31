https://ria.ru/20230831/moskva-1893388450.html

Бочкарев: в Москве с начала года инвесторы начали стройку 53 соцобъектов

Бочкарев: в Москве с начала года инвесторы начали стройку 53 соцобъектов - РИА Новости, 31.08.2023

Бочкарев: в Москве с начала года инвесторы начали стройку 53 соцобъектов

В Москве с начала текущего года инвесторы начали строительство 53 социальных объектов, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T13:55

2023-08-31T13:55

2023-08-31T13:55

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

тинао

андрей бочкарев

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МОСКВА, 31 авг - РИА Недвижимость. В Москве с начала текущего года инвесторы начали строительство 53 социальных объектов, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "В Москве продолжается активное строительство объектов социального назначения, в том числе и за счет инвесторов. Только с начала этого года девелоперам были выданы разрешения на возведение 38 школ и детских садов, шести спортивных, шести лечебно-оздоровительных и трех культурно-просветительских объектов", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. В сообщении уточняется, что общая площадь возводимых инвесторами объектов с начала 2023 года составляет более 860 тысяч квадратных метров, что в 2,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Лидерство по числу выданных разрешений среди административных округов принадлежит ТиНАО – там оформлено 15 документов на социальные объекты общей площадью 215,7 тысячи квадратных метров, на северо-западе столицы одобрено возведение более 142,2 тысячи квадратных метров недвижимости (десять объектов), в ЗАО построят около 70 тысяч квадратных метров (шесть объектов), указывается в сообщении. В нем добавляется, что среди значимых для жителей Москвы объектов, строительство которых начали текущем году, – образовательный комплекс со школой и детским садом в поселении Сосенское, учебные корпуса в Московском поселении, взрослая поликлиника в деревне Столбово, ФОКи в Останкинском районе и Северном Бутове.

https://realty.ria.ru/20230831/rosseti-1893341038.html

москва

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, тинао, андрей бочкарев