https://ria.ru/20230831/kompyutery-1893302040.html

Телефоны посетивших КНР британских чиновников уничтожат, сообщили СМИ

Телефоны посетивших КНР британских чиновников уничтожат, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.08.2023

Телефоны посетивших КНР британских чиновников уничтожат, сообщили СМИ

Компьютеры британских чиновников, которые отправились в КНР с визитом, "почистят", а выданные им одноразовые телефоны уничтожат, чтобы избежать рисков шпионажа, РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T06:35

2023-08-31T06:35

2023-08-31T11:07

китай

великобритания

джеймс клеверли

в мире

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Компьютеры британских чиновников, которые отправились в КНР с визитом, "почистят", а выданные им одноразовые телефоны уничтожат, чтобы избежать рисков шпионажа, сообщает газета Daily Mail.Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли 30 августа прибыл в Китай с официальным визитом. Это первый за более чем пять лет визит главы британского МИД в Китай.По данным издания, Клеверли и другие должностные лица в течение нескольких недель перед поездкой в КНР проходили тренинги. В ходе этих мероприятий чиновникам, в частности, рассказали о том, что "гламурные женщины" могут использоваться для краж и шантажа. Членам делегации также велели не брать с собой свои смартфоны и ноутбуки. "По возвращении в Британию жесткие диски любых правительственных компьютеров будут извлечены и очищены. <...> "Одноразовые" телефоны были приобретены, чтобы их использовали, а затем уничтожили из-за угрозы вредоносного программного обеспечения", — говорится в сообщении газеты.Отмечается, что эти рекомендации исходят от британского Национального центра кибербезопасности.

https://ria.ru/20230824/ii-1892075584.html

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китай, великобритания, джеймс клеверли, в мире