https://ria.ru/20230831/koronavirus-1893507875.html

ВОЗ сообщила о резком росте заболеваемости COVID-19 в мире

ВОЗ сообщила о резком росте заболеваемости COVID-19 в мире - РИА Новости, 31.08.2023

ВОЗ сообщила о резком росте заболеваемости COVID-19 в мире

В период с 24 июля по 20 августа 2023 года во всем мире было зарегистрировано около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19, что на 63% больше, чем за предыдущие 28 РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T20:37

2023-08-31T20:37

2023-08-31T20:50

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ЖЕНЕВА, 31 авг – РИА Новости. В период с 24 июля по 20 августа 2023 года во всем мире было зарегистрировано около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19, что на 63% больше, чем за предыдущие 28 дней, говорится в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ."За последний 28-дневный период (с 24 июля по 20 августа 2023 года) в шести регионах ВОЗ было зарегистрировано почти 1,5 миллиона новых случаев заболевания COVID-19 и более 2 тысяч смертей, что на 63% больше и на 48% меньше, соответственно, по сравнению с предыдущими 28 днями", - сказано в документе.По оценкам ВОЗ, в настоящее время зарегистрированные случаи не точно отражают уровень инфицирования из-за сокращения масштабов тестирования и отчетности по всему миру."В течение этого 28-дневного периода 44% (103 из 234) стран сообщили ВОЗ по крайней мере об одном случае заболевания - доля, которая сокращается с середины 2022 года. Важно отметить, что эта статистика не отражает фактическое число стран, в которых имеются случаи заболевания", - добавляется в сводке.По состоянию на 30 августа 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 769 миллионов подтвержденных случаев и более 6,9 миллиона смертей. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в мае заявил, что подлинное число умерших от COVID-19 составляет не менее 20 миллионов.Ранее в ВОЗ заявили, что новый вариант COVID-19, EG.5, получивший в прессе название "Эрис", становится все более распространенным во всем мире, но на данный момент представляет низкий риск для здоровья в глобальном масштабе.

https://ria.ru/20230829/covid-19-1892842676.html

https://ria.ru/20230831/covid-19-1893299931.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

воз, распространение коронавируса, коронавирус covid-19, в мире, весь мир, здоровье - общество