https://ria.ru/20230831/gumkonvoy-1893382467.html

Нижегородская область отправила более 400 гумконвоев в зону спецоперации

Нижегородская область отправила более 400 гумконвоев в зону спецоперации - РИА Новости, 31.08.2023

Нижегородская область отправила более 400 гумконвоев в зону спецоперации

Свыше 400 конвоев с гуманитарной помощью, укомплектованных в соответствии с запросами участников спецоперации, отправили из Нижегородской области, сообщил... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T13:39

2023-08-31T13:39

2023-08-31T13:39

надежные люди

глеб никитин

нижегородская область

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Свыше 400 конвоев с гуманитарной помощью, укомплектованных в соответствии с запросами участников спецоперации, отправили из Нижегородской области, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в эфире телеканала "Россия-24"."Мы отправили более 400 конвоев по запросам наших бойцов, солдат и офицеров. По моим оценкам, около 40 частей было обеспечено… Эту работу мы продолжим", - сказал Никитин.

https://ria.ru/20230814/khartsyzsk-1889931625.html

нижегородская область

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2023

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глеб никитин, нижегородская область