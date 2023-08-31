https://ria.ru/20230831/kherson-1893358262.html

ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по Херсонской области

ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 31.08.2023

ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по Херсонской области

Украинские войска за сутки выпустили более 100 артиллерийских снарядов по гражданской инфраструктуре городов Новая Каховка, Каховка, Алёшки и окрестным селам на РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T12:12

2023-08-31T12:12

2023-08-31T12:12

специальная военная операция на украине

новая каховка

каховка

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 31 авг – РИА Новости. Украинские войска за сутки выпустили более 100 артиллерийских снарядов по гражданской инфраструктуре городов Новая Каховка, Каховка, Алёшки и окрестным селам на левобережье Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Горностаевка, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, накануне днем обстрелам подверглись Новая Каховка, по ней прилетело 14 снарядов, по Алёшкам - 10 снарядов, по Корсунке - 12 снарядов, по Песчановке - 8 снарядов, по Казачьим Лагерям - 14 снарядов, по Голой Пристани - 12 снарядов.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

новая каховка

каховка

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новая каховка, каховка