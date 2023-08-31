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Бочкарев: в Москве с начала года инвесторы начали стройку 53 соцобъектов
Бочкарев: в Москве с начала года инвесторы начали стройку 53 соцобъектов - РИА Новости, 31.08.2023
Бочкарев: в Москве с начала года инвесторы начали стройку 53 соцобъектов
В Москве с начала текущего года инвесторы начали строительство 53 социальных объектов, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T13:55
2023-08-31T13:55
2023-08-31T13:55
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андрей бочкарев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Недвижимость. В Москве с начала текущего года инвесторы начали строительство 53 социальных объектов, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "В Москве продолжается активное строительство объектов социального назначения, в том числе и за счет инвесторов. Только с начала этого года девелоперам были выданы разрешения на возведение 38 школ и детских садов, шести спортивных, шести лечебно-оздоровительных и трех культурно-просветительских объектов", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. В сообщении уточняется, что общая площадь возводимых инвесторами объектов с начала 2023 года составляет более 860 тысяч квадратных метров, что в 2,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Лидерство по числу выданных разрешений среди административных округов принадлежит ТиНАО – там оформлено 15 документов на социальные объекты общей площадью 215,7 тысячи квадратных метров, на северо-западе столицы одобрено возведение более 142,2 тысячи квадратных метров недвижимости (десять объектов), в ЗАО построят около 70 тысяч квадратных метров (шесть объектов), указывается в сообщении. В нем добавляется, что среди значимых для жителей Москвы объектов, строительство которых начали текущем году, – образовательный комплекс со школой и детским садом в поселении Сосенское, учебные корпуса в Московском поселении, взрослая поликлиника в деревне Столбово, ФОКи в Останкинском районе и Северном Бутове.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, тинао, андрей бочкарев
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ТиНАО, Андрей Бочкарев
МОСКВА, 31 авг - РИА Недвижимость. В Москве с начала текущего года инвесторы начали строительство 53 социальных объектов, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"В Москве продолжается активное строительство объектов социального назначения, в том числе и за счет инвесторов. Только с начала этого года девелоперам были выданы разрешения на возведение 38 школ и детских садов, шести спортивных, шести лечебно-оздоровительных и трех культурно-просветительских объектов", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
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В сообщении уточняется, что общая площадь возводимых инвесторами объектов с начала 2023 года составляет более 860 тысяч квадратных метров, что в 2,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
Лидерство по числу выданных разрешений среди административных округов принадлежит ТиНАО
– там оформлено 15 документов на социальные объекты общей площадью 215,7 тысячи квадратных метров, на северо-западе столицы одобрено возведение более 142,2 тысячи квадратных метров недвижимости (десять объектов), в ЗАО построят около 70 тысяч квадратных метров (шесть объектов), указывается в сообщении.
В нем добавляется, что среди значимых для жителей Москвы объектов, строительство которых начали текущем году, – образовательный комплекс со школой и детским садом в поселении Сосенское, учебные корпуса в Московском поселении, взрослая поликлиника в деревне Столбово, ФОКи в Останкинском районе и Северном Бутове.