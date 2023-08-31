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Путин поприветствовал участников праздничного концерта ко Дню знаний
Путин поприветствовал участников праздничного концерта ко Дню знаний - РИА Новости, 31.08.2023
Путин поприветствовал участников праздничного концерта ко Дню знаний
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей праздничного концерта "День знаний со звёздами в Кремле", подчеркнув, что мероприятие... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T20:10
2023-08-31T20:10
2023-08-31T20:10
россия
владимир путин
государственный кремлевский дворец
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей праздничного концерта "День знаний со звёздами в Кремле", подчеркнув, что мероприятие является одним из ярчайших культурных событий, приуроченных к началу учебного года, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Отрадно, что ваш проект успешно развивается, обогащается интересными идеями и задумками, вовлекает в свой круг новых участников и на протяжении уже пяти лет пользуется заслуженным признанием как одно из наиболее ярких культурных событий, приуроченных к началу учебного года. И конечно, особо отмечу значимые благотворительные инициативы организаторов фестиваля", - говорится в телеграмме. Президент также сообщил, что на сцену Государственного Кремлёвского дворца вновь выйдут победители всероссийского детско-юношеского марафона "МузЛето". Кроме того, глава государства выразил уверенность в том, что концерт пройдёт на высокой творческой ноте и подарит всем добрые, незабываемые эмоции.
https://ria.ru/20230827/putin-1892524994.html
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россия, владимир путин, государственный кремлевский дворец
Россия, Владимир Путин, Государственный Кремлевский дворец
Путин поприветствовал участников праздничного концерта ко Дню знаний
Путин поприветствовал участников и гостей праздничного концерта ко Дню знаний