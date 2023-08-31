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Произведения отечественных классиков останутся и в ЕГЭ, и в ОГЭ - РИА Новости, 31.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:50 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/klassika-1893509621.html
Произведения отечественных классиков останутся и в ЕГЭ, и в ОГЭ
Произведения отечественных классиков останутся и в ЕГЭ, и в ОГЭ - РИА Новости, 31.08.2023
Произведения отечественных классиков останутся и в ЕГЭ, и в ОГЭ
Проверка знаний школьниками классической литературы останется и в рамках единого государственного экзамена, и на основном государственном экзамене, заявил в... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T20:50
2023-08-31T20:50
культура
сергей кравцов
единый государственный экзамен (егэ)
россия
новости культуры
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Проверка знаний школьниками классической литературы останется и в рамках единого государственного экзамена, и на основном государственном экзамене, заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Поэтому обязательно проверка этих произведений и останется в Едином государственном экзамене, в Основном государственном экзамене, а в рамках единой программы по литературе мы усилили и включили произведения выдающихся наших писателей для старшей школы и Островского "Как закалялась сталь", Фадеева "Молодая гвардия", поэтому я всем рекомендую посмотреть нашу программу по литературе, убедиться в том, что все произведения сохранены", - сказал Кравцов. Ранее в Минпросвещения России опровергли распространенную рядом СМИ информацию об исключении произведений российских "классиков", таких как Фонвизин, Пушкин, Жуковский и других из ЕГЭ по литературе 2024 года.
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сергей кравцов, единый государственный экзамен (егэ), россия, новости культуры
Культура, Сергей Кравцов, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия, Новости культуры
Произведения отечественных классиков останутся и в ЕГЭ, и в ОГЭ

Кравцов: произведения классиков останутся и в ЕГЭ, и в ОГЭ по литературе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШкольники перед началом ЕГЭ
Школьники перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Школьники перед началом ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Проверка знаний школьниками классической литературы останется и в рамках единого государственного экзамена, и на основном государственном экзамене, заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
"Поэтому обязательно проверка этих произведений и останется в Едином государственном экзамене, в Основном государственном экзамене, а в рамках единой программы по литературе мы усилили и включили произведения выдающихся наших писателей для старшей школы и Островского "Как закалялась сталь", Фадеева "Молодая гвардия", поэтому я всем рекомендую посмотреть нашу программу по литературе, убедиться в том, что все произведения сохранены", - сказал Кравцов.
Ранее в Минпросвещения России опровергли распространенную рядом СМИ информацию об исключении произведений российских "классиков", таких как Фонвизин, Пушкин, Жуковский и других из ЕГЭ по литературе 2024 года.
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КультураСергей КравцовЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)РоссияНовости культуры
 
 
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