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В Геленджике продолжают тушить крупный пожар - РИА Новости, 31.08.2023
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10:05 31.08.2023 (обновлено: 10:23 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/gelendzhik-1893323504.html
В Геленджике продолжают тушить крупный пожар
В Геленджике продолжают тушить крупный пожар - РИА Новости, 31.08.2023
В Геленджике продолжают тушить крупный пожар
В Геленджике продолжается тушение крупного лесного пожара, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T10:05
2023-08-31T10:23
происшествия
геленджик
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
бе-200
природный пожар в геленджике
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ГЕЛЕНДЖИК, 31 авг — РИА Новости. В Геленджике продолжается тушение крупного лесного пожара, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "В Геленджике продолжают обследовать территорию лесного пожара при помощи беспилотной авиации и наземными группами. На данный момент пожар локализован, новых очагов возгорания не обнаружили", — информируют в оперштабе.Накануне в микрорайоне Куприянова Щель загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара. Впоследствии пожар распространился на территорию более 118 гектаров. Пострадавших нет.Для борьбы с огнем задействовали более 400 спасателей и 80 единиц техники, в том числе три вертолета Ми-8 МЧС и два самолета Бе-200. Пожар локализовали на площади примерно 100 гектаров, угрозы объектам инфраструктуры нет. По данным спасателей, тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложным рельефом местности. В свою очередь, прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела против предполагаемого виновника пожара. Накануне полиция задержала мужчину, который оголил электрокабели на территории дома, вызвав тем самым возгорание лесного массива.
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происшествия, геленджик, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, бе-200, природный пожар в геленджике
Происшествия, Геленджик, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Бе-200, Природный пожар в Геленджике
В Геленджике продолжают тушить крупный пожар

Новых очагов возгорания леса в Геленджике не нашли, крупный пожар тушат

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВертолет сбрасывает воду на месте тушения лесного пожара в Геленджике
Вертолет сбрасывает воду на месте тушения лесного пожара в Геленджике - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вертолет сбрасывает воду на месте тушения лесного пожара в Геленджике
Читать ria.ru в
ГЕЛЕНДЖИК, 31 авг — РИА Новости. В Геленджике продолжается тушение крупного лесного пожара, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«
"В Геленджике продолжают обследовать территорию лесного пожара при помощи беспилотной авиации и наземными группами. На данный момент пожар локализован, новых очагов возгорания не обнаружили", — информируют в оперштабе.
Накануне в микрорайоне Куприянова Щель загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара. Впоследствии пожар распространился на территорию более 118 гектаров. Пострадавших нет.
Для борьбы с огнем задействовали более 400 спасателей и 80 единиц техники, в том числе три вертолета Ми-8 МЧС и два самолета Бе-200. Пожар локализовали на площади примерно 100 гектаров, угрозы объектам инфраструктуры нет.
По данным спасателей, тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложным рельефом местности.
В свою очередь, прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела против предполагаемого виновника пожара. Накануне полиция задержала мужчину, который оголил электрокабели на территории дома, вызвав тем самым возгорание лесного массива.
Лесной пожар в Геленджике - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Лесной пожар в Геленджике стал самым крупным за восемь лет
Вчера, 22:20
 
ПроисшествияГеленджикКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШБе-200Природный пожар в Геленджике
 
 
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