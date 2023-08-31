https://ria.ru/20230831/lineyki-1893509514.html

В школах Южно-Сахалинска линейки перенесли на 4 сентября

В школах Южно-Сахалинска линейки перенесли на 4 сентября - РИА Новости, 31.08.2023

В школах Южно-Сахалинска линейки перенесли на 4 сентября

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин сообщил о переносе линеек в школах города на 4 сентября из-за непогоды. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T20:50

2023-08-31T20:50

2023-08-31T20:50

южно-сахалинск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893366410_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_8ceb1915eb4357c9f5b0ca3857f9b004.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 31 авг - РИА Новости. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин сообщил о переносе линеек в школах города на 4 сентября из-за непогоды. Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за обильных осадков ночью пятницы, сообщила мэрия города. В Южно-Сахалинске развернули пункт временного размещения, областная мобильная группировка приступила к откачке воды в школах №1, 23, специалисты выехали и в лицей №1. Надсадин сообщал, что детские сады работают в штатном режиме, там есть запасы питьевой воды и продуктов. "В связи с прогнозируемым усилением непогоды и ликвидацией последствий ЧС сейчас на штабе принял решение перенести линейки во всех школах городского округа на понедельник, 4 сентября", - написал мэр в своём телеграм-канале.

https://ria.ru/20230830/krym-1893038103.html

южно-сахалинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

южно-сахалинск