Рейтинг@Mail.ru
Конгрессмен обрадовался отправке Тайваню оружия по межгосударственной схеме - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:50 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/kongressmen-1893294405.html
Конгрессмен обрадовался отправке Тайваню оружия по межгосударственной схеме
Конгрессмен обрадовался отправке Тайваню оружия по межгосударственной схеме - РИА Новости, 31.08.2023
Конгрессмен обрадовался отправке Тайваню оружия по межгосударственной схеме
Глава комитета палаты представителей США Майкл Маккол поддержал возможность отправки помощи Тайваню по схеме международного военного сотрудничества, применяемой РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T02:50
2023-08-31T02:50
тайвань
сша
китай
майкл маккол
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Глава комитета палаты представителей США Майкл Маккол поддержал возможность отправки помощи Тайваню по схеме международного военного сотрудничества, применяемой для взаимодействия с государствами. По данным американских СМИ, Белый дом уведомил конгресс об одобрении передачи военной помощи Тайваню на 80 миллионов долларов через программу зарубежного военного сотрудничества, которую применяют при взаимодействии с государствами. Как заявил со своей стороны Маккол, он "рад", что действия Белого дома продолжают реализацию двухпартийного акта "О повышении устойчивости Тайваня". "Это оружие не только поможет Тайваню и защитит другие демократии в регионе, но также укрепит американские возможности сдерживания и обеспечит защиту от растущей агрессии китайской компартии", - говорится в распространенном заявлении конгрессмена. Ранее в МИД КНР отмечали, что продажа США оружия Тайваню серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, "нарушает международное право и основные нормы международных отношений". Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Пекин выступает решительно против любых независимых контактов и военного сотрудничества других стран с островом. США настаивают, что придерживаются в своих контактах с Тайванем принципа "одного Китая" и ратуют за сохранение статус-кво.
https://ria.ru/20230810/tayvan-1889280947.html
https://ria.ru/20230808/yaponiya-1888771699.html
тайвань
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_613bb585467a79d2c062acc03cce577a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тайвань, сша, китай, майкл маккол, в мире
Тайвань, США, Китай, Майкл Маккол, В мире
Конгрессмен обрадовался отправке Тайваню оружия по межгосударственной схеме

Конгрессмен Маккол рад передачи Тайваню оружия по межгосударственной схеме

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Глава комитета палаты представителей США Майкл Маккол поддержал возможность отправки помощи Тайваню по схеме международного военного сотрудничества, применяемой для взаимодействия с государствами.
По данным американских СМИ, Белый дом уведомил конгресс об одобрении передачи военной помощи Тайваню на 80 миллионов долларов через программу зарубежного военного сотрудничества, которую применяют при взаимодействии с государствами.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Китай призвал США отозвать законопроект по торговле с Тайванем
10 августа, 14:17
Как заявил со своей стороны Маккол, он "рад", что действия Белого дома продолжают реализацию двухпартийного акта "О повышении устойчивости Тайваня". "Это оружие не только поможет Тайваню и защитит другие демократии в регионе, но также укрепит американские возможности сдерживания и обеспечит защиту от растущей агрессии китайской компартии", - говорится в распространенном заявлении конгрессмена.
Ранее в МИД КНР отмечали, что продажа США оружия Тайваню серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, "нарушает международное право и основные нормы международных отношений".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Пекин выступает решительно против любых независимых контактов и военного сотрудничества других стран с островом. США настаивают, что придерживаются в своих контактах с Тайванем принципа "одного Китая" и ратуют за сохранение статус-кво.
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
В Японии призвали США и Тайвань к "готовности драться"
8 августа, 07:58
 
ТайваньСШАКитайМайкл МакколВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала