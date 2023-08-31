https://ria.ru/20230831/gelendzhik-1893323504.html

В Геленджике продолжают тушить крупный пожар

В Геленджике продолжают тушить крупный пожар - РИА Новости, 31.08.2023

В Геленджике продолжают тушить крупный пожар

В Геленджике продолжается тушение крупного лесного пожара, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T10:05

2023-08-31T10:05

2023-08-31T10:23

происшествия

геленджик

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

бе-200

природный пожар в геленджике

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ГЕЛЕНДЖИК, 31 авг — РИА Новости. В Геленджике продолжается тушение крупного лесного пожара, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "В Геленджике продолжают обследовать территорию лесного пожара при помощи беспилотной авиации и наземными группами. На данный момент пожар локализован, новых очагов возгорания не обнаружили", — информируют в оперштабе.Накануне в микрорайоне Куприянова Щель загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара. Впоследствии пожар распространился на территорию более 118 гектаров. Пострадавших нет.Для борьбы с огнем задействовали более 400 спасателей и 80 единиц техники, в том числе три вертолета Ми-8 МЧС и два самолета Бе-200. Пожар локализовали на площади примерно 100 гектаров, угрозы объектам инфраструктуры нет. По данным спасателей, тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложным рельефом местности. В свою очередь, прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела против предполагаемого виновника пожара. Накануне полиция задержала мужчину, который оголил электрокабели на территории дома, вызвав тем самым возгорание лесного массива.

https://ria.ru/20230830/pozhar-1893280767.html

геленджик

краснодарский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, геленджик, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, бе-200, природный пожар в геленджике