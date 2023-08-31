Лучшие фото РИА Новости, август 2023 года

Бригада бортпроводников лайнера А330 авиакомпании "Аэрофлот" в одежде советского стиля перед выполнением "ретро-рейса" в День Воздушного Флота России в международном аэропорту имени Дмитрия Хворостовского в Красноярске. Авиакомпания "Аэрофлот" в честь Дня Воздушного Флота организовала "ретро-рейс" по маршруту Москва — Красноярск — Москва на авиалайнере А330 "Андрей Сахаров", бортпроводники на борту которого одеты в стиле советского "Аэрофлота".