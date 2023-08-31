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СМИ: в сейме Польши утвердили состав комиссии по "российскому влиянию" - РИА Новости, 31.08.2023
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07:53 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/komissiya-1893306044.html
СМИ: в сейме Польши утвердили состав комиссии по "российскому влиянию"
СМИ: в сейме Польши утвердили состав комиссии по "российскому влиянию" - РИА Новости, 31.08.2023
СМИ: в сейме Польши утвердили состав комиссии по "российскому влиянию"
Нижняя палата польского парламента выбрала девять членов новой комиссии, которая должна расследовать якобы российское влияние на политиков в стране за последние РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T07:53
2023-08-31T07:53
польша
россия
варшава
анджей дуда
еврокомиссия
в мире
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ВАРШАВА, 31 авг - РИА Новости. Нижняя палата польского парламента выбрала девять членов новой комиссии, которая должна расследовать якобы российское влияние на политиков в стране за последние 15 лет, сообщает радиостанция RMF. В состав комиссии вошли только кандидаты, которых предложила правящая в стране партия PiS. Оппозиция отказалась участвовать в голосовании, так как считает создание такой комиссии в целом недемократическим и незаконным шагом. Против высказалась только националистическая, евроскептическая партия "Конфедерация". "Вы - объединение, которое отходит от власти. Вы никого не выведете на чистую воду, а себя скомпрометируете", - сказал, обращаясь к партии власти, представитель партии "Левые" Кристофер Гавковский. В состав комиссии вошли, в частности, советник президента Польши Анджей Зибертович, глава Совета президента Польши по безопасности и обороне Пшемыслав Журавский и историк Славомир Ценцкевич. В течение двух недель новые члены комиссии должны выработать устав и назначить председателя. Президент Польши Анджей Дуда 5 июня подписал закон о создании комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах. Закон сразу столкнулся с резкой критикой, как внутри Польши, так и на международной арене. Позднее Дуда заявил в телеобращении, что подготовил "целый ряд правил, которые в этом законе дополнительно регулируют или изменяют вопросы, которые возбуждают сомнения". Европейская комиссия 8 июня формально направила Польше письмо о запуске юридической процедуры урегулирования нарушения в связи с принятием данного нормативного акта. По мнению ЕК, данный закон нарушает принципы демократии. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским. РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы и в дела других государств, называя их голословными.
https://ria.ru/20230828/zhertva-1892586894.html
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польша, россия, варшава, анджей дуда, еврокомиссия, в мире
Польша, Россия, Варшава, Анджей Дуда, Еврокомиссия, В мире
СМИ: в сейме Польши утвердили состав комиссии по "российскому влиянию"

RMF: сейм Польши выбрал девять членов комиссии, расследующей российское влияние

© AP Photo / Alik KepliczЗал заседаний парламента Польши в Варшаве
Зал заседаний парламента Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Alik Keplicz
Зал заседаний парламента Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 31 авг - РИА Новости. Нижняя палата польского парламента выбрала девять членов новой комиссии, которая должна расследовать якобы российское влияние на политиков в стране за последние 15 лет, сообщает радиостанция RMF.
В состав комиссии вошли только кандидаты, которых предложила правящая в стране партия PiS. Оппозиция отказалась участвовать в голосовании, так как считает создание такой комиссии в целом недемократическим и незаконным шагом. Против высказалась только националистическая, евроскептическая партия "Конфедерация".
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Они в отчаянии. Стало известно, во что ненависть к России превратила Польшу
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"Вы - объединение, которое отходит от власти. Вы никого не выведете на чистую воду, а себя скомпрометируете", - сказал, обращаясь к партии власти, представитель партии "Левые" Кристофер Гавковский.
В состав комиссии вошли, в частности, советник президента Польши Анджей Зибертович, глава Совета президента Польши по безопасности и обороне Пшемыслав Журавский и историк Славомир Ценцкевич. В течение двух недель новые члены комиссии должны выработать устав и назначить председателя.
Президент Польши Анджей Дуда 5 июня подписал закон о создании комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах. Закон сразу столкнулся с резкой критикой, как внутри Польши, так и на международной арене. Позднее Дуда заявил в телеобращении, что подготовил "целый ряд правил, которые в этом законе дополнительно регулируют или изменяют вопросы, которые возбуждают сомнения". Европейская комиссия 8 июня формально направила Польше письмо о запуске юридической процедуры урегулирования нарушения в связи с принятием данного нормативного акта. По мнению ЕК, данный закон нарушает принципы демократии.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы и в дела других государств, называя их голословными.
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ПольшаРоссияВаршаваАнджей ДудаЕврокомиссияВ мире
 
 
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