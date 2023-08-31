Рейтинг@Mail.ru
СМИ: четыре жителя Румынии за лето умерли от лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/likhoradka-1893415912.html
СМИ: четыре жителя Румынии за лето умерли от лихорадки Западного Нила
СМИ: четыре жителя Румынии за лето умерли от лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 31.08.2023
СМИ: четыре жителя Румынии за лето умерли от лихорадки Западного Нила
Около 30 жителей Румынии за лето заразились лихорадкой Западного Нила, четверо из них скончались, сообщает румынский телеканал Digi 24 со ссылкой на... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:22
2023-08-31T15:22
в мире
румыния
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608398_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_262c35afc608e0310731383568425ae9.jpg
КИШИНЕВ, 31 авг - РИА Новости. Около 30 жителей Румынии за лето заразились лихорадкой Западного Нила, четверо из них скончались, сообщает румынский телеканал Digi 24 со ссылкой на Национальный институт общественного здравоохранения. "С начала периода наблюдения за этим заболеванием - с 6 июня по 30 августа - подтверждено 28 случаев заражения вирусом Западного Нила. По данным Национального института общественного здравоохранения, в результате заражения вирусом Западного Нила зафиксировано четыре смертельных случая", - отмечает телеканал. Специалисты лаборатории медицинской энтомологии Института Кантакузино утверждают, что в случае заражения лихорадкой Западного Нила у больных может развиться серьезное воспаление головного или спинного мозга, что приводит к смерти пациента. Распространению заболевания в Румынии способствует аномальная жара. По информации Роспотребнадзора, заразиться лихорадкой Западного Нила можно через укус комара, при этом болезнь не передается от человека к человеку посредством прямого контакта. Основа профилактики против лихорадки - защита от укусов комаров. На природу следует надевать одежду, которая максимально закрывает участки тела, а также использовать репелленты.
https://ria.ru/20230801/likhoradka-1887625793.html
https://ria.ru/20230808/likhoradka-1888911775.html
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608398_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_83f40f8f64fd3c1ba44cfdf30038ae32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
В мире, Румыния, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
СМИ: четыре жителя Румынии за лето умерли от лихорадки Западного Нила

Digi 24: четыре жителя Румынии за лето умерли от лихорадки Западного Нила

© iStock.com / sudok1Капельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© iStock.com / sudok1
Капельница. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 31 авг - РИА Новости. Около 30 жителей Румынии за лето заразились лихорадкой Западного Нила, четверо из них скончались, сообщает румынский телеканал Digi 24 со ссылкой на Национальный институт общественного здравоохранения.
«
"С начала периода наблюдения за этим заболеванием - с 6 июня по 30 августа - подтверждено 28 случаев заражения вирусом Западного Нила. По данным Национального института общественного здравоохранения, в результате заражения вирусом Западного Нила зафиксировано четыре смертельных случая", - отмечает телеканал.
Врачи - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Роспотребнадзор разъяснил, как не заразиться лихорадкой Западного Нила
1 августа, 15:40
Специалисты лаборатории медицинской энтомологии Института Кантакузино утверждают, что в случае заражения лихорадкой Западного Нила у больных может развиться серьезное воспаление головного или спинного мозга, что приводит к смерти пациента. Распространению заболевания в Румынии способствует аномальная жара.
По информации Роспотребнадзора, заразиться лихорадкой Западного Нила можно через укус комара, при этом болезнь не передается от человека к человеку посредством прямого контакта. Основа профилактики против лихорадки - защита от укусов комаров. На природу следует надевать одежду, которая максимально закрывает участки тела, а также использовать репелленты.
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
В Греции три человека умерли от лихорадки Западного Нила
8 августа, 17:48
 
В миреРумынияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала