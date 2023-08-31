https://ria.ru/20230831/kitay-1893372557.html

Минобороны Китая назвало США крупнейшей ядерной угрозой в мире

Минобороны Китая назвало США крупнейшей ядерной угрозой в мире - РИА Новости, 31.08.2023

Минобороны Китая назвало США крупнейшей ядерной угрозой в мире

США являются крупнейшей ядерной угрозой в мире и прибегают к любым средствам для сохранения своей гегемонии, заявил на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T13:16

2023-08-31T13:16

2023-08-31T13:16

в мире

сша

китай

россия

у цянь

министерство обороны сша

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ПЕКИН, 31 авг – РИА Новости. США являются крупнейшей ядерной угрозой в мире и прибегают к любым средствам для сохранения своей гегемонии, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь. Ранее глава стратегического командования Пентагона Энтони Коттон заявил, что американцев беспокоят все военно-ядерные разработки Китая, поскольку тот имеет возможность опереться на многолетний опыт США и России. По его словам, Китай в состоянии создать большую часть систем, которые разрабатываются или модернизируются обеими крупнейшими ядерными державами. "Соответствующие заявления США – не более, чем повторение старой песни, раздувая так называемую "китайскую ядерную угрозу", они ищут предлог для наращивания собственных ядерных сил. Китай решительно выступает против этого", - заявил У Цянь. Он подчеркнул, что "на самом деле, именно США представляют собой самую большую ядерную угрозу в мире". Представитель ведомства подчеркнул, что США обладают самым совершенным ядерным оружием в мире, проводят агрессивную политику ядерного сдерживания, предусматривающую применение ядерного оружия первыми, и до сих пор вкладывают огромные средства в продвижение миниатюризации ядерного оружия для применения его в реальных боевых действиях. У Цянь указал, что США по предлогом усиления "расширенного ядерного сдерживания" распространяют ядерные риски на Азиатско-Тихоокеанский регион и делают все возможное для сохранения своей ядерной гегемонии.

https://ria.ru/20230829/sotrudnichestvo-1892926046.html

https://ria.ru/20230825/ukraina-1892146142.html

сша

китай

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, китай, россия, у цянь, министерство обороны сша