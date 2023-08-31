https://ria.ru/20230831/kontrnastuplenie-1893385427.html

Зеленского поставили на место в эфире американского шоу

Зеленского поставили на место в эфире американского шоу - РИА Новости, 31.08.2023

Зеленского поставили на место в эфире американского шоу

Власти США намеренно скрывают от граждан правду о ходе разрекламированного Владимиром Зеленским контрнаступления, которое на самом деле терпит крах, заявил... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T13:46

2023-08-31T13:46

2023-08-31T15:48

в мире

сша

украина

нью-джерси

скотт риттер

дэвид петреус

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Власти США намеренно скрывают от граждан правду о ходе разрекламированного Владимиром Зеленским контрнаступления, которое на самом деле терпит крах, заявил бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано в эфире американского шоу The Jimmy Dore Show."Я, Скотт Риттер и полковник Макгрегор уже давно говорим, что у Украины нет шансов победить Россию. Оружие, переданное НАТО Украине, очень старое, у русских три линии обороны, к которым ВСУ не могут подступиться. При этом Дэвид Петреус (генерал армии США в отставке. — Прим. ред.) говорит, что нужно подождать и тогда мы увидим, как контрнаступление наберет обороты", — отметил он.По словам Наполитано, источники из ЦРУ рассказали ему, что до президента не доходят отчеты и данные разведки, потому что поступающую информацию фильтрует высшее руководство управления. Таким образом, продолжил свою мысль юрист, до американского правительства доходит только та информация, "которую они хотят слышать".Киев начал 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой. Владимир Путин 21 июля заявил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.

https://ria.ru/20230831/spetsoperatsiya-1893347254.html

https://ria.ru/20230831/pontifik-1893313978.html

сша

украина

нью-джерси

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в мире, сша, украина, нью-джерси, скотт риттер, дэвид петреус, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато