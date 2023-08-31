https://ria.ru/20230831/gabon-1893466838.html

Мятежники в Габоне решили восстановить Конституционный суд

Мятежники в Габоне решили восстановить Конституционный суд - РИА Новости, 31.08.2023

Мятежники в Габоне решили восстановить Конституционный суд

Назначенный мятежниками лидер Габона Брис Олиги Нгема принял решение о возобновлении внутренних рейсов и временном восстановлении деятельности Конституционного... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T17:47

2023-08-31T17:47

2023-08-31T17:47

в мире

попытка переворота в габоне

габон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893342848_0:225:3000:1913_1920x0_80_0_0_a2d92dc9d96a203b3037e6e10aee3309.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Назначенный мятежниками лидер Габона Брис Олиги Нгема принял решение о возобновлении внутренних рейсов и временном восстановлении деятельности Конституционного суда. "Генерал Олиги Нгема Брис... принял решение о временном восстановлении Конституционного суда, постепенном создании государственных институтов на переходный период, о возобновлении внутренних рейсов", - зачитал в эфире местного телеканала распоряжение мятежников их представитель. Ранее военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема, назначенный мятежниками лидером на переходный период, заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом.

https://ria.ru/20230831/afrika-1893239819.html

габон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, попытка переворота в габоне, габон