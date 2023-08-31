https://ria.ru/20230831/gumkonvoy-1893382467.html
Нижегородская область отправила более 400 гумконвоев в зону спецоперации
Нижегородская область отправила более 400 гумконвоев в зону спецоперации - РИА Новости, 31.08.2023
Нижегородская область отправила более 400 гумконвоев в зону спецоперации
Свыше 400 конвоев с гуманитарной помощью, укомплектованных в соответствии с запросами участников спецоперации, отправили из Нижегородской области, сообщил... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T13:39
2023-08-31T13:39
2023-08-31T13:39
надежные люди
глеб никитин
нижегородская область
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Свыше 400 конвоев с гуманитарной помощью, укомплектованных в соответствии с запросами участников спецоперации, отправили из Нижегородской области, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в эфире телеканала "Россия-24"."Мы отправили более 400 конвоев по запросам наших бойцов, солдат и офицеров. По моим оценкам, около 40 частей было обеспечено… Эту работу мы продолжим", - сказал Никитин.
https://ria.ru/20230814/khartsyzsk-1889931625.html
нижегородская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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глеб никитин, нижегородская область
Надежные люди, Глеб Никитин, Нижегородская область
Нижегородская область отправила более 400 гумконвоев в зону спецоперации
Никитин: Нижегородская область отправила более 400 гумконвоев в зону СВО