https://ria.ru/20230831/likhoradka-1893415912.html

СМИ: четыре жителя Румынии за лето умерли от лихорадки Западного Нила

СМИ: четыре жителя Румынии за лето умерли от лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 31.08.2023

СМИ: четыре жителя Румынии за лето умерли от лихорадки Западного Нила

Около 30 жителей Румынии за лето заразились лихорадкой Западного Нила, четверо из них скончались, сообщает румынский телеканал Digi 24 со ссылкой на... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T15:22

2023-08-31T15:22

2023-08-31T15:22

в мире

румыния

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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КИШИНЕВ, 31 авг - РИА Новости. Около 30 жителей Румынии за лето заразились лихорадкой Западного Нила, четверо из них скончались, сообщает румынский телеканал Digi 24 со ссылкой на Национальный институт общественного здравоохранения. "С начала периода наблюдения за этим заболеванием - с 6 июня по 30 августа - подтверждено 28 случаев заражения вирусом Западного Нила. По данным Национального института общественного здравоохранения, в результате заражения вирусом Западного Нила зафиксировано четыре смертельных случая", - отмечает телеканал. Специалисты лаборатории медицинской энтомологии Института Кантакузино утверждают, что в случае заражения лихорадкой Западного Нила у больных может развиться серьезное воспаление головного или спинного мозга, что приводит к смерти пациента. Распространению заболевания в Румынии способствует аномальная жара. По информации Роспотребнадзора, заразиться лихорадкой Западного Нила можно через укус комара, при этом болезнь не передается от человека к человеку посредством прямого контакта. Основа профилактики против лихорадки - защита от укусов комаров. На природу следует надевать одежду, которая максимально закрывает участки тела, а также использовать репелленты.

https://ria.ru/20230801/likhoradka-1887625793.html

https://ria.ru/20230808/likhoradka-1888911775.html

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в мире, румыния, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество