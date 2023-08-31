https://ria.ru/20230831/medvedev-1893345978.html

Киевскому режиму скоро будет нечем воевать, заявил Медведев

Киевскому режиму скоро будет нечем воевать, заявил Медведев - РИА Новости, 31.08.2023

Киевскому режиму скоро будет нечем воевать, заявил Медведев

Непрекращающийся отток людей за пределы Украины приведет к тому, что киевскому режиму будет нечем себя обслуживать, не говоря уж о том, чтобы воевать, написал... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T11:24

2023-08-31T11:24

2023-08-31T11:56

дмитрий медведев

украина

в мире

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Непрекращающийся отток людей за пределы Украины приведет к тому, что киевскому режиму будет нечем себя обслуживать, не говоря уж о том, чтобы воевать, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале."Когда мы вычитаем сегодняшнее население неподконтрольных Киеву регионов, эмигрантов и пр., получаем совсем грустные цифры. А именно - численность населения на подконтрольной Киеву территории составляет 19,7 млн человек. За пределами страны - уже 17,9 млн. По сути половина от 37 млн в 2022 году и около 40% от численности населения в начале XXI века. Конечно, кто-то может вернуться, хотя верится в это с трудом. Вектор распада виден отчетливо. С таким количеством бросающих свое государство граждан киевскому режиму и его "Украине" скоро будет нечем себя обслуживать, не говоря уж о том, чтобы воевать", - заявил Медведев.Он добавил, что статистика говорит о том, что у Украины "было мифическое прошлое, печальное настоящее и нет будущего", и "непрекращающийся отток населения" за пределы страны является на сегодня главной проблемой.

https://ria.ru/20230828/ukraina-1892179992.html

украина

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дмитрий медведев, украина, в мире