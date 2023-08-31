https://ria.ru/20230831/fond-1893428099.html

Фонд "Защитники Отечества" в Пермском крае принял 1,8 тысячи обращений

Фонд "Защитники Отечества" в Пермском крае принял 1,8 тысячи обращений - РИА Новости, 31.08.2023

Фонд "Защитники Отечества" в Пермском крае принял 1,8 тысячи обращений

Филиал государственного фонда "Защитники Отечества" в Пермском крае принял более 1,8 тысячи обращений с начала работы в регионе, сообщается на сайте губернатора РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T16:10

2023-08-31T16:10

2023-08-31T16:10

пермский край

дмитрий махонин

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ПЕРМЬ, 31 авг - РИА Новости. Филиал государственного фонда "Защитники Отечества" в Пермском крае принял более 1,8 тысячи обращений с начала работы в регионе, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства. "В Пермском крае в филиал государственного фонда "Защитники Отечества" за три месяца за помощью к специалистам обратились более 1,4 тысячи жителей края, было обработано более 1,8 тысячи обращений", – говорится в сообщении. По данным пресс-службы губернатора, фонд начал работу в регионе 1 июня. На открытии филиала глава Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что региональные власти создают все необходимые условия для комплексной поддержки ветеранов СВО и семей военнослужащих, участвующих в спецоперации. "Важно, чтобы каждый не остался без внимания и мог получить ответы на все интересующие вопросы в индивидуальном порядке", – подчеркнул Махонин. Как уточнили в пресс-службе губернатора, в течение трех месяцев социальные координаторы фонда "Защитники Отечества" адресно оказывают поддержку ветеранам СВО и их семьям. Здесь им оперативно помогают в получении качественной медицинской помощи, в обеспечении средствами реабилитации. Координаторы также помогают с оформлением документов, необходимых для получения выплат, налоговых вычетов, различных социальных услуг. По информации пресс-службы губернатора, лидером среди обращений в регионе остается вопрос оформления статуса "Ветеран боевых действий" и получения удостоверения. Кроме того, много вопросов поступает по направлению на медицинскую реабилитацию.

https://ria.ru/20230830/predpriyatiya-1893240081.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, дмитрий махонин