https://ria.ru/20230831/koronavirus-1893507875.html
ВОЗ сообщила о резком росте заболеваемости COVID-19 в мире
ВОЗ сообщила о резком росте заболеваемости COVID-19 в мире - РИА Новости, 31.08.2023
ВОЗ сообщила о резком росте заболеваемости COVID-19 в мире
В период с 24 июля по 20 августа 2023 года во всем мире было зарегистрировано около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19, что на 63% больше, чем за предыдущие 28 РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T20:37
2023-08-31T20:37
2023-08-31T20:50
воз
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
в мире
весь мир
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872630044_0:0:3414:1921_1920x0_80_0_0_6cbd6aa395d4883c436800f0306b5a2f.jpg
ЖЕНЕВА, 31 авг – РИА Новости. В период с 24 июля по 20 августа 2023 года во всем мире было зарегистрировано около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19, что на 63% больше, чем за предыдущие 28 дней, говорится в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ."За последний 28-дневный период (с 24 июля по 20 августа 2023 года) в шести регионах ВОЗ было зарегистрировано почти 1,5 миллиона новых случаев заболевания COVID-19 и более 2 тысяч смертей, что на 63% больше и на 48% меньше, соответственно, по сравнению с предыдущими 28 днями", - сказано в документе.По оценкам ВОЗ, в настоящее время зарегистрированные случаи не точно отражают уровень инфицирования из-за сокращения масштабов тестирования и отчетности по всему миру."В течение этого 28-дневного периода 44% (103 из 234) стран сообщили ВОЗ по крайней мере об одном случае заболевания - доля, которая сокращается с середины 2022 года. Важно отметить, что эта статистика не отражает фактическое число стран, в которых имеются случаи заболевания", - добавляется в сводке.По состоянию на 30 августа 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 769 миллионов подтвержденных случаев и более 6,9 миллиона смертей. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в мае заявил, что подлинное число умерших от COVID-19 составляет не менее 20 миллионов.Ранее в ВОЗ заявили, что новый вариант COVID-19, EG.5, получивший в прессе название "Эрис", становится все более распространенным во всем мире, но на данный момент представляет низкий риск для здоровья в глобальном масштабе.
https://ria.ru/20230829/covid-19-1892842676.html
https://ria.ru/20230831/covid-19-1893299931.html
весь мир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872630044_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_15deacfe9c6bf1ab67ada6229825e138.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воз, распространение коронавируса, коронавирус covid-19, в мире, весь мир, здоровье - общество
ВОЗ, Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, В мире, Весь мир, Здоровье - Общество
ВОЗ сообщила о резком росте заболеваемости COVID-19 в мире
ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 63 процента за 28 дней
ЖЕНЕВА, 31 авг – РИА Новости. В период с 24 июля по 20 августа 2023 года во всем мире было зарегистрировано около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19, что на 63% больше, чем за предыдущие 28 дней, говорится в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ.
«
"За последний 28-дневный период (с 24 июля по 20 августа 2023 года) в шести регионах ВОЗ было зарегистрировано почти 1,5 миллиона новых случаев заболевания COVID-19 и более 2 тысяч смертей, что на 63% больше и на 48% меньше, соответственно, по сравнению с предыдущими 28 днями", - сказано в документе.
Число случаев COVID-19 в России за неделю выросло почти на 20 процентов
По оценкам ВОЗ
, в настоящее время зарегистрированные случаи не точно отражают уровень инфицирования из-за сокращения масштабов тестирования и отчетности по всему миру.
«
"В течение этого 28-дневного периода 44% (103 из 234) стран сообщили ВОЗ по крайней мере об одном случае заболевания - доля, которая сокращается с середины 2022 года. Важно отметить, что эта статистика не отражает фактическое число стран, в которых имеются случаи заболевания", - добавляется в сводке.
По состоянию на 30 августа 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 769 миллионов подтвержденных случаев и более 6,9 миллиона смертей. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в мае заявил, что подлинное число умерших от COVID-19 составляет не менее 20 миллионов.
Ранее в ВОЗ заявили, что новый вариант COVID-19, EG.5, получивший в прессе название "Эрис", становится все более распространенным во всем мире, но на данный момент представляет низкий риск для здоровья в глобальном масштабе.
Посол США в Японии обвинил КНР в высоком уровне смертности из-за COVID-19