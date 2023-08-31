https://ria.ru/20230831/gabon-1893466838.html
Мятежники в Габоне решили восстановить Конституционный суд
Мятежники в Габоне решили восстановить Конституционный суд - РИА Новости, 31.08.2023
Мятежники в Габоне решили восстановить Конституционный суд
Назначенный мятежниками лидер Габона Брис Олиги Нгема принял решение о возобновлении внутренних рейсов и временном восстановлении деятельности Конституционного... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:47
2023-08-31T17:47
2023-08-31T17:47
в мире
попытка переворота в габоне
габон
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Назначенный мятежниками лидер Габона Брис Олиги Нгема принял решение о возобновлении внутренних рейсов и временном восстановлении деятельности Конституционного суда. "Генерал Олиги Нгема Брис... принял решение о временном восстановлении Конституционного суда, постепенном создании государственных институтов на переходный период, о возобновлении внутренних рейсов", - зачитал в эфире местного телеканала распоряжение мятежников их представитель. Ранее военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема, назначенный мятежниками лидером на переходный период, заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом.
https://ria.ru/20230831/afrika-1893239819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, попытка переворота в габоне, габон
В мире, Попытка переворота в Габоне, Габон
Мятежники в Габоне решили восстановить Конституционный суд
В Габоне решили возобновить внутренние рейсы и восстановить Конституционный суд