https://ria.ru/20230831/kontsert-1893503345.html

Путин поприветствовал участников праздничного концерта ко Дню знаний

Путин поприветствовал участников праздничного концерта ко Дню знаний - РИА Новости, 31.08.2023

Путин поприветствовал участников праздничного концерта ко Дню знаний

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей праздничного концерта "День знаний со звёздами в Кремле", подчеркнув, что мероприятие... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T20:10

2023-08-31T20:10

2023-08-31T20:10

россия

владимир путин

государственный кремлевский дворец

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей праздничного концерта "День знаний со звёздами в Кремле", подчеркнув, что мероприятие является одним из ярчайших культурных событий, приуроченных к началу учебного года, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Отрадно, что ваш проект успешно развивается, обогащается интересными идеями и задумками, вовлекает в свой круг новых участников и на протяжении уже пяти лет пользуется заслуженным признанием как одно из наиболее ярких культурных событий, приуроченных к началу учебного года. И конечно, особо отмечу значимые благотворительные инициативы организаторов фестиваля", - говорится в телеграмме. Президент также сообщил, что на сцену Государственного Кремлёвского дворца вновь выйдут победители всероссийского детско-юношеского марафона "МузЛето". Кроме того, глава государства выразил уверенность в том, что концерт пройдёт на высокой творческой ноте и подарит всем добрые, незабываемые эмоции.

https://ria.ru/20230827/putin-1892524994.html

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россия, владимир путин, государственный кремлевский дворец