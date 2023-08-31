https://ria.ru/20230831/minoborony-1893437089.html

Минобороны Британии предрекли проблемы из-за нового главы ведомства

Минобороны Британии предрекли проблемы из-за нового главы ведомства - РИА Новости, 31.08.2023

Минобороны Британии предрекли проблемы из-за нового главы ведомства

Министерство обороны Великобритании может столкнуться с трудностями с получением необходимых ресурсов из-за малой осведомленности нового главы ведомства Гранта... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T16:48

2023-08-31T16:48

2023-08-31T16:48

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грант шаппс

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании может столкнуться с трудностями с получением необходимых ресурсов из-за малой осведомленности нового главы ведомства Гранта Шаппса в вопросах обороны, заявил бывший начальник британского генштаба и член палаты лордов генерал Ричард Даннатт. Ранее глава британского минобороны Бен Уоллес направил премьер-министру Риши Сунаку прошение об отставке после четырех лет пребывания на посту. На его должность был назначен глава минэнерго Грант Шаппс. "Теперь у нас есть новый министр обороны, который знает об обороне очень мало, а это сложное портфолио, и у него уйдет немало времени на то, чтобы войти в курс дела… Я думаю, что существует риск стагнации дебатов по поводу ресурсов на оборону, по меньшей мере пока Грант Шаппс не разберется с этим", - сказал Даннатт в эфире телеканала Sky News. Ранее газета Financial Times сообщала, что в июле парламентский комитет по обороне Великобритании раскритиковал систему военных закупок страны. В отчете депутаты отметили, что министерству обороны необходимо "навести порядок", если оно хочет получить больше финансирования из казначейства для повышения военного потенциала Великобритании и внести улучшения, в которых нуждается система. Шаппс, назначенный на место Уоллеса, раньше возглавлял минэнерго Британии, а до этого занимал должность министра бизнеса, энергетики и промышленности до расформирования ведомства. Кроме того, он несколько дней возглавлял МВД страны в правительстве бывшего премьера Лиз Трасс. До этого Шаппс в течение трех лет занимал пост министра транспорта в правительстве Бориса Джонсона. В 2015 году он являлся замглавы министерства международного развития, позднее это ведомство объединилось с британским МИД. Шаппс неоднократно высказывал критику в отношении российской спецоперации на Украине, обвиняя Москву якобы в использовании энергии в качестве оружия.

https://ria.ru/20230831/shapps-1893352712.html

https://ria.ru/20230712/britantsy-1883850974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, великобритания, грант шаппс