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Минобороны Китая назвало США крупнейшей ядерной угрозой в мире
Минобороны Китая назвало США крупнейшей ядерной угрозой в мире - РИА Новости, 31.08.2023
Минобороны Китая назвало США крупнейшей ядерной угрозой в мире
США являются крупнейшей ядерной угрозой в мире и прибегают к любым средствам для сохранения своей гегемонии, заявил на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T13:16
2023-08-31T13:16
2023-08-31T13:16
в мире
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у цянь
министерство обороны сша
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ПЕКИН, 31 авг – РИА Новости. США являются крупнейшей ядерной угрозой в мире и прибегают к любым средствам для сохранения своей гегемонии, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь. Ранее глава стратегического командования Пентагона Энтони Коттон заявил, что американцев беспокоят все военно-ядерные разработки Китая, поскольку тот имеет возможность опереться на многолетний опыт США и России. По его словам, Китай в состоянии создать большую часть систем, которые разрабатываются или модернизируются обеими крупнейшими ядерными державами. "Соответствующие заявления США – не более, чем повторение старой песни, раздувая так называемую "китайскую ядерную угрозу", они ищут предлог для наращивания собственных ядерных сил. Китай решительно выступает против этого", - заявил У Цянь. Он подчеркнул, что "на самом деле, именно США представляют собой самую большую ядерную угрозу в мире". Представитель ведомства подчеркнул, что США обладают самым совершенным ядерным оружием в мире, проводят агрессивную политику ядерного сдерживания, предусматривающую применение ядерного оружия первыми, и до сих пор вкладывают огромные средства в продвижение миниатюризации ядерного оружия для применения его в реальных боевых действиях. У Цянь указал, что США по предлогом усиления "расширенного ядерного сдерживания" распространяют ядерные риски на Азиатско-Тихоокеанский регион и делают все возможное для сохранения своей ядерной гегемонии.
https://ria.ru/20230829/sotrudnichestvo-1892926046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, россия, у цянь, министерство обороны сша
В мире, США, Китай, Россия, У Цянь, Министерство обороны США
Минобороны Китая назвало США крупнейшей ядерной угрозой в мире
Минобороны Китая: США прибегают к любым средствам для сохранения своей гегемонии
ПЕКИН, 31 авг – РИА Новости. США являются крупнейшей ядерной угрозой в мире и прибегают к любым средствам для сохранения своей гегемонии, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
Ранее глава стратегического командования Пентагона
Энтони Коттон заявил, что американцев беспокоят все военно-ядерные разработки Китая, поскольку тот имеет возможность опереться на многолетний опыт США и России
. По его словам, Китай в состоянии создать большую часть систем, которые разрабатываются или модернизируются обеими крупнейшими ядерными державами.
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"Соответствующие заявления США – не более, чем повторение старой песни, раздувая так называемую "китайскую ядерную угрозу", они ищут предлог для наращивания собственных ядерных сил. Китай решительно выступает против этого", - заявил У Цянь.
Он подчеркнул, что "на самом деле, именно США представляют собой самую большую ядерную угрозу в мире".
Представитель ведомства подчеркнул, что США обладают самым совершенным ядерным оружием в мире, проводят агрессивную политику ядерного сдерживания, предусматривающую применение ядерного оружия первыми, и до сих пор вкладывают огромные средства в продвижение миниатюризации ядерного оружия для применения его в реальных боевых действиях.
У Цянь указал, что США по предлогом усиления "расширенного ядерного сдерживания" распространяют ядерные риски на Азиатско-Тихоокеанский регион и делают все возможное для сохранения своей ядерной гегемонии.
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