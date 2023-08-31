https://ria.ru/20230831/lineyki-1893509514.html
В школах Южно-Сахалинска линейки перенесли на 4 сентября
В школах Южно-Сахалинска линейки перенесли на 4 сентября - РИА Новости, 31.08.2023
В школах Южно-Сахалинска линейки перенесли на 4 сентября
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин сообщил о переносе линеек в школах города на 4 сентября из-за непогоды. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T20:50
2023-08-31T20:50
2023-08-31T20:50
южно-сахалинск
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ВЛАДИВОСТОК, 31 авг - РИА Новости. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин сообщил о переносе линеек в школах города на 4 сентября из-за непогоды. Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за обильных осадков ночью пятницы, сообщила мэрия города. В Южно-Сахалинске развернули пункт временного размещения, областная мобильная группировка приступила к откачке воды в школах №1, 23, специалисты выехали и в лицей №1. Надсадин сообщал, что детские сады работают в штатном режиме, там есть запасы питьевой воды и продуктов. "В связи с прогнозируемым усилением непогоды и ликвидацией последствий ЧС сейчас на штабе принял решение перенести линейки во всех школах городского округа на понедельник, 4 сентября", - написал мэр в своём телеграм-канале.
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южно-сахалинск
В школах Южно-Сахалинска линейки перенесли на 4 сентября
В школах Южно-Сахалинска линейки перенесли на 4 сентября из-за непогоды