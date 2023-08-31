https://ria.ru/20230831/gabon-1893326027.html
В оппозиции Габона надеются на диалог с мятежниками, сообщают СМИ
В оппозиции Габона надеются на диалог с мятежниками, сообщают СМИ - РИА Новости, 31.08.2023
В оппозиции Габона надеются на диалог с мятежниками, сообщают СМИ
В оппозиции Габона надеются на диалог с мятежниками, отстранившими от власти президента страны Али Бонго Ондимбу, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на одного РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T10:17
2023-08-31T10:17
2023-08-31T11:11
в мире
габон
али бонго ондимба
попытка переворота в габоне
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В оппозиции Габона надеются на диалог с мятежниками, отстранившими от власти президента страны Али Бонго Ондимбу, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на одного из политических руководителей. "В какой-то момент между нами и военными должен быть установлен диалог", - цитирует радиостанция слова политика. Один из оппозиционеров заявил радио, что Бонго "опубликовал неполные результаты" прошедших в стране президентских выборов, и поэтому действия военных не вызывают удивления. При этом в оппозиции отметили, что не считают, что с лидером мятежников генерал Брисом Олиги Нгемой в Габон придут перемены, указав на то, что он долгое время был близок к прежним властям. Кроме того, один из политических руководителей оппозиции выразил опасения, что военные "конфискуют выборы", победителем которых якобы стал оппозиционный кандидат Альбер Ондо Осса, и установят "режим, похожий на прежний". В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Мятежники также заявили, что помимо президента страны арестовали еще ряд лиц по подозрению в государственной измене и других преступлениях.
https://ria.ru/20230830/afrika-1893188930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, габон, али бонго ондимба, попытка переворота в габоне
В мире, Габон, Али Бонго Ондимба, Попытка переворота в Габоне
В оппозиции Габона надеются на диалог с мятежниками, сообщают СМИ
RFI: оппозиция Габона надеется на диалог с мятежниками, пришедшими к власти
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.
В оппозиции Габона надеются на диалог с мятежниками, отстранившими от власти президента страны Али Бонго Ондимбу, сообщает радиостанция RFI
со ссылкой на одного из политических руководителей.
"В какой-то момент между нами и военными должен быть установлен диалог", - цитирует радиостанция слова политика.
Один из оппозиционеров заявил радио, что Бонго "опубликовал неполные результаты" прошедших в стране президентских выборов, и поэтому действия военных не вызывают удивления. При этом в оппозиции отметили, что не считают, что с лидером мятежников генерал Брисом Олиги Нгемой в Габон придут перемены, указав на то, что он долгое время был близок к прежним властям.
Кроме того, один из политических руководителей оппозиции выразил опасения, что военные "конфискуют выборы", победителем которых якобы стал оппозиционный кандидат Альбер Ондо Осса, и установят "режим, похожий на прежний".
В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Мятежники также заявили, что помимо президента страны арестовали еще ряд лиц по подозрению в государственной измене и других преступлениях.
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