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Московские технологии защищают газопровод в Кемерово - РИА Новости, 31.08.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:06 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/kemerovo-1893391477.html
Московские технологии защищают газопровод в Кемерово
Московские технологии защищают газопровод в Кемерово - РИА Новости, 31.08.2023
Московские технологии защищают газопровод в Кемерово
На подземный газопровод крупнейшего кемеровского химического предприятия установили разработку московского производителя, рассказал руководитель Департамента... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:06
2023-08-31T14:06
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. На подземный газопровод крупнейшего кемеровского химического предприятия установили разработку московского производителя, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Разработка московского Нанотехнологического центра композитов (НЦК) предназначена для защиты подземных газопроводов, сообщил Овчинский. У московского ноу-хау есть очевидные конкурентные преимущества. "Это изделие легко монтируется и не требует применения сварки на газопроводах, что обеспечивает безопасность сотрудников", - рассказал руководитель Департамента. Также Овчинский подчеркнул, что служить московская защита для газопровода будет долго – около 50 лет, к тому же обладает устойчивостью к агрессивным средам и ультрафиолетовому излучению. В конкурентной борьбе московская технология из композитных материалов одержала верх над традиционными стальными футлярами, которые используются, например, компанией "Газпром". "В рамках защиты существующего газопровода и для обеспечения проезда крупногабаритной техники завод выбрал вместо традиционного стального футляра современное композитное решение", - цитирует пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики руководителя Департамента продаж кемеровского предприятия "Азот" Евгения Рафаилова. Значимыми факторами при принятии решения оказались и вес композита – вчетверо меньший, чем у металлических аналогов, и то, что для его установки не надо использовать тяжелую технику. Компания, на предприятиях которой будут использоваться московские композиты, является одним из крупнейших в России производителей такого соединения, как капролактам, и пятым в стране по поставкам азотных удобрений. Нанотехнологический центр композитов разрабатывает и производит инновационные материалы для разных отраслей промышленности. С 2017 года компания НЦК – резидент особой экономической зоны Москвы. Этот статус позволяет столичным предпринимателям получать льготы в области налогообложения и аренды земли.
https://ria.ru/20230831/ovchinskiy-1893282617.html
https://ria.ru/20230830/moskva-1893181743.html
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский

Московские технологии защищают газопровод в Кемерово

© Фото : пресс-служба ДИППНанотехнологический Центр Композитов
Нанотехнологический Центр Композитов - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Нанотехнологический Центр Композитов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. На подземный газопровод крупнейшего кемеровского химического предприятия установили разработку московского производителя, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Разработка московского Нанотехнологического центра композитов (НЦК) предназначена для защиты подземных газопроводов, сообщил Овчинский.
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У московского ноу-хау есть очевидные конкурентные преимущества.
"Это изделие легко монтируется и не требует применения сварки на газопроводах, что обеспечивает безопасность сотрудников", - рассказал руководитель Департамента.
Также Овчинский подчеркнул, что служить московская защита для газопровода будет долго – около 50 лет, к тому же обладает устойчивостью к агрессивным средам и ультрафиолетовому излучению.
В конкурентной борьбе московская технология из композитных материалов одержала верх над традиционными стальными футлярами, которые используются, например, компанией "Газпром".
"В рамках защиты существующего газопровода и для обеспечения проезда крупногабаритной техники завод выбрал вместо традиционного стального футляра современное композитное решение", - цитирует пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики руководителя Департамента продаж кемеровского предприятия "Азот" Евгения Рафаилова.
Значимыми факторами при принятии решения оказались и вес композита – вчетверо меньший, чем у металлических аналогов, и то, что для его установки не надо использовать тяжелую технику.
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Компания, на предприятиях которой будут использоваться московские композиты, является одним из крупнейших в России производителей такого соединения, как капролактам, и пятым в стране по поставкам азотных удобрений.
Нанотехнологический центр композитов разрабатывает и производит инновационные материалы для разных отраслей промышленности. С 2017 года компания НЦК – резидент особой экономической зоны Москвы. Этот статус позволяет столичным предпринимателям получать льготы в области налогообложения и аренды земли.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
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