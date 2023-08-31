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Bank of China провел первую прямую инвестицию в юанях в Аргентине - РИА Новости, 31.08.2023
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15:04 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/investitsii-1893411598.html
Bank of China провел первую прямую инвестицию в юанях в Аргентине
Bank of China провел первую прямую инвестицию в юанях в Аргентине - РИА Новости, 31.08.2023
Bank of China провел первую прямую инвестицию в юанях в Аргентине
Отделение Bank of China в Буэнос-Айресе впервые провело операцию по прямым инвестициям в юанях в Аргентине, сообщило агентство Синьхуа. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:04
2023-08-31T15:04
экономика
технологии
аргентина
буэнос-айрес (город)
центральный банк рф (цб рф)
bank of china
китай
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ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Отделение Bank of China в Буэнос-Айресе впервые провело операцию по прямым инвестициям в юанях в Аргентине, сообщило агентство Синьхуа. Сообщается, что операция была осуществлена в среду китайской компанией Brunp Recycling, которая специализируется на переработке аккумуляторов. Компания вложила в местную экономику 428 736 юаней (около 58,8 тысячи долларов). Отмечается, что компания выделит инвестиции в юанях для покрытия ежедневных эксплуатационных расходов своего недавно открытого аргентинского филиала. В апреле этого года министр экономики Аргентины Серхио Масса сообщил, что страна на фоне проблемы с поддержанием резервов ЦБ переходит на оплату импорта из Китая в юанях.
https://ria.ru/20230618/kitay-1878984339.html
аргентина
буэнос-айрес (город)
китай
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экономика, технологии, аргентина, буэнос-айрес (город), центральный банк рф (цб рф), bank of china, китай
Экономика, Технологии, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Bank of China, Китай
Bank of China провел первую прямую инвестицию в юанях в Аргентине

Bank of China впервые провел операцию по прямым инвестициям в юанях в Аргентине

© Fotolia / selensergenЮани
Юани - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© Fotolia / selensergen
Юани. Архивное фото
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ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Отделение Bank of China в Буэнос-Айресе впервые провело операцию по прямым инвестициям в юанях в Аргентине, сообщило агентство Синьхуа.
Сообщается, что операция была осуществлена в среду китайской компанией Brunp Recycling, которая специализируется на переработке аккумуляторов. Компания вложила в местную экономику 428 736 юаней (около 58,8 тысячи долларов).
Отмечается, что компания выделит инвестиции в юанях для покрытия ежедневных эксплуатационных расходов своего недавно открытого аргентинского филиала.
В апреле этого года министр экономики Аргентины Серхио Масса сообщил, что страна на фоне проблемы с поддержанием резервов ЦБ переходит на оплату импорта из Китая в юанях.
Здание Банка Китая (Bank of China) в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
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ЭкономикаТехнологииАргентинаБуэнос-Айрес (город)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Bank of ChinaКитай
 
 
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