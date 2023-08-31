https://ria.ru/20230831/kemerovo-1893391477.html

Московские технологии защищают газопровод в Кемерово

Московские технологии защищают газопровод в Кемерово - РИА Новости, 31.08.2023

Московские технологии защищают газопровод в Кемерово

На подземный газопровод крупнейшего кемеровского химического предприятия установили разработку московского производителя, рассказал руководитель Департамента... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T14:06

2023-08-31T14:06

2023-08-31T14:06

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893390592_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d5f212715c84bd90fbe527c5b0c8c728.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. На подземный газопровод крупнейшего кемеровского химического предприятия установили разработку московского производителя, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Разработка московского Нанотехнологического центра композитов (НЦК) предназначена для защиты подземных газопроводов, сообщил Овчинский. У московского ноу-хау есть очевидные конкурентные преимущества. "Это изделие легко монтируется и не требует применения сварки на газопроводах, что обеспечивает безопасность сотрудников", - рассказал руководитель Департамента. Также Овчинский подчеркнул, что служить московская защита для газопровода будет долго – около 50 лет, к тому же обладает устойчивостью к агрессивным средам и ультрафиолетовому излучению. В конкурентной борьбе московская технология из композитных материалов одержала верх над традиционными стальными футлярами, которые используются, например, компанией "Газпром". "В рамках защиты существующего газопровода и для обеспечения проезда крупногабаритной техники завод выбрал вместо традиционного стального футляра современное композитное решение", - цитирует пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики руководителя Департамента продаж кемеровского предприятия "Азот" Евгения Рафаилова. Значимыми факторами при принятии решения оказались и вес композита – вчетверо меньший, чем у металлических аналогов, и то, что для его установки не надо использовать тяжелую технику. Компания, на предприятиях которой будут использоваться московские композиты, является одним из крупнейших в России производителей такого соединения, как капролактам, и пятым в стране по поставкам азотных удобрений. Нанотехнологический центр композитов разрабатывает и производит инновационные материалы для разных отраслей промышленности. С 2017 года компания НЦК – резидент особой экономической зоны Москвы. Этот статус позволяет столичным предпринимателям получать льготы в области налогообложения и аренды земли.

https://ria.ru/20230831/ovchinskiy-1893282617.html

https://ria.ru/20230830/moskva-1893181743.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский