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Лучшие фото РИА Новости, август 2023 года - РИА Новости, 31.08.2023
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09:00 31.08.2023 (обновлено: 09:54 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/foto-1893102036.html
Лучшие фото РИА Новости, август 2023 года
Лучшие фото РИА Новости, август 2023 года - РИА Новости, 31.08.2023
Лучшие фото РИА Новости, август 2023 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T09:00
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фото
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
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фото, фото
Фото

Лучшие фото РИА Новости, август 2023 года

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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Участница Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Международный военно-технический форум АРМИЯ-2023

Участница Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 35
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Девушки в национальных костюмах в поселке Турка в Прибайкальском районе Бурятии.

Девушки в национальных костюмах в посёлке Турка в Прибайкальском районе Бурятии

Девушки в национальных костюмах в поселке Турка в Прибайкальском районе Бурятии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 35
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкНовые дома на бульваре Шевченко в Мариуполе.
Новые дома на бульваре Шевченко в Мариуполе
Новые дома на бульваре Шевченко в Мариуполе.
© РИА Новости / Александр Сухов
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3 из 35
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанк

Президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоза, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева направо) на церемонии фотографирования глав делегаций стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге.

Президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоза, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева направо) на церемонии фотографирования глав делегаций стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге

Президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоза, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева направо) на церемонии фотографирования глав делегаций стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге.

© РИА Новости / МИД РФ
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4 из 35
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастница церемонии открытия фестиваля "День Индии" 2023 в ландшафтном парке "Острова Мечты" в Москве.
Участница церемонии открытия фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве
Участница церемонии открытия фестиваля "День Индии" 2023 в ландшафтном парке "Острова Мечты" в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 35
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВетераны-десантники в Историческом сквере в Екатеринбурге на праздновании Дня ВДВ в Екатеринбурге.
Ветераны-десантники в Историческом сквере в Екатеринбурге на праздновании Дня ВДВ в Екатеринбурге
Ветераны-десантники в Историческом сквере в Екатеринбурге на праздновании Дня ВДВ в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Павел Лисицын
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6 из 35
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛюди катаются на аттракционе в Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге.
Люди катаются на аттракционе в Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге
Люди катаются на аттракционе в Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастники "Гонки героев" во время прохождения полосы препятствий на полигоне Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) в посёлке Кольцово.
Участники Гонки героев во время прохождения полосы препятствий на полигоне Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) в посёлке Кольцово
Участники "Гонки героев" во время прохождения полосы препятствий на полигоне Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) в посёлке Кольцово.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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8 из 35
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25" с космодрома Восточный
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и автоматической станцией Луна-25 с космодрома Восточный
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25" с космодрома Восточный
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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9 из 35
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЮлия Тимошинина в финальных соревнованиях Кубка Кремля по прыжкам в воду с трамплина 3 метра среди женщин.
Юлия Тимошинина в финальных соревнованиях Кубка Кремля по прыжкам в воду с трамплина 3 метра среди женщин
Юлия Тимошинина в финальных соревнованиях Кубка Кремля по прыжкам в воду с трамплина 3 метра среди женщин.
© РИА Новости / Павел Бедняков
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10 из 35
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении в ЛНР.
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении в ЛНР
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении в ЛНР.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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11 из 35
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве.
Люди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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12 из 35
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкУчастник спортивного проекта "Победи свой страх" в бассейне под открытым небом "Чайка". Мероприятие проводится в честь празднования столетнего юбилея российских прыжков в воду. Каждый участник независимо от возраста и уровня подготовки получает возможность прыгнуть с платформы 3/5/7/10 метров после инструктажа опытного тренера.
Участник спортивного проекта Победи свой страх в бассейне под открытым небом Чайка
Участник спортивного проекта "Победи свой страх" в бассейне под открытым небом "Чайка". Мероприятие проводится в честь празднования столетнего юбилея российских прыжков в воду. Каждый участник независимо от возраста и уровня подготовки получает возможность прыгнуть с платформы 3/5/7/10 метров после инструктажа опытного тренера.
© РИА Новости / Александр Вильф
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13 из 35
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Машинистки в кабине электропоезда на Некрасовской линии Московского метрополитена. 1 января 2021 года вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, который разрешил женщинам работать машинистом электропоезда в метро.

Машинистки в кабине электропоезда на Некрасовской линии Московского метрополитена

Машинистки в кабине электропоезда на Некрасовской линии Московского метрополитена. 1 января 2021 года вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, который разрешил женщинам работать машинистом электропоезда в метро.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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14 из 35
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Военнослужащий поисково-спасательной службы ВС России занимается спортом после вылета в зоне СВО.

Военнослужащий поисково-спасательной службы ВС РФ занимается спортом после вылета в зоне СВО

Военнослужащий поисково-спасательной службы ВС России занимается спортом после вылета в зоне СВО.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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15 из 35
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЩенок песца в городе Баренцбург на архипелаге Шпицберген.
Щенок песца в городе Баренцбург на архипелаге Шпицберген
Щенок песца в городе Баренцбург на архипелаге Шпицберген.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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16 из 35
© РИА Новости/Аврора | Перейти в медиабанк

Участники фестиваля "Хороводы России — Хоровод Дружбы культур СНГ" на ВДНХ в Москве.

Участники фестиваля Хороводы России - Хоровод Дружбы культур СНГ на ВДНХ в Москве

Участники фестиваля "Хороводы России — Хоровод Дружбы культур СНГ" на ВДНХ в Москве.

© РИА Новости/Аврора
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17 из 35
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Военнослужащий группы поисково-спасательной службы ВС России во время боевого вылета в зоне СВО.

Военнослужащий группы поисково-спасательной службы ВС РФ во время боевого вылета в зоне СВО

Военнослужащий группы поисково-спасательной службы ВС России во время боевого вылета в зоне СВО.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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18 из 35
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Бригада бортпроводников лайнера А330 авиакомпании "Аэрофлот" в одежде советского стиля перед выполнением "ретро-рейса" в День Воздушного Флота России в международном аэропорту имени Дмитрия Хворостовского в Красноярске. Авиакомпания "Аэрофлот" в честь Дня Воздушного Флота организовала "ретро-рейс" по маршруту Москва — Красноярск — Москва на авиалайнере А330 "Андрей Сахаров", бортпроводники на борту которого одеты в стиле советского "Аэрофлота".

Бригада бортпроводников лайнера А330 авиакомпании Аэрофлот в одежде советского стиля перед выполнением ретро-рейса в День Воздушного Флота России в международном аэропорту имени Дмитрия Хворостовского в Красноярске

Бригада бортпроводников лайнера А330 авиакомпании "Аэрофлот" в одежде советского стиля перед выполнением "ретро-рейса" в День Воздушного Флота России в международном аэропорту имени Дмитрия Хворостовского в Красноярске. Авиакомпания "Аэрофлот" в честь Дня Воздушного Флота организовала "ретро-рейс" по маршруту Москва — Красноярск — Москва на авиалайнере А330 "Андрей Сахаров", бортпроводники на борту которого одеты в стиле советского "Аэрофлота".

© РИА Новости / Илья Наймушин
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19 из 35
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкУчастники праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню российского флага, разворачивают 100-метровый флаг России на площади Ленина в Мариуполе.
Участники праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню российского флага, разворачивают 100-метровый флаг России на площади Ленина в Мариуполе
Участники праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню российского флага, разворачивают 100-метровый флаг России на площади Ленина в Мариуполе.
© РИА Новости / Александр Сухов
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20 из 35
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин на праздновании 80-летия победы в Курской битве.

Президент РФ Владимир Путин на праздновании 80-летия победы в Курской битве

Президент России Владимир Путин на праздновании 80-летия победы в Курской битве.

© РИА Новости / Максим Блинов
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21 из 35
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСпортсменки во время показательных соревнований после церемонии открытия канала гребного слалома в Подмосковье.
Спортсменки во время показательных соревнований после церемонии открытия канала гребного слалома в Подмосковье
Спортсменки во время показательных соревнований после церемонии открытия канала гребного слалома в Подмосковье.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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22 из 35
© РИА Новости / Пресс-служба Московского зоопарка | Перейти в медиабанк

В Московском зоопарке появился на свет первый в истории России детеныш большой панды. Родители новорожденного Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году. Их привезли в честь 70-летия установления дипотношений между Россией и Китаем.

Панда с детенышем в Московском зоопарке

В Московском зоопарке появился на свет первый в истории России детеныш большой панды. Родители новорожденного Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году. Их привезли в честь 70-летия установления дипотношений между Россией и Китаем.

© РИА Новости / Пресс-служба Московского зоопарка
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23 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоревнования по BMX и самокатному спорту на фестивале уличной культуры и экстремального спорта "Врывайся!" на Михайловской набережной в Новосибирске.
Соревнования по BMX и самокатному спорту на фестивале уличной культуры и экстремального спорта Врывайся! на Михайловской набережной в Новосибирске
Соревнования по BMX и самокатному спорту на фестивале уличной культуры и экстремального спорта "Врывайся!" на Михайловской набережной в Новосибирске.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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24 из 35
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСкульптуры "Колхозница со снопом" и "Рабочий с разводным ключом" устанавливают после реставрации на крышу павильона "Центросоюз" на ВДНХ.
Скульптуры Колхозница со снопом и Рабочий с разводным ключом устанавливают после реставрации на крышу павильона Центросоюз на ВДНХ
Скульптуры "Колхозница со снопом" и "Рабочий с разводным ключом" устанавливают после реставрации на крышу павильона "Центросоюз" на ВДНХ.
© РИА Новости / Алексей Майшев
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25 из 35
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДевушка фотографируется в пляжном клубе "Dream Beach Club" на "Острове Мечты" в Москве.
Девушка фотографируется в пляжном клубе Dream Beach Club на Острове Мечты в Москве
Девушка фотографируется в пляжном клубе "Dream Beach Club" на "Острове Мечты" в Москве.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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26 из 35
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкСовместное выступление японской группы барабанщиков "Нобуси" и барабанщиц из московской группы Taiko In-Spiration в рамках программы "Чеховский фестиваль на улицах Москвы" на площадке Московского урбанистического форума в Лужниках.
Совместное выступление японской группы барабанщиков Нобуси и барабанщиц из московской группы Taiko In-Spiration в рамках программы Чеховский фестиваль на улицах Москвы на площадке Московского урбанистического форума в Лужниках
Совместное выступление японской группы барабанщиков "Нобуси" и барабанщиц из московской группы Taiko In-Spiration в рамках программы "Чеховский фестиваль на улицах Москвы" на площадке Московского урбанистического форума в Лужниках.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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27 из 35
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкШахтеры ГУП ДНР "Торезантрацит" работают в горных выработках Шахтоуправления имени Л.И. Лутугина города Торез в ДНР.
Шахтеры ГУП ДНР Торезантрацит работают в горных выработках Шахтоуправления имени Л.И. Лутугина города Торез в ДНР
Шахтеры ГУП ДНР "Торезантрацит" работают в горных выработках Шахтоуправления имени Л.И. Лутугина города Торез в ДНР.
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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28 из 35
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Вертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО.

Вертолёт Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО

Вертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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29 из 35
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, фигуристка Оксана Домнина в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Спортсмена госпитализировали 10 января с пневмонией, позже развился сепсис, нарушение кровообращения. Ради спасения жизни спортсмену ампутировали стопы и кисти рук. С конца весны он пошел на поправку.

Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, фигуристка Оксана Домнина в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха Письма любви в Сочи

Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, фигуристка Оксана Домнина в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Спортсмена госпитализировали 10 января с пневмонией, позже развился сепсис, нарушение кровообращения. Ради спасения жизни спортсмену ампутировали стопы и кисти рук. С конца весны он пошел на поправку.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
30 из 35
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Участник I Международного буддийского форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" у Иволгинского дацана "Хамбын Хурэ". Мероприятие проводится в рамках празднования 100-летия Бурятии — одного из мировых центров буддийской культуры.

Участник I Международного буддийского форума Традиционный буддизм и вызовы современности у Иволгинского дацана Хамбын Хурэ

Участник I Международного буддийского форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" у Иволгинского дацана "Хамбын Хурэ". Мероприятие проводится в рамках празднования 100-летия Бурятии — одного из мировых центров буддийской культуры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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31 из 35
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМолодые люди едут на мотороллере по Болотной набережной в Москве.
Молодые люди едут на мотороллере по Болотной набережной в Москве
Молодые люди едут на мотороллере по Болотной набережной в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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32 из 35
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Капитан прогулочного судна у поселка Турка в Прибайкальском районе Бурятии.

Капитан прогулочного судна у посёлка Турка в Прибайкальском районе Бурятии

Капитан прогулочного судна у поселка Турка в Прибайкальском районе Бурятии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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33 из 35
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Историческая реконструкция съемок фильма "Свинарка и пастух" у Главного павильона ВДНХ в Москве. 5 и 6 августа проходят мероприятия, приуроченные к 84-й годовщине открытия ВДНХ.

Историческая реконструкция съемок фильма Свинарка и пастух у Главного павильона ВДНХ в Москве

Историческая реконструкция съемок фильма "Свинарка и пастух" у Главного павильона ВДНХ в Москве. 5 и 6 августа проходят мероприятия, приуроченные к 84-й годовщине открытия ВДНХ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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34 из 35
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПосетители в Зоне спорта на XII Московском урбанистическом форуме в Лужниках.
Посетители в Зоне спорта на XII Московском урбанистическом форуме в Лужниках
Посетители в Зоне спорта на XII Московском урбанистическом форуме в Лужниках.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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