https://ria.ru/20230831/komissiya-1893306044.html

СМИ: в сейме Польши утвердили состав комиссии по "российскому влиянию"

СМИ: в сейме Польши утвердили состав комиссии по "российскому влиянию" - РИА Новости, 31.08.2023

СМИ: в сейме Польши утвердили состав комиссии по "российскому влиянию"

Нижняя палата польского парламента выбрала девять членов новой комиссии, которая должна расследовать якобы российское влияние на политиков в стране за последние РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T07:53

2023-08-31T07:53

2023-08-31T07:53

польша

россия

варшава

анджей дуда

еврокомиссия

в мире

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ВАРШАВА, 31 авг - РИА Новости. Нижняя палата польского парламента выбрала девять членов новой комиссии, которая должна расследовать якобы российское влияние на политиков в стране за последние 15 лет, сообщает радиостанция RMF. В состав комиссии вошли только кандидаты, которых предложила правящая в стране партия PiS. Оппозиция отказалась участвовать в голосовании, так как считает создание такой комиссии в целом недемократическим и незаконным шагом. Против высказалась только националистическая, евроскептическая партия "Конфедерация". "Вы - объединение, которое отходит от власти. Вы никого не выведете на чистую воду, а себя скомпрометируете", - сказал, обращаясь к партии власти, представитель партии "Левые" Кристофер Гавковский. В состав комиссии вошли, в частности, советник президента Польши Анджей Зибертович, глава Совета президента Польши по безопасности и обороне Пшемыслав Журавский и историк Славомир Ценцкевич. В течение двух недель новые члены комиссии должны выработать устав и назначить председателя. Президент Польши Анджей Дуда 5 июня подписал закон о создании комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах. Закон сразу столкнулся с резкой критикой, как внутри Польши, так и на международной арене. Позднее Дуда заявил в телеобращении, что подготовил "целый ряд правил, которые в этом законе дополнительно регулируют или изменяют вопросы, которые возбуждают сомнения". Европейская комиссия 8 июня формально направила Польше письмо о запуске юридической процедуры урегулирования нарушения в связи с принятием данного нормативного акта. По мнению ЕК, данный закон нарушает принципы демократии. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским. РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы и в дела других государств, называя их голословными.

https://ria.ru/20230828/zhertva-1892586894.html

https://ria.ru/20230824/imperiya-1892085660.html

польша

россия

варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, россия, варшава, анджей дуда, еврокомиссия, в мире