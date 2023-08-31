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Телефоны посетивших КНР британских чиновников уничтожат, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.08.2023
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06:35 31.08.2023 (обновлено: 11:07 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/kompyutery-1893302040.html
Телефоны посетивших КНР британских чиновников уничтожат, сообщили СМИ
Телефоны посетивших КНР британских чиновников уничтожат, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.08.2023
Телефоны посетивших КНР британских чиновников уничтожат, сообщили СМИ
Компьютеры британских чиновников, которые отправились в КНР с визитом, "почистят", а выданные им одноразовые телефоны уничтожат, чтобы избежать рисков шпионажа, РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T06:35
2023-08-31T11:07
китай
великобритания
джеймс клеверли
в мире
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Компьютеры британских чиновников, которые отправились в КНР с визитом, "почистят", а выданные им одноразовые телефоны уничтожат, чтобы избежать рисков шпионажа, сообщает газета Daily Mail.Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли 30 августа прибыл в Китай с официальным визитом. Это первый за более чем пять лет визит главы британского МИД в Китай.По данным издания, Клеверли и другие должностные лица в течение нескольких недель перед поездкой в КНР проходили тренинги. В ходе этих мероприятий чиновникам, в частности, рассказали о том, что "гламурные женщины" могут использоваться для краж и шантажа. Членам делегации также велели не брать с собой свои смартфоны и ноутбуки. "По возвращении в Британию жесткие диски любых правительственных компьютеров будут извлечены и очищены. &lt;...&gt; "Одноразовые" телефоны были приобретены, чтобы их использовали, а затем уничтожили из-за угрозы вредоносного программного обеспечения", — говорится в сообщении газеты.Отмечается, что эти рекомендации исходят от британского Национального центра кибербезопасности.
https://ria.ru/20230824/ii-1892075584.html
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китай, великобритания, джеймс клеверли, в мире
Китай, Великобритания, Джеймс Клеверли, В мире
Телефоны посетивших КНР британских чиновников уничтожат, сообщили СМИ

DM: ПК посетивших Китай британских чиновников "почистят", а телефоны уничтожат

© AFP 2023 / FLORENCE LOМинистр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине. 30 августа 2023
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине. 30 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AFP 2023 / FLORENCE LO
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине. 30 августа 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Компьютеры британских чиновников, которые отправились в КНР с визитом, "почистят", а выданные им одноразовые телефоны уничтожат, чтобы избежать рисков шпионажа, сообщает газета Daily Mail.
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли 30 августа прибыл в Китай с официальным визитом. Это первый за более чем пять лет визит главы британского МИД в Китай.
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По данным издания, Клеверли и другие должностные лица в течение нескольких недель перед поездкой в КНР проходили тренинги. В ходе этих мероприятий чиновникам, в частности, рассказали о том, что "гламурные женщины" могут использоваться для краж и шантажа. Членам делегации также велели не брать с собой свои смартфоны и ноутбуки.
"По возвращении в Британию жесткие диски любых правительственных компьютеров будут извлечены и очищены. <...> "Одноразовые" телефоны были приобретены, чтобы их использовали, а затем уничтожили из-за угрозы вредоносного программного обеспечения", — говорится в сообщении газеты.
Отмечается, что эти рекомендации исходят от британского Национального центра кибербезопасности.
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