https://ria.ru/20230831/gabon-1893293970.html

Британия осудила попытку военного переворота в Габоне

Британия осудила попытку военного переворота в Габоне - РИА Новости, 31.08.2023

Британия осудила попытку военного переворота в Габоне

МИД Британии осудил попытку военного переворота в Габоне. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T02:18

2023-08-31T02:18

2023-08-31T02:18

габон

лондон

али бонго ондимба

попытка переворота в габоне

в мире

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. МИД Британии осудил попытку военного переворота в Габоне. "Соединенное Королевство осуждает неконституционный военный захват власти в Габоне и призывает восстановить конституционное правительство", - говорится в заявлении на сайте британского правительства. При этом Лондон признает опасения, выраженные относительно недавно прошедших в Габоне выборов. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. В видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Позднее мятежники объявили, что единогласно назначили генерала Бриса Олиги Нгему президентом на переходный период.

https://ria.ru/20230830/gabon-1893285067.html

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