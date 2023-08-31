https://ria.ru/20230831/investitsii-1893411598.html

Bank of China провел первую прямую инвестицию в юанях в Аргентине

Bank of China провел первую прямую инвестицию в юанях в Аргентине - РИА Новости, 31.08.2023

Bank of China провел первую прямую инвестицию в юанях в Аргентине

Отделение Bank of China в Буэнос-Айресе впервые провело операцию по прямым инвестициям в юанях в Аргентине, сообщило агентство Синьхуа. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T15:04

2023-08-31T15:04

2023-08-31T15:04

экономика

технологии

аргентина

буэнос-айрес (город)

центральный банк рф (цб рф)

bank of china

китай

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ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Отделение Bank of China в Буэнос-Айресе впервые провело операцию по прямым инвестициям в юанях в Аргентине, сообщило агентство Синьхуа. Сообщается, что операция была осуществлена в среду китайской компанией Brunp Recycling, которая специализируется на переработке аккумуляторов. Компания вложила в местную экономику 428 736 юаней (около 58,8 тысячи долларов). Отмечается, что компания выделит инвестиции в юанях для покрытия ежедневных эксплуатационных расходов своего недавно открытого аргентинского филиала. В апреле этого года министр экономики Аргентины Серхио Масса сообщил, что страна на фоне проблемы с поддержанием резервов ЦБ переходит на оплату импорта из Китая в юанях.

https://ria.ru/20230618/kitay-1878984339.html

аргентина

буэнос-айрес (город)

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, аргентина, буэнос-айрес (город), центральный банк рф (цб рф), bank of china, китай