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Девять новых медицинских объектов построили в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 31.08.2023
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Новости Подмосковья
 
18:48 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/meditsina-1893488558.html
Девять новых медицинских объектов построили в Подмосковье в 2023 году
Девять новых медицинских объектов построили в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 31.08.2023
Девять новых медицинских объектов построили в Подмосковье в 2023 году
В текущем году в Подмосковье возвели девять новых объектов здравоохранения, среди которых поликлиники, медицинские центры и подстанции скорой помощи. Об этом... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T18:48
2023-08-31T18:48
новости подмосковья
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В текущем году в Подмосковье возвели девять новых объектов здравоохранения, среди которых поликлиники, медицинские центры и подстанции скорой помощи. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Главгосстройнадзора региона.Новые поликлиники появились в Люберцах, Домодедове и Одинцове. В поселке Нахабино в Красногорске, а также в Истре и Коломне возвели медицинские центры, среди которых центры по профилактике и борьбе со СПИДом. В Кашире и Ленинском округе открыли подстанции скорой помощи.В 2023 году более 40 социальных объектов получили заключение о соответствии.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Девять новых медицинских объектов построили в Подмосковье в 2023 году

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВывеска в детской поликлинике
Вывеска в детской поликлинике - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В текущем году в Подмосковье возвели девять новых объектов здравоохранения, среди которых поликлиники, медицинские центры и подстанции скорой помощи. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Главгосстройнадзора региона.
Новые поликлиники появились в Люберцах, Домодедове и Одинцове. В поселке Нахабино в Красногорске, а также в Истре и Коломне возвели медицинские центры, среди которых центры по профилактике и борьбе со СПИДом. В Кашире и Ленинском округе открыли подстанции скорой помощи.
В 2023 году более 40 социальных объектов получили заключение о соответствии.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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