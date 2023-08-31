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Девять новых медицинских объектов построили в Подмосковье в 2023 году

Девять новых медицинских объектов построили в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 31.08.2023

Девять новых медицинских объектов построили в Подмосковье в 2023 году

В текущем году в Подмосковье возвели девять новых объектов здравоохранения, среди которых поликлиники, медицинские центры и подстанции скорой помощи. Об этом... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T18:48

2023-08-31T18:48

2023-08-31T18:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В текущем году в Подмосковье возвели девять новых объектов здравоохранения, среди которых поликлиники, медицинские центры и подстанции скорой помощи. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Главгосстройнадзора региона.Новые поликлиники появились в Люберцах, Домодедове и Одинцове. В поселке Нахабино в Красногорске, а также в Истре и Коломне возвели медицинские центры, среди которых центры по профилактике и борьбе со СПИДом. В Кашире и Ленинском округе открыли подстанции скорой помощи.В 2023 году более 40 социальных объектов получили заключение о соответствии.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)