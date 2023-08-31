https://ria.ru/20230831/gabon-1893307803.html

Европейские дипломаты провели переговоры в столице Габона, пишут СМИ

Европейские дипломаты провели переговоры в столице Габона, пишут СМИ - РИА Новости, 31.08.2023

Европейские дипломаты провели переговоры в столице Габона, пишут СМИ

Европейские дипломаты в среду провели переговоры в столице Габона после захвата военными власти в стране, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T08:25

2023-08-31T08:25

2023-08-31T08:43

в мире

габон

евросоюз

попытка переворота в габоне

али бонго ондимба

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Европейские дипломаты в среду провели переговоры в столице Габона после захвата военными власти в стране, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников."Европейские дипломаты в Либревиле, столице Габона, вчера провели кризисные переговоры на фоне появления видео с президентом страны Али Бонго Ондимбы, призвавшим Запад помочь", - пишет издание.Как отмечает Financial Times, чиновники также сообщили, что Брюссель пока не принял никаких решений о возможной эвакуации европейских граждан из Габона на фоне ситуации в стране.В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Мятежники также заявили, что помимо президента страны арестовали еще ряд лиц по подозрению в государственной измене и других преступлениях.

https://ria.ru/20230830/afrika-1893188930.html

габон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, габон, евросоюз, попытка переворота в габоне, али бонго ондимба