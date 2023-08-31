Рейтинг@Mail.ru
Зеленского поставили на место в эфире американского шоу - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:46 31.08.2023 (обновлено: 15:48 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/kontrnastuplenie-1893385427.html
Зеленского поставили на место в эфире американского шоу
Зеленского поставили на место в эфире американского шоу - РИА Новости, 31.08.2023
Зеленского поставили на место в эфире американского шоу
Власти США намеренно скрывают от граждан правду о ходе разрекламированного Владимиром Зеленским контрнаступления, которое на самом деле терпит крах, заявил... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T13:46
2023-08-31T15:48
в мире
сша
украина
нью-джерси
скотт риттер
дэвид петреус
владимир путин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:862:2048:2014_1920x0_80_0_0_a2977c8009415b35490f0fc142df4de2.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Власти США намеренно скрывают от граждан правду о ходе разрекламированного Владимиром Зеленским контрнаступления, которое на самом деле терпит крах, заявил бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано в эфире американского шоу The Jimmy Dore Show."Я, Скотт Риттер и полковник Макгрегор уже давно говорим, что у Украины нет шансов победить Россию. Оружие, переданное НАТО Украине, очень старое, у русских три линии обороны, к которым ВСУ не могут подступиться. При этом Дэвид Петреус (генерал армии США в отставке. — Прим. ред.) говорит, что нужно подождать и тогда мы увидим, как контрнаступление наберет обороты", — отметил он.По словам Наполитано, источники из ЦРУ рассказали ему, что до президента не доходят отчеты и данные разведки, потому что поступающую информацию фильтрует высшее руководство управления. Таким образом, продолжил свою мысль юрист, до американского правительства доходит только та информация, "которую они хотят слышать".Киев начал 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой. Владимир Путин 21 июля заявил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
https://ria.ru/20230831/spetsoperatsiya-1893347254.html
https://ria.ru/20230831/pontifik-1893313978.html
сша
украина
нью-джерси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:670:2048:2206_1920x0_80_0_0_1cbe40f927a0ca1edd4ecf2ec75f6f2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, нью-джерси, скотт риттер, дэвид петреус, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато
В мире, США, Украина, Нью-Джерси, Скотт Риттер, Дэвид Петреус, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
Зеленского поставили на место в эфире американского шоу

Судья Наполитано: власти США скрывают правду о провале наступления ВСУ

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Власти США намеренно скрывают от граждан правду о ходе разрекламированного Владимиром Зеленским контрнаступления, которое на самом деле терпит крах, заявил бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано в эфире американского шоу The Jimmy Dore Show.
"Я, Скотт Риттер и полковник Макгрегор уже давно говорим, что у Украины нет шансов победить Россию. Оружие, переданное НАТО Украине, очень старое, у русских три линии обороны, к которым ВСУ не могут подступиться. При этом Дэвид Петреус (генерал армии США в отставке. — Прим. ред.) говорит, что нужно подождать и тогда мы увидим, как контрнаступление наберет обороты", — отметил он.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
В США сделали шокирующее признание о начале спецоперации
11:31
По словам Наполитано, источники из ЦРУ рассказали ему, что до президента не доходят отчеты и данные разведки, потому что поступающую информацию фильтрует высшее руководство управления. Таким образом, продолжил свою мысль юрист, до американского правительства доходит только та информация, "которую они хотят слышать".
Киев начал 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.
Владимир Путин 21 июля заявил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Итальянцев шокировало заявление Киева после слов папы римского о России
09:14
 
В миреСШАУкраинаНью-ДжерсиСкотт РиттерДэвид ПетреусВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала