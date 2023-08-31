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СМИ: Британия заменит способные нести ядерное оружие самолеты F-15 на F-35A - РИА Новости, 31.08.2023
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03:17 31.08.2023 (обновлено: 03:29 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/istrebiteli-1893296314.html
СМИ: Британия заменит способные нести ядерное оружие самолеты F-15 на F-35A
СМИ: Британия заменит способные нести ядерное оружие самолеты F-15 на F-35A - РИА Новости, 31.08.2023
СМИ: Британия заменит способные нести ядерное оружие самолеты F-15 на F-35A
Способные нести ядерное оружие американские самолеты F-35A в скором времени будут развернуты на авиабазе "Лейкенхит" в Великобритании вместо находящихся там... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T03:17
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Способные нести ядерное оружие американские самолеты F-35A в скором времени будут развернуты на авиабазе "Лейкенхит" в Великобритании вместо находящихся там F-15, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники. "Две эскадрильи F-35A... прибудут на арендуемую США базу Королевских военно-воздушных сил Великобритании в Саффолке в ближайшее время", - сообщает издание. Отмечается, что эти самолеты-невидимки способны нести ядерные бомбы. По словам источника, 54 самолета прибудут в Великобританию в конце этого года или уже в 2024 году. Они заменят F-15, которые находятся на базе. Эти самолеты также способны нести ядерное оружие, но они менее продвинутые.
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великобритания, f-15se, сша, в мире
Великобритания, F-15SE, США, В мире
СМИ: Британия заменит способные нести ядерное оружие самолеты F-15 на F-35A

Telegraph: в Британии заменят способные нести ЯО американские F-15 на F-35A

© Фото : United States government work/Lockheed Marti/Darin RussellНаземный истребитель F-35A Lightning II
Наземный истребитель F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© Фото : United States government work/Lockheed Marti/Darin Russell
Наземный истребитель F-35A Lightning II. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Способные нести ядерное оружие американские самолеты F-35A в скором времени будут развернуты на авиабазе "Лейкенхит" в Великобритании вместо находящихся там F-15, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники.
«
"Две эскадрильи F-35A... прибудут на арендуемую США базу Королевских военно-воздушных сил Великобритании в Саффолке в ближайшее время", - сообщает издание. Отмечается, что эти самолеты-невидимки способны нести ядерные бомбы.
По словам источника, 54 самолета прибудут в Великобританию в конце этого года или уже в 2024 году.
Они заменят F-15, которые находятся на базе. Эти самолеты также способны нести ядерное оружие, но они менее продвинутые.
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