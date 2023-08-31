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Европейские дипломаты провели переговоры в столице Габона, пишут СМИ - РИА Новости, 31.08.2023
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08:25 31.08.2023 (обновлено: 08:43 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/gabon-1893307803.html
Европейские дипломаты провели переговоры в столице Габона, пишут СМИ
Европейские дипломаты провели переговоры в столице Габона, пишут СМИ - РИА Новости, 31.08.2023
Европейские дипломаты провели переговоры в столице Габона, пишут СМИ
Европейские дипломаты в среду провели переговоры в столице Габона после захвата военными власти в стране, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T08:25
2023-08-31T08:43
в мире
габон
евросоюз
попытка переворота в габоне
али бонго ондимба
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Европейские дипломаты в среду провели переговоры в столице Габона после захвата военными власти в стране, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников."Европейские дипломаты в Либревиле, столице Габона, вчера провели кризисные переговоры на фоне появления видео с президентом страны Али Бонго Ондимбы, призвавшим Запад помочь", - пишет издание.Как отмечает Financial Times, чиновники также сообщили, что Брюссель пока не принял никаких решений о возможной эвакуации европейских граждан из Габона на фоне ситуации в стране.В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Мятежники также заявили, что помимо президента страны арестовали еще ряд лиц по подозрению в государственной измене и других преступлениях.
https://ria.ru/20230830/afrika-1893188930.html
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в мире, габон, евросоюз, попытка переворота в габоне, али бонго ондимба
В мире, Габон, Евросоюз, Попытка переворота в Габоне, Али Бонго Ондимба
Европейские дипломаты провели переговоры в столице Габона, пишут СМИ

FT: европейские дипломаты провели переговоры после попытки переворота в Габоне

© AP Photo / Rebecca BlackwellВоеннослужащий Габона
Военнослужащий Габона - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Военнослужащий Габона. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Европейские дипломаты в среду провели переговоры в столице Габона после захвата военными власти в стране, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.
"Европейские дипломаты в Либревиле, столице Габона, вчера провели кризисные переговоры на фоне появления видео с президентом страны Али Бонго Ондимбы, призвавшим Запад помочь", - пишет издание.
Как отмечает Financial Times, чиновники также сообщили, что Брюссель пока не принял никаких решений о возможной эвакуации европейских граждан из Габона на фоне ситуации в стране.
В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Мятежники также заявили, что помимо президента страны арестовали еще ряд лиц по подозрению в государственной измене и других преступлениях.
Мужчины с флагами Габона после объявления военными о перевороте в стране - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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В миреГабонЕвросоюзПопытка переворота в ГабонеАли Бонго Ондимба
 
 
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