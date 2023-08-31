https://ria.ru/20230831/investitsii-1893411598.html
Bank of China провел первую прямую инвестицию в юанях в Аргентине
Bank of China провел первую прямую инвестицию в юанях в Аргентине - РИА Новости, 31.08.2023
Bank of China провел первую прямую инвестицию в юанях в Аргентине
Отделение Bank of China в Буэнос-Айресе впервые провело операцию по прямым инвестициям в юанях в Аргентине, сообщило агентство Синьхуа. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:04
2023-08-31T15:04
2023-08-31T15:04
экономика
технологии
аргентина
буэнос-айрес (город)
центральный банк рф (цб рф)
bank of china
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97677/17/976771737_0:221:2500:1627_1920x0_80_0_0_a90441850d7ce4edbc4b161b915ee779.jpg
ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Отделение Bank of China в Буэнос-Айресе впервые провело операцию по прямым инвестициям в юанях в Аргентине, сообщило агентство Синьхуа. Сообщается, что операция была осуществлена в среду китайской компанией Brunp Recycling, которая специализируется на переработке аккумуляторов. Компания вложила в местную экономику 428 736 юаней (около 58,8 тысячи долларов). Отмечается, что компания выделит инвестиции в юанях для покрытия ежедневных эксплуатационных расходов своего недавно открытого аргентинского филиала. В апреле этого года министр экономики Аргентины Серхио Масса сообщил, что страна на фоне проблемы с поддержанием резервов ЦБ переходит на оплату импорта из Китая в юанях.
https://ria.ru/20230618/kitay-1878984339.html
аргентина
буэнос-айрес (город)
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97677/17/976771737_20:0:2481:1846_1920x0_80_0_0_ef62ab58916f45fbbfb8eab7ee789a5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, аргентина, буэнос-айрес (город), центральный банк рф (цб рф), bank of china, китай
Экономика, Технологии, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Bank of China, Китай
Bank of China провел первую прямую инвестицию в юанях в Аргентине
Bank of China впервые провел операцию по прямым инвестициям в юанях в Аргентине
ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Отделение Bank of China в Буэнос-Айресе впервые провело операцию по прямым инвестициям в юанях в Аргентине, сообщило агентство Синьхуа.
Сообщается, что операция была осуществлена в среду китайской компанией Brunp Recycling, которая специализируется на переработке аккумуляторов. Компания вложила в местную экономику 428 736 юаней (около 58,8 тысячи долларов).
Отмечается, что компания выделит инвестиции в юанях для покрытия ежедневных эксплуатационных расходов своего недавно открытого аргентинского филиала.
В апреле этого года министр экономики Аргентины Серхио Масса сообщил, что страна на фоне проблемы с поддержанием резервов ЦБ
переходит на оплату импорта из Китая
в юанях.
Bank of China уведомил российские банки об ограничении переводов в юанях