https://ria.ru/20230831/gladkov-1893352074.html

Гладков рассказал о завершении строительства школы в Белгородской области

Гладков рассказал о завершении строительства школы в Белгородской области - РИА Новости, 31.08.2023

Гладков рассказал о завершении строительства школы в Белгородской области

Строительство современной школы в оживленном районе Северный в Старом Осколе Белгородской области, где проживает много молодых семей, завершен, сообщил... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T11:53

2023-08-31T11:53

2023-08-31T11:53

белгородская область

общество

белгородская область

вячеслав гладков

старый оскол

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БЕЛГОРОД, 31 авг – РИА Новости. Строительство современной школы в оживленном районе Северный в Старом Осколе Белгородской области, где проживает много молодых семей, завершен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Завершилось строительство начальной школы в микрорайоне Северный Старого Оскола. Напомню, три года назад там же был введён в эксплуатацию детский сад. Новый развивающийся микрорайон ИЖС, много молодых семей, поэтому начальная школа была очень востребована", - написал Гладков. Он отметил, что в новом учебном заведении созданы все возможности для развития талантов детей: от хореографии до робототехники. В школе даже есть небольшой скалодром. "Надеюсь, что дети будут рады, а за них будут счастливы родители и педагоги", - резюмировал глава региона.

https://ria.ru/20230829/deti-1892858205.html

белгородская область

старый оскол

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Дарья Буймова

общество, белгородская область, вячеслав гладков, старый оскол