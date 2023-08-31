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Житель Техаса умер после купания в озере от инфекции мозга
Житель Техаса умер после купания в озере от инфекции мозга - РИА Новости, 31.08.2023
Житель Техаса умер после купания в озере от инфекции мозга
Житель американского штата Техас скончался от амебного менингоэнцефалита, который развился у него после купания в озере, сообщил департамент общественного... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:22
2023-08-31T14:22
2023-08-31T14:23
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Житель американского штата Техас скончался от амебного менингоэнцефалита, который развился у него после купания в озере, сообщил департамент общественного здоровья города Остин. "Департамент общественного здоровья Остина сообщает о смерти жителя округа Тревис от развившейся болезни в следствие заражения амебным менингоэнцефалитом", - говорится в заявлении на сайте департамента. По информации медиков, скончавшийся заразился после купания в озере Линдона Джонсона на северо-западе от Остина. Возбудители этой инфекции обитают в пресной воде, а жаркая погода способствует их распространению, поэтому случаи заражения обычно происходят именно в такие периоды. "Высокие летние температуры представляют идеальную среду для размножения вредоносных микроорганизмов", - приводятся в заявлении слова главы медицинской службы округов Остин и Тревис Десмора Уолкеса. По информации медицинской службы, возбудитель инфекции попадает в организм через нос и воздействует на мозг, вызывая сильную головную боль, лихорадку, тошноту и рвоту. Впоследствии у заразившегося развивается ригидность шеи, возможны судороги, кома и летальный исход. Как отмечают медики, в период с 1962 по 2022 годы лишь 39 человек в Техасе заразились первичным амебным менингоэнцефалитом. Собранные образцы врачи отправили в американский Центр по контролю и профилактике заболеваний.
https://radiosputnik.ria.ru/20230802/kupanie-1887755200.html
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в мире, техас, линдон джонсон, остин, здоровье - общество
В мире, Техас, Линдон Джонсон, Остин, Здоровье - Общество
Житель Техаса умер после купания в озере от инфекции мозга
Житель Техаса умер после купания в озере от вызванной амебой инфекции мозга
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Житель американского штата Техас скончался от амебного менингоэнцефалита, который развился у него после купания в озере, сообщил департамент общественного здоровья города Остин.
«
"Департамент общественного здоровья Остина сообщает о смерти жителя округа Тревис от развившейся болезни в следствие заражения амебным менингоэнцефалитом", - говорится в заявлении на сайте департамента.
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По информации медиков, скончавшийся заразился после купания в озере Линдона Джонсона
на северо-западе от Остина. Возбудители этой инфекции обитают в пресной воде, а жаркая погода способствует их распространению, поэтому случаи заражения обычно происходят именно в такие периоды.
«
"Высокие летние температуры представляют идеальную среду для размножения вредоносных микроорганизмов", - приводятся в заявлении слова главы медицинской службы округов Остин и Тревис Десмора Уолкеса.
По информации медицинской службы, возбудитель инфекции попадает в организм через нос и воздействует на мозг, вызывая сильную головную боль, лихорадку, тошноту и рвоту. Впоследствии у заразившегося развивается ригидность шеи, возможны судороги, кома и летальный исход.
Как отмечают медики, в период с 1962 по 2022 годы лишь 39 человек в Техасе заразились первичным амебным менингоэнцефалитом. Собранные образцы врачи отправили в американский Центр по контролю и профилактике заболеваний.
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