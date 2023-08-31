https://ria.ru/20230831/kongressmen-1893294405.html

Конгрессмен обрадовался отправке Тайваню оружия по межгосударственной схеме

Конгрессмен обрадовался отправке Тайваню оружия по межгосударственной схеме - РИА Новости, 31.08.2023

Конгрессмен обрадовался отправке Тайваню оружия по межгосударственной схеме

Глава комитета палаты представителей США Майкл Маккол поддержал возможность отправки помощи Тайваню по схеме международного военного сотрудничества, применяемой РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T02:50

2023-08-31T02:50

2023-08-31T02:50

тайвань

сша

китай

майкл маккол

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg

ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Глава комитета палаты представителей США Майкл Маккол поддержал возможность отправки помощи Тайваню по схеме международного военного сотрудничества, применяемой для взаимодействия с государствами. По данным американских СМИ, Белый дом уведомил конгресс об одобрении передачи военной помощи Тайваню на 80 миллионов долларов через программу зарубежного военного сотрудничества, которую применяют при взаимодействии с государствами. Как заявил со своей стороны Маккол, он "рад", что действия Белого дома продолжают реализацию двухпартийного акта "О повышении устойчивости Тайваня". "Это оружие не только поможет Тайваню и защитит другие демократии в регионе, но также укрепит американские возможности сдерживания и обеспечит защиту от растущей агрессии китайской компартии", - говорится в распространенном заявлении конгрессмена. Ранее в МИД КНР отмечали, что продажа США оружия Тайваню серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, "нарушает международное право и основные нормы международных отношений". Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Пекин выступает решительно против любых независимых контактов и военного сотрудничества других стран с островом. США настаивают, что придерживаются в своих контактах с Тайванем принципа "одного Китая" и ратуют за сохранение статус-кво.

https://ria.ru/20230810/tayvan-1889280947.html

https://ria.ru/20230808/yaponiya-1888771699.html

тайвань

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тайвань, сша, китай, майкл маккол, в мире