https://ria.ru/20230831/medsestra-1893298929.html

Прокуратура на Камчатке проверяет видео с оскорбляющей пациента медсестрой

Прокуратура на Камчатке проверяет видео с оскорбляющей пациента медсестрой - РИА Новости, 31.08.2023

Прокуратура на Камчатке проверяет видео с оскорбляющей пациента медсестрой

Елизовская городская прокуратура на Камчатке проводит проверку обстоятельств оскорбительного отношения медперсонала Елизовской районной больницы к лежачему... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T04:47

2023-08-31T04:47

2023-08-31T04:47

камчатка

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 авг - РИА Новости. Елизовская городская прокуратура на Камчатке проводит проверку обстоятельств оскорбительного отношения медперсонала Елизовской районной больницы к лежачему пациенту, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. "Проводится проверка по размещенному в социальных сетях видеоролику об инциденте в Елизовской районной больнице, где санитарка оскорбляет пожилого пациента. В ходе надзорных мероприятий с участием представителей управления Роспотребнадзора будет дана комплексная оценка качеству оказания медицинской помощи, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований к помещениям лечебного учреждения, их доступности для пациентов с ограниченными возможностями здоровья, поведению медицинского персонала", - говорится в сообщении. В социальных сетях на Камчатке было распространено видео, на котором медсестра больницы оскорбляет лежачего пациента - 81-летнего мужчину с переломом шейки бедра.

https://ria.ru/20230522/izbienie-1873414206.html

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камчатка, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия