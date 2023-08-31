https://ria.ru/20230831/frantsiya-1893293808.html

Профессор объяснил отказ Франции передать карты атомных испытаний в Алжире

Профессор объяснил отказ Франции передать карты атомных испытаний в Алжире - РИА Новости, 31.08.2023

Профессор объяснил отказ Франции передать карты атомных испытаний в Алжире

Отказ Франции передать планы и топографические карты, связанные с ядерными испытаниями в Алжире, связан с ее нежеланием нести ответственность за их последствия... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T02:07

2023-08-31T02:07

2023-08-31T02:07

алжир (провинция)

в мире

абдельмаджид теббун

оон

франция

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АЛЖИР, 31 авг — РИА Новости. Отказ Франции передать планы и топографические карты, связанные с ядерными испытаниями в Алжире, связан с ее нежеланием нести ответственность за их последствия и выплачивать компенсации пострадавшим, заявил РИА Новости профессор политологии и международных отношений университета Уаргла в Алжире Мабрук Кахи. "Если Франция передаст карты и планы проведения ядерных испытаний Алжиру, этот шаг подтвердит совершенное ею преступление, которое не останется незамеченным даже международными судебными органами. Кроме того, французская сторона опасается, что за передачей карт последует передача архивов и алжирских исторических ценностей, которые были вывезены в Париж", - заметил профессор. Кроме того, как отметил Кахи, "передача карт означает необходимость выплаты Францией компенсаций местному населению и алжирскому государству за риски для окружающей среды и здоровья людей, возникшие в результате ядерных испытаний". Нежелание Франции платить компенсации алжирцам, считает эксперт, демонстрирует ее двойные стандарты, поскольку несколько лет назад Франция приняла закон о выплате компенсаций военнослужащим, работавшим в атомной сфере, в том числе на испытательных полигонах, которые пострадали от радиации. Во вторник восемь международных неправительственных организаций направили открытое письмо Алжиру, Франции и международному сообществу во главе с ООН по поводу французских ядерных испытаний в Алжире. В подписанном ими открытом письме содержится призыв к признанию, ответственности и исправлению негативных последствий французских ядерных испытаний, проведенных в Алжире с 1960 по 1966 годы. В письме подчеркивается необходимость прозрачных и совместных усилий между Алжиром, Францией и международным сообществом для выявления и правильного обращения с местами захоронения ядерных отходов. Кроме того, в письме содержится призыв принять комплексные меры реабилитации для защиты пострадавшего населения, окружающей среды, водных ресурсов, флоры и фауны. В нем подчеркивается важность выявления и выплаты компенсаций пострадавшим от ядерных испытаний в Алжире. В свою очередь, президент Алжира Абдельмаджид Теббун неоднократно заявлял, что Франция обязана провести очистку районов в Алжире, где она проводила ядерные испытания, и оказать помощь их жертвам. В период с февраля 1960 по февраль 1967 года Франция провела 17 воздушных и подземных ядерных испытаний в районе Регган и в горах Ахаггар на юге Алжира.

https://ria.ru/20230526/polsha-1874294569.html

https://ria.ru/20230830/gabon-1893232493.html

алжир (провинция)

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алжир (провинция), в мире, абдельмаджид теббун, оон, франция