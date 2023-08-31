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Лидер мятежников Габона разговаривал с послом Франции, пишут СМИ - РИА Новости, 31.08.2023
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13:36 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/gabon-1893381491.html
Лидер мятежников Габона разговаривал с послом Франции, пишут СМИ
Лидер мятежников Габона разговаривал с послом Франции, пишут СМИ - РИА Новости, 31.08.2023
Лидер мятежников Габона разговаривал с послом Франции, пишут СМИ
Лидер мятежников в Габоне генерал Брис Олиги Нгема до вступления в должность разговаривал с несколькими центральноафриканскими лидерами и послом Франции в... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T13:36
2023-08-31T13:36
али бонго ондимба
франция
габон
в мире
попытка переворота в габоне
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ПАРИЖ, 31 авг - РИА Новости. Лидер мятежников в Габоне генерал Брис Олиги Нгема до вступления в должность разговаривал с несколькими центральноафриканскими лидерами и послом Франции в Габоне, пытаясь объяснить им свои намерения, сообщает газета Monde со ссылкой на источники. "Согласно нескольким источникам, еще до вступления в новую должность генерал Олиги Нгема пытался разъяснить свои намерения, позвонив нескольким центральноафриканским лидерам и послу Франции в Либревиле", - говорится в сообщении газеты. Как отмечается, один из источников заявил, что Нгема говорил ему, что больше не хочет, чтобы армия Габона служила "для убийства габонцев после каждых выборов". Согласно источнику, генерал также сказал, что армия больше не может использоваться для "исключения социологического большинства" Габона - фанг, крупнейшей этнической группы страны. Согласно газете, один центральноафриканский дипломат считает, что цель переворота - "сохранить основное" от предыдущих властей и "опередить население", которое могло "выйти на улицы", и тогда "Нгеме и всем деятелям режима пришлось бы уйти". Еще один собеседник издания увидел в захвате власти все признаки "дворцового переворота". По его словам, лидер мятежников в течение нескольких месяцев конфликтовал с влиятельной супругой отстраненного от власти президента Габона Али Бонго Ондимбы Сильвией и его сыном Нуреддином, власть которого неуклонно росла на фоне ухудшения здоровья отца. По мнению источника, целью третьего срока Бонго-отца была подготовка преемника в лице сына. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Мятежники также заявили, что помимо президента страны арестовали еще ряд лиц по подозрению в государственной измене и других преступлениях.
https://ria.ru/20230831/gabon-1893307803.html
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али бонго ондимба, франция, габон, в мире, попытка переворота в габоне
Али Бонго Ондимба, Франция, Габон, В мире, Попытка переворота в Габоне
Лидер мятежников Габона разговаривал с послом Франции, пишут СМИ

Monde: глава мятежников Габона до назначения на пост говорил с послом Франции

© Кадр телевизионной трансляцииВоенные Габона во время объявления об отмене результатов выборов в стране и о роспуске институтов власти
Военные Габона во время объявления об отмене результатов выборов в стране и о роспуске институтов власти
© Кадр телевизионной трансляции
Военные Габона во время объявления об отмене результатов выборов в стране и о роспуске институтов власти. Архивное фото
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ПАРИЖ, 31 авг - РИА Новости. Лидер мятежников в Габоне генерал Брис Олиги Нгема до вступления в должность разговаривал с несколькими центральноафриканскими лидерами и послом Франции в Габоне, пытаясь объяснить им свои намерения, сообщает газета Monde со ссылкой на источники.
"Согласно нескольким источникам, еще до вступления в новую должность генерал Олиги Нгема пытался разъяснить свои намерения, позвонив нескольким центральноафриканским лидерам и послу Франции в Либревиле", - говорится в сообщении газеты.
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Как отмечается, один из источников заявил, что Нгема говорил ему, что больше не хочет, чтобы армия Габона служила "для убийства габонцев после каждых выборов". Согласно источнику, генерал также сказал, что армия больше не может использоваться для "исключения социологического большинства" Габона - фанг, крупнейшей этнической группы страны.
Согласно газете, один центральноафриканский дипломат считает, что цель переворота - "сохранить основное" от предыдущих властей и "опередить население", которое могло "выйти на улицы", и тогда "Нгеме и всем деятелям режима пришлось бы уйти".
Еще один собеседник издания увидел в захвате власти все признаки "дворцового переворота". По его словам, лидер мятежников в течение нескольких месяцев конфликтовал с влиятельной супругой отстраненного от власти президента Габона Али Бонго Ондимбы Сильвией и его сыном Нуреддином, власть которого неуклонно росла на фоне ухудшения здоровья отца. По мнению источника, целью третьего срока Бонго-отца была подготовка преемника в лице сына.
В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Мятежники также заявили, что помимо президента страны арестовали еще ряд лиц по подозрению в государственной измене и других преступлениях.
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