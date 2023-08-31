https://ria.ru/20230831/lodka-1893391207.html

В Приморье спасли отдыхающих, перевернувшихся на лодке

В Приморье спасли отдыхающих, перевернувшихся на лодке - РИА Новости, 31.08.2023

В Приморье спасли отдыхающих, перевернувшихся на лодке

Сотрудники МЧС России спасли четверых человек, включая двоих детей, которые перевернулись на лодке в бухте затопленного ливнями Хасанского округа Приморья, все... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T14:04

2023-08-31T14:04

2023-08-31T14:11

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хорошие новости

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ВЛАДИВОСТОК, 31 авг – РИА Новости. Сотрудники МЧС России спасли четверых человек, включая двоих детей, которые перевернулись на лодке в бухте затопленного ливнями Хасанского округа Приморья, все спасены, сообщает ГУМЧС РФ по региону. Ранее синоптики распространяли штормовое предупреждение из-за подхода к Приморью циклона 29 августа. Прогнозировалось усиление ветра на побережье до 19-24 м/с, а на мысах порывами до 27-32 м/с, подъем уровня моря. Южный циклон принес в Приморье сильные ливни, в том числе серьезно затопило туристический Хасанский округ: там размыло дороги, отрезало множество поселков на побережье, серьезно пострадали туристические базы, несколько сел обесточено. Почти сутки сообщение с югом Приморья было нарушено, его восстановили к вечеру четверга. Отменены пригородные поезда в Хасанский округ и обратно. "Двое мужчин и двое детей на надувной лодке отправились на отдых в бухту Гротовую Хасанского округа. Из-за начавшегося шторма лодка перевернулась, весло проткнуло один из баллонов. Люди терпели бедствие... Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части... спасли людей, забрав их на свое плавсредство", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230827/spasenie-1892528502.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)