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Лукашенко проводит заседание совета безопасности Белоруссии - РИА Новости, 31.08.2023
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13:55 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/lukashenko-1893388197.html
Лукашенко проводит заседание совета безопасности Белоруссии
Лукашенко проводит заседание совета безопасности Белоруссии - РИА Новости, 31.08.2023
Лукашенко проводит заседание совета безопасности Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит заседание совета безопасности страны, сообщает близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T13:55
2023-08-31T13:55
в мире
белоруссия
александр лукашенко
нато
польша
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МИНСК, 31 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит заседание совета безопасности страны, сообщает близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул Первого". "Сегодня на повестке вопросы обеспечения национальной безопасности Беларуси", - говорится в сообщении. Отмечается, что Лукашенко "собрал Совбез". "Страны НАТО настойчиво продвигают политику своего расширения, наращивают военное присутствие вокруг Беларуси, постоянно проводят провокационные учения на наших границах. Свои действия они оправдывают некими угрозами, якобы исходящими с территории Беларуси. Руководство Польши и стран Балтии обвиняет Беларусь в неких мифических агрессивных намерениях", - приводит слова главы государства телеграм-канал. Лукашенко заметил, что со стороны соседних западных стран осуществляются и другие провокационные действия. "Уже дошло до нарушения государственной границы военнослужащими (накануне белорусские пограничники сообщили, что два латвийских военных в одном из КПП на два метра зашли на территорию Белоруссии и вернулись назад – ред.). Ну это мы сегодня уточним", - сказал белорусский президент. Видеофрагмент выступления Лукашенко на заседании совбеза опубликовал телеграм-канал. "Я уже не говорю о подготовке на их территории наших беглых (выехавших за рубеж представителей белорусской оппозиции – ред.) для осуществления военного переворота в Беларуси. Опять же хочу предупредить, что в этом плане мы ни с кем церемониться не будем. Хотя, надо отдать должное, наши беглые, которые находятся в Польше, Литве и особенно в Украине, понимают, для чего их там используют", - продолжил белорусский президент. Лукашенко также заявил, что напряженная обстановка в мире и непосредственно у белорусских границ, санкционное давление не дают "возможности быть абсолютно спокойными и уверенными в завтрашнем дне".
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, нато, польша
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, НАТО, Польша
Лукашенко проводит заседание совета безопасности Белоруссии

Президент Лукашенко проводит заседание совета безопасности Белоруссии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 31 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит заседание совета безопасности страны, сообщает близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул Первого".
"Сегодня на повестке вопросы обеспечения национальной безопасности Беларуси", - говорится в сообщении. Отмечается, что Лукашенко "собрал Совбез".
"Страны НАТО настойчиво продвигают политику своего расширения, наращивают военное присутствие вокруг Беларуси, постоянно проводят провокационные учения на наших границах. Свои действия они оправдывают некими угрозами, якобы исходящими с территории Беларуси. Руководство Польши и стран Балтии обвиняет Беларусь в неких мифических агрессивных намерениях", - приводит слова главы государства телеграм-канал.
Лукашенко заметил, что со стороны соседних западных стран осуществляются и другие провокационные действия. "Уже дошло до нарушения государственной границы военнослужащими (накануне белорусские пограничники сообщили, что два латвийских военных в одном из КПП на два метра зашли на территорию Белоруссии и вернулись назад – ред.). Ну это мы сегодня уточним", - сказал белорусский президент. Видеофрагмент выступления Лукашенко на заседании совбеза опубликовал телеграм-канал.
"Я уже не говорю о подготовке на их территории наших беглых (выехавших за рубеж представителей белорусской оппозиции – ред.) для осуществления военного переворота в Беларуси. Опять же хочу предупредить, что в этом плане мы ни с кем церемониться не будем. Хотя, надо отдать должное, наши беглые, которые находятся в Польше, Литве и особенно в Украине, понимают, для чего их там используют", - продолжил белорусский президент.
Лукашенко также заявил, что напряженная обстановка в мире и непосредственно у белорусских границ, санкционное давление не дают "возможности быть абсолютно спокойными и уверенными в завтрашнем дне".
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