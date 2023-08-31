https://ria.ru/20230831/evropa-1893411990.html

Европа почти остановила закачку в газохранилища

Европа почти остановила закачку в газохранилища - РИА Новости, 31.08.2023

Европа почти остановила закачку в газохранилища

Европейские страны почти остановили закачку в подземные хранилища газа (ПХГ): показатель их заполненности увеличился за день на 0,06 процентного пункта (п.п.),... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T15:05

2023-08-31T15:05

2023-08-31T15:05

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Европейские страны почти остановили закачку в подземные хранилища газа (ПХГ): показатель их заполненности увеличился за день на 0,06 процентного пункта (п.п.), свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). По данным GIE, за газовые сутки 29 августа (завершились в 7.00 мск 30 августа) запасы в ПХГ в Евросоюзе увеличились до 92,7%. Если европейские страны закачали около 145 миллионов кубометров, то выкачали - более половины этого объема, порядка 80 миллионов кубометров. Отбор газа из хранилищ превысил закачку в Германии, Австрии, Дании и Бельгии. Темпы закачки держатся на минимальных августовских значениях с начала прошлой недели, когда показатель заполненности европейских ПХГ почти перешагнул порог в 92%. Общий объем газа в хранилищах в Евросоюзе составляет примерно 102,4 миллиарда кубометров. Больше всего газа сейчас в хранилищах в Германии (23 миллиарда кубометров), Италии (17,6 миллиарда) и Франции (11,8 миллиарда кубометров). Биржевые цены на газЦены на газ в Европе на торгах в четверг держатся в диапазоне 415-435 долларов за тысячу кубометров (рост на 2,3-7,2%), следует из данных лондонской биржи ICE. Газовые котировки на прошедшей неделе впервые с 15 июня превысили отметку в 500 долларов. Затем котировки скорректировались, однако при этом остаются выше многолетних уровней. Драйвером роста последних недель эксперты называли спад экспорта трубопроводного газа из Норвегии и опасения участников рынка касательно сбоев поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии из-за возможных забастовок на крупных австралийских СПГ-предприятиях Gorgon и Wheatstone американской нефтегазовой компании Chevron. ВетрогенерацияВетрогенерация в Европе держится ниже среднего уровня, следует из данных ассоциации Wind Europe. Выработка ветровых электростанций в Европе 30 августа составила 10,6% в общей выработке электроэнергии, тогда как в среднем по месяцу в текущем году - около 13%. Среднегодовой показатель составляет около 15%.

https://ria.ru/20230829/tseny-1893003014.html

https://ria.ru/20230817/gaz-1890713392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, европа, германия, австрия, chevron , в мире