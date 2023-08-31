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ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 31.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/kherson-1893358262.html
ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по Херсонской области
ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 31.08.2023
ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по Херсонской области
Украинские войска за сутки выпустили более 100 артиллерийских снарядов по гражданской инфраструктуре городов Новая Каховка, Каховка, Алёшки и окрестным селам на РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:12
2023-08-31T12:12
специальная военная операция на украине
новая каховка
каховка
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 31 авг – РИА Новости. Украинские войска за сутки выпустили более 100 артиллерийских снарядов по гражданской инфраструктуре городов Новая Каховка, Каховка, Алёшки и окрестным селам на левобережье Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Горностаевка, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, накануне днем обстрелам подверглись Новая Каховка, по ней прилетело 14 снарядов, по Алёшкам - 10 снарядов, по Корсунке - 12 снарядов, по Песчановке - 8 снарядов, по Казачьим Лагерям - 14 снарядов, по Голой Пристани - 12 снарядов.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
новая каховка
каховка
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новая каховка, каховка
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Каховка
ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по Херсонской области

ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по городам и селам Херсонской области

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 31 авг – РИА Новости. Украинские войска за сутки выпустили более 100 артиллерийских снарядов по гражданской инфраструктуре городов Новая Каховка, Каховка, Алёшки и окрестным селам на левобережье Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Горностаевка, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
По его словам, накануне днем обстрелам подверглись Новая Каховка, по ней прилетело 14 снарядов, по Алёшкам - 10 снарядов, по Корсунке - 12 снарядов, по Песчановке - 8 снарядов, по Казачьим Лагерям - 14 снарядов, по Голой Пристани - 12 снарядов.
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