Рейтинг@Mail.ru
Красноярский комбайнер устроил погоню за детьми - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:41 31.08.2023 (обновлено: 11:02 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/kombayn-1893305249.html
Красноярский комбайнер устроил погоню за детьми
Красноярский комбайнер устроил погоню за детьми - РИА Новости, 31.08.2023
Красноярский комбайнер устроил погоню за детьми
Комбайнер на юге Красноярского края, чтобы проучить подростков, гонял их на комбайне с включенными лопастями по полю, один из мальчиков чуть не попал под... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T07:41
2023-08-31T11:02
красноярский край
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893339851_316:119:1148:587_1920x0_80_0_0_a5181f8bd10fc481544f1acb071c7a41.jpg
КРАСНОЯРСК, 31 авг — РИА Новости. Комбайнер на юге Красноярского края, чтобы проучить подростков, гонял их на комбайне с включенными лопастями по полю, один из мальчиков чуть не попал под машину, сообщает прокуратура региона.По ее данным, инцидент произошел в окрестностях села Джирим, где компания детей косила траву на сельхозугодьях. В это же время со смены возвращался 55-летний механизатор местного предприятия. Когда на участке своего покоса мужчина заметил ребят, он решил проучить их, устроив "догонялки" на комбайне. Многотонная машина распугала детей. Они успели разбежаться в разные стороны."Только 12-летний мальчик, работавший шумным триммером, заметил приближение тяжелой техники слишком поздно. Водитель умышленно ускорял комбайн и включал в рабочий режим лопасти жатки (установки шириной девять метров для скашивания сельскохозяйственных культур. — Прим. ред.). Мальчик не на шутку испугался, запутался в траве и упал на землю. От страшной трагедии ребенка отделили несколько метров, мужчина все же остановил технику", — говорится в сообщении.В прокуратуре отметили, что полиция не торопились с проверкой по заявлению матери пострадавшего мальчика, из шести присутствующих детей опрошен только один. Через несколько дней было вынесено решение об отказе в возбуждении дела. Районный прокурор изучил собранные материалы, уточнил у обратившейся женщины ее доводы и получил видеозапись всех событий."Просмотренный материал не оставил сомнений в реальности воспринятой ребенком угрозы своей жизни. Незаконное решение полицейских отменено, в отношении водителя комбайна по требованию прокурора возбуждено уголовное дело об угрозе убийством (часть первая статьи 119 УК РФ)", — сообщает надзорное ведомство.Также будет решен вопрос о взыскании с виновника компенсации морального вреда в пользу ребенка и затрат на лечение у психолога.
https://ria.ru/20230831/sud-1893301906.html
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893339851_154:0:1261:830_1920x0_80_0_0_0c5d54122e7916abaf0e51fa38051027.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, происшествия, россия
Красноярский край, Происшествия, Россия
Красноярский комбайнер устроил погоню за детьми

Комбайнер в Красноярском крае начал преследовать детей, прогоняя их с покоса

© Прокуратура Красноярского краяКадр видео погони комбайна за детьми на поле в Красноярском крае
Кадр видео погони комбайна за детьми на поле в Красноярском крае
© Прокуратура Красноярского края
Кадр видео погони комбайна за детьми на поле в Красноярском крае
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 31 авг — РИА Новости. Комбайнер на юге Красноярского края, чтобы проучить подростков, гонял их на комбайне с включенными лопастями по полю, один из мальчиков чуть не попал под машину, сообщает прокуратура региона.
По ее данным, инцидент произошел в окрестностях села Джирим, где компания детей косила траву на сельхозугодьях. В это же время со смены возвращался 55-летний механизатор местного предприятия. Когда на участке своего покоса мужчина заметил ребят, он решил проучить их, устроив "догонялки" на комбайне. Многотонная машина распугала детей. Они успели разбежаться в разные стороны.
"Только 12-летний мальчик, работавший шумным триммером, заметил приближение тяжелой техники слишком поздно. Водитель умышленно ускорял комбайн и включал в рабочий режим лопасти жатки (установки шириной девять метров для скашивания сельскохозяйственных культур. — Прим. ред.). Мальчик не на шутку испугался, запутался в траве и упал на землю. От страшной трагедии ребенка отделили несколько метров, мужчина все же остановил технику", — говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что полиция не торопились с проверкой по заявлению матери пострадавшего мальчика, из шести присутствующих детей опрошен только один. Через несколько дней было вынесено решение об отказе в возбуждении дела. Районный прокурор изучил собранные материалы, уточнил у обратившейся женщины ее доводы и получил видеозапись всех событий.
"Просмотренный материал не оставил сомнений в реальности воспринятой ребенком угрозы своей жизни. Незаконное решение полицейских отменено, в отношении водителя комбайна по требованию прокурора возбуждено уголовное дело об угрозе убийством (часть первая статьи 119 УК РФ)", — сообщает надзорное ведомство.
Также будет решен вопрос о взыскании с виновника компенсации морального вреда в пользу ребенка и затрат на лечение у психолога.
Одна из подозреваемых по делу об истязании детей в Красноярском крае. Кадр видео
В Красноярском крае будут судить женщину, ее мужа и зятя за истязание детей
06:34
 
Красноярский крайПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала