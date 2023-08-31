https://ria.ru/20230831/gabon-1893300413.html
США призвали мятежников в Габоне освободить членов правительства
США призвали мятежников в Габоне освободить членов правительства - РИА Новости, 31.08.2023
США призвали мятежников в Габоне освободить членов правительства
США призвали мятежников в Габоне освободить задержанных членов правительства, говорится в заявлении на сайте госдепартамента. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T05:54
2023-08-31T05:54
2023-08-31T05:54
габон
сша
али бонго ондимба
в мире
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. США призвали мятежников в Габоне освободить задержанных членов правительства, говорится в заявлении на сайте госдепартамента. "Мы по-прежнему решительно выступаем против военных захватов и неконституционной передачи власти. Мы призываем ответственных освободить членов правительства и их семьи, а также обеспечить их безопасность, чтобы сохранить гражданское правление", - говорится в заявлении. Американское ведомство при этом также отмечает "отсутствие прозрачности" на недавно прошедших в Габоне выборах. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Мятежники также заявили, что помимо президента страны Али Бонго Ондимба арестовали еще ряд лиц по подозрению в государственной измене и других преступлениях.
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габон, сша, али бонго ондимба, в мире
Габон, США, Али Бонго Ондимба, В мире
США призвали мятежников в Габоне освободить членов правительства
Госдеп США призвал военных в Габоне освободить задержанных членов правительства