Рейтинг@Mail.ru
Киевскому режиму скоро будет нечем воевать, заявил Медведев - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 31.08.2023 (обновлено: 11:56 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/medvedev-1893345978.html
Киевскому режиму скоро будет нечем воевать, заявил Медведев
Киевскому режиму скоро будет нечем воевать, заявил Медведев - РИА Новости, 31.08.2023
Киевскому режиму скоро будет нечем воевать, заявил Медведев
Непрекращающийся отток людей за пределы Украины приведет к тому, что киевскому режиму будет нечем себя обслуживать, не говоря уж о том, чтобы воевать, написал... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:24
2023-08-31T11:56
дмитрий медведев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790636465_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_816878938ed9ccf0325c8d8cfa7abcfb.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Непрекращающийся отток людей за пределы Украины приведет к тому, что киевскому режиму будет нечем себя обслуживать, не говоря уж о том, чтобы воевать, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале."Когда мы вычитаем сегодняшнее население неподконтрольных Киеву регионов, эмигрантов и пр., получаем совсем грустные цифры. А именно - численность населения на подконтрольной Киеву территории составляет 19,7 млн человек. За пределами страны - уже 17,9 млн. По сути половина от 37 млн в 2022 году и около 40% от численности населения в начале XXI века. Конечно, кто-то может вернуться, хотя верится в это с трудом. Вектор распада виден отчетливо. С таким количеством бросающих свое государство граждан киевскому режиму и его "Украине" скоро будет нечем себя обслуживать, не говоря уж о том, чтобы воевать", - заявил Медведев.Он добавил, что статистика говорит о том, что у Украины "было мифическое прошлое, печальное настоящее и нет будущего", и "непрекращающийся отток населения" за пределы страны является на сегодня главной проблемой.
https://ria.ru/20230828/ukraina-1892179992.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790636465_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_e93df88744fb3443c12ce8b05edd04e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий медведев, украина, в мире
Дмитрий Медведев, Украина, В мире
Киевскому режиму скоро будет нечем воевать, заявил Медведев

Медведев: Киеву скоро будет нечем воевать из-за большого числа бегущих с Украины

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Непрекращающийся отток людей за пределы Украины приведет к тому, что киевскому режиму будет нечем себя обслуживать, не говоря уж о том, чтобы воевать, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
"Когда мы вычитаем сегодняшнее население неподконтрольных Киеву регионов, эмигрантов и пр., получаем совсем грустные цифры. А именно - численность населения на подконтрольной Киеву территории составляет 19,7 млн человек. За пределами страны - уже 17,9 млн. По сути половина от 37 млн в 2022 году и около 40% от численности населения в начале XXI века. Конечно, кто-то может вернуться, хотя верится в это с трудом. Вектор распада виден отчетливо. С таким количеством бросающих свое государство граждан киевскому режиму и его "Украине" скоро будет нечем себя обслуживать, не говоря уж о том, чтобы воевать", - заявил Медведев.
Он добавил, что статистика говорит о том, что у Украины "было мифическое прошлое, печальное настоящее и нет будущего", и "непрекращающийся отток населения" за пределы страны является на сегодня главной проблемой.
Девушка во время празднования Дня независимости Украины в Чичестере, Великобритания - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Вымирание неизбежно. На Украине забили тревогу из-за оттока населения
28 августа, 08:00
 
Дмитрий МедведевУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала