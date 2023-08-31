Телефоны посетивших КНР британских чиновников уничтожат, сообщили СМИ
DM: ПК посетивших Китай британских чиновников "почистят", а телефоны уничтожат
© AFP 2023 / FLORENCE LOМинистр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине. 30 августа 2023
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине. 30 августа 2023
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Компьютеры британских чиновников, которые отправились в КНР с визитом, "почистят", а выданные им одноразовые телефоны уничтожат, чтобы избежать рисков шпионажа, сообщает газета Daily Mail.
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли 30 августа прибыл в Китай с официальным визитом. Это первый за более чем пять лет визит главы британского МИД в Китай.
По данным издания, Клеверли и другие должностные лица в течение нескольких недель перед поездкой в КНР проходили тренинги. В ходе этих мероприятий чиновникам, в частности, рассказали о том, что "гламурные женщины" могут использоваться для краж и шантажа. Членам делегации также велели не брать с собой свои смартфоны и ноутбуки.
"По возвращении в Британию жесткие диски любых правительственных компьютеров будут извлечены и очищены. <...> "Одноразовые" телефоны были приобретены, чтобы их использовали, а затем уничтожили из-за угрозы вредоносного программного обеспечения", — говорится в сообщении газеты.
Отмечается, что эти рекомендации исходят от британского Национального центра кибербезопасности.