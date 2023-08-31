https://ria.ru/20230831/kherson-1893358262.html
ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по Херсонской области
ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 31.08.2023
ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по Херсонской области
Украинские войска за сутки выпустили более 100 артиллерийских снарядов по гражданской инфраструктуре городов Новая Каховка, Каховка, Алёшки и окрестным селам на РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:12
2023-08-31T12:12
2023-08-31T12:12
специальная военная операция на украине
новая каховка
каховка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 31 авг – РИА Новости. Украинские войска за сутки выпустили более 100 артиллерийских снарядов по гражданской инфраструктуре городов Новая Каховка, Каховка, Алёшки и окрестным селам на левобережье Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Горностаевка, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, накануне днем обстрелам подверглись Новая Каховка, по ней прилетело 14 снарядов, по Алёшкам - 10 снарядов, по Корсунке - 12 снарядов, по Песчановке - 8 снарядов, по Казачьим Лагерям - 14 снарядов, по Голой Пристани - 12 снарядов.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
новая каховка
каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_5edd5c3adcffe2aabbe7dc4746ec4dc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, каховка
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Каховка
ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по Херсонской области
ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по городам и селам Херсонской области
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 31 авг – РИА Новости. Украинские войска за сутки выпустили более 100 артиллерийских снарядов по гражданской инфраструктуре городов Новая Каховка, Каховка, Алёшки и окрестным селам на левобережье Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Горностаевка, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
По его словам, накануне днем обстрелам подверглись Новая Каховка, по ней прилетело 14 снарядов, по Алёшкам - 10 снарядов, по Корсунке - 12 снарядов, по Песчановке - 8 снарядов, по Казачьим Лагерям - 14 снарядов, по Голой Пристани - 12 снарядов.