Лучшие фото РИА Новости, август 2023 года

Участница Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Участница Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Девушки в национальных костюмах в поселке Турка в Прибайкальском районе Бурятии.
Девушки в национальных костюмах в поселке Турка в Прибайкальском районе Бурятии.
Президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоза, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева направо) на церемонии фотографирования глав делегаций стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге.
Президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоза, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева направо) на церемонии фотографирования глав делегаций стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге.
Машинистки в кабине электропоезда на Некрасовской линии Московского метрополитена. 1 января 2021 года вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, который разрешил женщинам работать машинистом электропоезда в метро.
Машинистки в кабине электропоезда на Некрасовской линии Московского метрополитена. 1 января 2021 года вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, который разрешил женщинам работать машинистом электропоезда в метро.
Военнослужащий поисково-спасательной службы ВС России занимается спортом после вылета в зоне СВО.
Военнослужащий поисково-спасательной службы ВС России занимается спортом после вылета в зоне СВО.
Участники фестиваля "Хороводы России — Хоровод Дружбы культур СНГ" на ВДНХ в Москве.
Участники фестиваля "Хороводы России — Хоровод Дружбы культур СНГ" на ВДНХ в Москве.
Военнослужащий группы поисково-спасательной службы ВС России во время боевого вылета в зоне СВО.
Военнослужащий группы поисково-спасательной службы ВС России во время боевого вылета в зоне СВО.
Бригада бортпроводников лайнера А330 авиакомпании "Аэрофлот" в одежде советского стиля перед выполнением "ретро-рейса" в День Воздушного Флота России в международном аэропорту имени Дмитрия Хворостовского в Красноярске. Авиакомпания "Аэрофлот" в честь Дня Воздушного Флота организовала "ретро-рейс" по маршруту Москва — Красноярск — Москва на авиалайнере А330 "Андрей Сахаров", бортпроводники на борту которого одеты в стиле советского "Аэрофлота".
Бригада бортпроводников лайнера А330 авиакомпании "Аэрофлот" в одежде советского стиля перед выполнением "ретро-рейса" в День Воздушного Флота России в международном аэропорту имени Дмитрия Хворостовского в Красноярске. Авиакомпания "Аэрофлот" в честь Дня Воздушного Флота организовала "ретро-рейс" по маршруту Москва — Красноярск — Москва на авиалайнере А330 "Андрей Сахаров", бортпроводники на борту которого одеты в стиле советского "Аэрофлота".
Президент России Владимир Путин на праздновании 80-летия победы в Курской битве.
Президент России Владимир Путин на праздновании 80-летия победы в Курской битве.
В Московском зоопарке появился на свет первый в истории России детеныш большой панды. Родители новорожденного Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году. Их привезли в честь 70-летия установления дипотношений между Россией и Китаем.
В Московском зоопарке появился на свет первый в истории России детеныш большой панды. Родители новорожденного Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году. Их привезли в честь 70-летия установления дипотношений между Россией и Китаем.
Вертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО.
Вертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО.
Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, фигуристка Оксана Домнина в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Спортсмена госпитализировали 10 января с пневмонией, позже развился сепсис, нарушение кровообращения. Ради спасения жизни спортсмену ампутировали стопы и кисти рук. С конца весны он пошел на поправку.
Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, фигуристка Оксана Домнина в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Спортсмена госпитализировали 10 января с пневмонией, позже развился сепсис, нарушение кровообращения. Ради спасения жизни спортсмену ампутировали стопы и кисти рук. С конца весны он пошел на поправку.
Участник I Международного буддийского форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" у Иволгинского дацана "Хамбын Хурэ". Мероприятие проводится в рамках празднования 100-летия Бурятии — одного из мировых центров буддийской культуры.
Участник I Международного буддийского форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" у Иволгинского дацана "Хамбын Хурэ". Мероприятие проводится в рамках празднования 100-летия Бурятии — одного из мировых центров буддийской культуры.
Капитан прогулочного судна у поселка Турка в Прибайкальском районе Бурятии.
Капитан прогулочного судна у поселка Турка в Прибайкальском районе Бурятии.
Историческая реконструкция съемок фильма "Свинарка и пастух" у Главного павильона ВДНХ в Москве. 5 и 6 августа проходят мероприятия, приуроченные к 84-й годовщине открытия ВДНХ.
Историческая реконструкция съемок фильма "Свинарка и пастух" у Главного павильона ВДНХ в Москве. 5 и 6 августа проходят мероприятия, приуроченные к 84-й годовщине открытия ВДНХ.