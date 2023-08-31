https://ria.ru/20230831/gabon-1893293970.html
Британия осудила попытку военного переворота в Габоне
Британия осудила попытку военного переворота в Габоне - РИА Новости, 31.08.2023
Британия осудила попытку военного переворота в Габоне
МИД Британии осудил попытку военного переворота в Габоне. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T02:18
2023-08-31T02:18
2023-08-31T02:18
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лондон
али бонго ондимба
попытка переворота в габоне
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. МИД Британии осудил попытку военного переворота в Габоне. "Соединенное Королевство осуждает неконституционный военный захват власти в Габоне и призывает восстановить конституционное правительство", - говорится в заявлении на сайте британского правительства. При этом Лондон признает опасения, выраженные относительно недавно прошедших в Габоне выборов. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. В видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Позднее мятежники объявили, что единогласно назначили генерала Бриса Олиги Нгему президентом на переходный период.
https://ria.ru/20230830/gabon-1893285067.html
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габон, лондон, али бонго ондимба, попытка переворота в габоне, в мире
Габон, Лондон, Али Бонго Ондимба, Попытка переворота в Габоне, В мире
Британия осудила попытку военного переворота в Габоне
МИД Британии осудил попытку военного переворота в Габоне