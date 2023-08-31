https://ria.ru/20230831/kakhovskaya_ges-1893295305.html

Сальдо сообщил о проектных работах по восстановлению Каховской ГЭС

Сальдо сообщил о проектных работах по восстановлению Каховской ГЭС - РИА Новости, 31.08.2023

Сальдо сообщил о проектных работах по восстановлению Каховской ГЭС

Начались проектные работы по восстановлению Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T03:02

2023-08-31T03:02

2023-08-31T10:10

россия

херсонская область

владимир сальдо

марат хуснуллин

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Начались проектные работы по восстановлению Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."Я думаю, что, сколько бы ни понадобилось средств (на восстановление Каховской ГЭС. — Прим. ред.), это экономически целесообразный проект, и он будет окуплен. Поэтому здесь дело не в средствах, а в желании и целесообразности. Намерения такие есть, и планы уже проектируются", — сказал он.Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что Каховскую ГЭС нужно восстанавливать, от нее зависит водоснабжение Крыма, а также Запорожской и Херсонской областей.В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. В результате начался нерегулируемый сброс воды из Каховского водохранилища и затопление прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра. Жертвами затопления стали 57 человек.Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.

https://ria.ru/20230824/kontrol-1892090566.html

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россия, херсонская область , владимир сальдо, марат хуснуллин, владимир путин