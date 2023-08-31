https://ria.ru/20230831/klassika-1893509621.html

Произведения отечественных классиков останутся и в ЕГЭ, и в ОГЭ

Произведения отечественных классиков останутся и в ЕГЭ, и в ОГЭ - РИА Новости, 31.08.2023

Произведения отечественных классиков останутся и в ЕГЭ, и в ОГЭ

Проверка знаний школьниками классической литературы останется и в рамках единого государственного экзамена, и на основном государственном экзамене, заявил в... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T20:50

2023-08-31T20:50

2023-08-31T20:50

культура

сергей кравцов

единый государственный экзамен (егэ)

россия

новости культуры

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Проверка знаний школьниками классической литературы останется и в рамках единого государственного экзамена, и на основном государственном экзамене, заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Поэтому обязательно проверка этих произведений и останется в Едином государственном экзамене, в Основном государственном экзамене, а в рамках единой программы по литературе мы усилили и включили произведения выдающихся наших писателей для старшей школы и Островского "Как закалялась сталь", Фадеева "Молодая гвардия", поэтому я всем рекомендую посмотреть нашу программу по литературе, убедиться в том, что все произведения сохранены", - сказал Кравцов. Ранее в Минпросвещения России опровергли распространенную рядом СМИ информацию об исключении произведений российских "классиков", таких как Фонвизин, Пушкин, Жуковский и других из ЕГЭ по литературе 2024 года.

https://ria.ru/20230826/ege-1892405269.html

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сергей кравцов, единый государственный экзамен (егэ), россия, новости культуры