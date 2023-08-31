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Прокуратура на Камчатке проверяет видео с оскорбляющей пациента медсестрой
Прокуратура на Камчатке проверяет видео с оскорбляющей пациента медсестрой - РИА Новости, 31.08.2023
Прокуратура на Камчатке проверяет видео с оскорбляющей пациента медсестрой
Елизовская городская прокуратура на Камчатке проводит проверку обстоятельств оскорбительного отношения медперсонала Елизовской районной больницы к лежачему... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T04:47
2023-08-31T04:47
2023-08-31T04:47
камчатка
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 авг - РИА Новости. Елизовская городская прокуратура на Камчатке проводит проверку обстоятельств оскорбительного отношения медперсонала Елизовской районной больницы к лежачему пациенту, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. "Проводится проверка по размещенному в социальных сетях видеоролику об инциденте в Елизовской районной больнице, где санитарка оскорбляет пожилого пациента. В ходе надзорных мероприятий с участием представителей управления Роспотребнадзора будет дана комплексная оценка качеству оказания медицинской помощи, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований к помещениям лечебного учреждения, их доступности для пациентов с ограниченными возможностями здоровья, поведению медицинского персонала", - говорится в сообщении. В социальных сетях на Камчатке было распространено видео, на котором медсестра больницы оскорбляет лежачего пациента - 81-летнего мужчину с переломом шейки бедра.
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камчатка, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Камчатка, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
Прокуратура на Камчатке проверяет видео с оскорбляющей пациента медсестрой
Прокуратура на Камчатке изучает видео с оскорбившей лежачего пациента медсестрой