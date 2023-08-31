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Нижегородская область отправила более 400 гумконвоев в зону спецоперации - РИА Новости, 31.08.2023
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Надежные люди
 
13:39 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/gumkonvoy-1893382467.html
Нижегородская область отправила более 400 гумконвоев в зону спецоперации
Нижегородская область отправила более 400 гумконвоев в зону спецоперации - РИА Новости, 31.08.2023
Нижегородская область отправила более 400 гумконвоев в зону спецоперации
Свыше 400 конвоев с гуманитарной помощью, укомплектованных в соответствии с запросами участников спецоперации, отправили из Нижегородской области, сообщил... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T13:39
2023-08-31T13:39
надежные люди
глеб никитин
нижегородская область
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Свыше 400 конвоев с гуманитарной помощью, укомплектованных в соответствии с запросами участников спецоперации, отправили из Нижегородской области, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в эфире телеканала "Россия-24"."Мы отправили более 400 конвоев по запросам наших бойцов, солдат и офицеров. По моим оценкам, около 40 частей было обеспечено… Эту работу мы продолжим", - сказал Никитин.
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глеб никитин, нижегородская область
Надежные люди, Глеб Никитин, Нижегородская область
Нижегородская область отправила более 400 гумконвоев в зону спецоперации

Никитин: Нижегородская область отправила более 400 гумконвоев в зону СВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России возле автомобиля с гуманитарной помощью
Военнослужащий ВС России возле автомобиля с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС России возле автомобиля с гуманитарной помощью . Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Свыше 400 конвоев с гуманитарной помощью, укомплектованных в соответствии с запросами участников спецоперации, отправили из Нижегородской области, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в эфире телеканала "Россия-24".
"Мы отправили более 400 конвоев по запросам наших бойцов, солдат и офицеров. По моим оценкам, около 40 частей было обеспечено… Эту работу мы продолжим", - сказал Никитин.
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Надежные людиГлеб НикитинНижегородская область
 
 
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