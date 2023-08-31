https://ria.ru/20230831/gladkov-1893352074.html
Гладков рассказал о завершении строительства школы в Белгородской области
Гладков рассказал о завершении строительства школы в Белгородской области - РИА Новости, 31.08.2023
Гладков рассказал о завершении строительства школы в Белгородской области
Строительство современной школы в оживленном районе Северный в Старом Осколе Белгородской области, где проживает много молодых семей, завершен, сообщил... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:53
2023-08-31T11:53
2023-08-31T11:53
белгородская область
общество
белгородская область
вячеслав гладков
старый оскол
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БЕЛГОРОД, 31 авг – РИА Новости. Строительство современной школы в оживленном районе Северный в Старом Осколе Белгородской области, где проживает много молодых семей, завершен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Завершилось строительство начальной школы в микрорайоне Северный Старого Оскола. Напомню, три года назад там же был введён в эксплуатацию детский сад. Новый развивающийся микрорайон ИЖС, много молодых семей, поэтому начальная школа была очень востребована", - написал Гладков. Он отметил, что в новом учебном заведении созданы все возможности для развития талантов детей: от хореографии до робототехники. В школе даже есть небольшой скалодром. "Надеюсь, что дети будут рады, а за них будут счастливы родители и педагоги", - резюмировал глава региона.
https://ria.ru/20230829/deti-1892858205.html
белгородская область
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РИА Новости
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общество, белгородская область, вячеслав гладков, старый оскол
Белгородская область, Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Старый Оскол
Гладков рассказал о завершении строительства школы в Белгородской области
Гладков рассказал о завершении строительства школы в Старом Осколе
БЕЛГОРОД, 31 авг – РИА Новости.
Строительство современной школы в оживленном районе Северный в Старом Осколе Белгородской области, где проживает много молодых семей, завершен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте"
.
"Завершилось строительство начальной школы в микрорайоне Северный Старого Оскола. Напомню, три года назад там же был введён в эксплуатацию детский сад. Новый развивающийся микрорайон ИЖС, много молодых семей, поэтому начальная школа была очень востребована", - написал Гладков.
Он отметил, что в новом учебном заведении созданы все возможности для развития талантов детей: от хореографии до робототехники. В школе даже есть небольшой скалодром. "Надеюсь, что дети будут рады, а за них будут счастливы родители и педагоги", - резюмировал глава региона.
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