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Британия осудила попытку военного переворота в Габоне - РИА Новости, 31.08.2023
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02:18 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/gabon-1893293970.html
Британия осудила попытку военного переворота в Габоне
Британия осудила попытку военного переворота в Габоне - РИА Новости, 31.08.2023
Британия осудила попытку военного переворота в Габоне
МИД Британии осудил попытку военного переворота в Габоне. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T02:18
2023-08-31T02:18
габон
лондон
али бонго ондимба
попытка переворота в габоне
в мире
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. МИД Британии осудил попытку военного переворота в Габоне. "Соединенное Королевство осуждает неконституционный военный захват власти в Габоне и призывает восстановить конституционное правительство", - говорится в заявлении на сайте британского правительства. При этом Лондон признает опасения, выраженные относительно недавно прошедших в Габоне выборов. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. В видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Позднее мятежники объявили, что единогласно назначили генерала Бриса Олиги Нгему президентом на переходный период.
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габон, лондон, али бонго ондимба, попытка переворота в габоне, в мире
Габон, Лондон, Али Бонго Ондимба, Попытка переворота в Габоне, В мире
Британия осудила попытку военного переворота в Габоне

МИД Британии осудил попытку военного переворота в Габоне

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкЛюди с флагом Британии в Лондоне
Люди с флагом Британии в Лондоне - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Люди с флагом Британии в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. МИД Британии осудил попытку военного переворота в Габоне.
«
"Соединенное Королевство осуждает неконституционный военный захват власти в Габоне и призывает восстановить конституционное правительство", - говорится в заявлении на сайте британского правительства.
При этом Лондон признает опасения, выраженные относительно недавно прошедших в Габоне выборов.
В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. В видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Позднее мятежники объявили, что единогласно назначили генерала Бриса Олиги Нгему президентом на переходный период.
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Вчера, 23:10
 
ГабонЛондонАли Бонго ОндимбаПопытка переворота в ГабонеВ мире
 
 
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