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Прокуратура на Камчатке проверяет видео с оскорбляющей пациента медсестрой - РИА Новости, 31.08.2023
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04:47 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/medsestra-1893298929.html
Прокуратура на Камчатке проверяет видео с оскорбляющей пациента медсестрой
Прокуратура на Камчатке проверяет видео с оскорбляющей пациента медсестрой - РИА Новости, 31.08.2023
Прокуратура на Камчатке проверяет видео с оскорбляющей пациента медсестрой
Елизовская городская прокуратура на Камчатке проводит проверку обстоятельств оскорбительного отношения медперсонала Елизовской районной больницы к лежачему... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T04:47
2023-08-31T04:47
камчатка
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 авг - РИА Новости. Елизовская городская прокуратура на Камчатке проводит проверку обстоятельств оскорбительного отношения медперсонала Елизовской районной больницы к лежачему пациенту, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. "Проводится проверка по размещенному в социальных сетях видеоролику об инциденте в Елизовской районной больнице, где санитарка оскорбляет пожилого пациента. В ходе надзорных мероприятий с участием представителей управления Роспотребнадзора будет дана комплексная оценка качеству оказания медицинской помощи, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований к помещениям лечебного учреждения, их доступности для пациентов с ограниченными возможностями здоровья, поведению медицинского персонала", - говорится в сообщении. В социальных сетях на Камчатке было распространено видео, на котором медсестра больницы оскорбляет лежачего пациента - 81-летнего мужчину с переломом шейки бедра.
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камчатка, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Камчатка, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
Прокуратура на Камчатке проверяет видео с оскорбляющей пациента медсестрой

Прокуратура на Камчатке изучает видео с оскорбившей лежачего пациента медсестрой

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 авг - РИА Новости. Елизовская городская прокуратура на Камчатке проводит проверку обстоятельств оскорбительного отношения медперсонала Елизовской районной больницы к лежачему пациенту, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
"Проводится проверка по размещенному в социальных сетях видеоролику об инциденте в Елизовской районной больнице, где санитарка оскорбляет пожилого пациента. В ходе надзорных мероприятий с участием представителей управления Роспотребнадзора будет дана комплексная оценка качеству оказания медицинской помощи, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований к помещениям лечебного учреждения, их доступности для пациентов с ограниченными возможностями здоровья, поведению медицинского персонала", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Полиция в Нижнем Тагиле проверяет видео, на котором избивают собаку
22 мая, 14:02
В социальных сетях на Камчатке было распространено видео, на котором медсестра больницы оскорбляет лежачего пациента - 81-летнего мужчину с переломом шейки бедра.
 
КамчаткаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
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