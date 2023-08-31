https://ria.ru/20230831/kombayn-1893305249.html

Красноярский комбайнер устроил погоню за детьми

Красноярский комбайнер устроил погоню за детьми - РИА Новости, 31.08.2023

Красноярский комбайнер устроил погоню за детьми

Комбайнер на юге Красноярского края, чтобы проучить подростков, гонял их на комбайне с включенными лопастями по полю, один из мальчиков чуть не попал под... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T07:41

2023-08-31T07:41

2023-08-31T11:02

красноярский край

происшествия

россия

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КРАСНОЯРСК, 31 авг — РИА Новости. Комбайнер на юге Красноярского края, чтобы проучить подростков, гонял их на комбайне с включенными лопастями по полю, один из мальчиков чуть не попал под машину, сообщает прокуратура региона.По ее данным, инцидент произошел в окрестностях села Джирим, где компания детей косила траву на сельхозугодьях. В это же время со смены возвращался 55-летний механизатор местного предприятия. Когда на участке своего покоса мужчина заметил ребят, он решил проучить их, устроив "догонялки" на комбайне. Многотонная машина распугала детей. Они успели разбежаться в разные стороны."Только 12-летний мальчик, работавший шумным триммером, заметил приближение тяжелой техники слишком поздно. Водитель умышленно ускорял комбайн и включал в рабочий режим лопасти жатки (установки шириной девять метров для скашивания сельскохозяйственных культур. — Прим. ред.). Мальчик не на шутку испугался, запутался в траве и упал на землю. От страшной трагедии ребенка отделили несколько метров, мужчина все же остановил технику", — говорится в сообщении.В прокуратуре отметили, что полиция не торопились с проверкой по заявлению матери пострадавшего мальчика, из шести присутствующих детей опрошен только один. Через несколько дней было вынесено решение об отказе в возбуждении дела. Районный прокурор изучил собранные материалы, уточнил у обратившейся женщины ее доводы и получил видеозапись всех событий."Просмотренный материал не оставил сомнений в реальности воспринятой ребенком угрозы своей жизни. Незаконное решение полицейских отменено, в отношении водителя комбайна по требованию прокурора возбуждено уголовное дело об угрозе убийством (часть первая статьи 119 УК РФ)", — сообщает надзорное ведомство.Также будет решен вопрос о взыскании с виновника компенсации морального вреда в пользу ребенка и затрат на лечение у психолога.

https://ria.ru/20230831/sud-1893301906.html

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красноярский край, происшествия, россия